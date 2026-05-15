X
Akamai va acquérir LayerX pour appliquer le contrôle de l'utilisation de l'IA sur n'importe quel navigateur. En savoir plus
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion

Guardiacore Segmentation d'Akamai pour AWS

Prévenez les violations et les mouvements latéraux dans les infrastructures AWS et de cloud hybride.

Obtenir une démonstration
Partenaire AWS : Amazon Linux Ready, AWS Outposts Ready, Security Software Competency

Partenaire technologique avancé AWS

Guardicore est un partenaire technologique avancé pour la micro-segmentation d'AWS, avec des compétences en matière de sécurité. En tant qu'outil tiers puissant, Guardicore Segmentation d'Akamai utilise une visibilité approfondie pour mapper l'ensemble de votre infrastructure informatique ainsi que ses communications et dépendances, le tout de manière intuitive.

Cette carte prend en charge une infrastructure de cloud hybride et multiple, aide les équipes à rester alertes et confirme qu'elles comprennent comment leurs applications et environnements interagissent et dépendent les uns des autres. Elle fournit également une fondation pour la création d'une stratégie de sécurité intelligente, flexible et précise grâce à la microsegmentation. Grâce à tout cela, Guardicore Segmentation d'Akamai simplifie la gestion et la maintenance du modèle de responsabilité partagée du cloud d'AWS.

Cas d'utilisation

Une microsegmentation entièrement intégrée pour AWS

Une microsegmentation entièrement intégrée pour AWS

  • L'intégration complète avec les API EC2 permet aux utilisateurs de voir les informations natives sur le cloud et les données spécifiques à AWS sur le tableau de bord Guardicore Segmentation d'Akamai
  • Extrayez automatiquement les balises EC2 et utilisez-les lors de la visualisation et de la création d'une stratégie pour les instances EC2
  • Envoyez en temps réel les incidents de sécurité et les violations de règles détectés au hub de sécurité AWS

Une visibilité totale au niveau des processus

Une visibilité totale au niveau des processus

  • Ajoutez une visibilité à vos instances jusqu'au niveau des processus
  • Découvrez automatiquement les applications et les flux, en les intégrant à l'API AWS pour utiliser les informations sur les actifs pour l'étiquetage et l'identification
  • Faites bon usage de la visibilité, en créant des stratégies orientées applications qui réduisent les risques dans le cloud et en couvrant votre rôle dans le modèle de responsabilité partagée

Allez au-delà d'AWS avec votre microsegmentation

Allez au-delà d'AWS avec votre microsegmentation

  • Avec une seule stratégie de micro-segmentation quels que soient les régions et les VPC, les conteneurs, les machines virtuelles et les sites
  • Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle jusqu'à la couche 7 dans un environnement multicloud
  • Incluez une détection des violations et une réponse aux incidents rigoureuses afin de compléter votre micro-segmentation et d'apporter une sécurité complète à vos instances

Ressources

Présentation de la solution

Protection par Guardicore Segmentation d'Akamai pour les charges de travail AWS

Protégez vos charges de travail AWS et votre infrastructure de cloud hybride.

En savoir plus
Livre blanc

Protection des charges de travail dans AWS avec une segmentation complète

Sécurisez votre transition vers le cloud en toute confiance.

En savoir plus
Fiche produit

Guardicore Segmentation d'Akamai | Fiche produit

Présentation complète de Guardicore Segmentation d'Akamai.

En savoir plus
Présentation de la solution

Mise en œuvre de la micro-segmentation dans les clouds hybrides

Comprenez les dépendances des applications pour segmenter votre infrastructure de cloud hybride.

En savoir plus

Démonstration de Guardicore Segmentation d'Akamai

Guardicore Segmentation d'Akamai est le moyen le plus rapide de visualiser et de segmenter vos ressources dans le centre de données, le cloud ou l'infrastructure de cloud hybride. Demander une démonstration

Merci d'avoir demandé une démonstration de Guardicore Segmentation d'Akamai. Un représentant d'Akamai vous contactera sous peu.