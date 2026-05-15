Guardicore est un partenaire technologique avancé pour la micro-segmentation d'AWS, avec des compétences en matière de sécurité. En tant qu'outil tiers puissant, Guardicore Segmentation d'Akamai utilise une visibilité approfondie pour mapper l'ensemble de votre infrastructure informatique ainsi que ses communications et dépendances, le tout de manière intuitive.

Cette carte prend en charge une infrastructure de cloud hybride et multiple, aide les équipes à rester alertes et confirme qu'elles comprennent comment leurs applications et environnements interagissent et dépendent les uns des autres. Elle fournit également une fondation pour la création d'une stratégie de sécurité intelligente, flexible et précise grâce à la microsegmentation. Grâce à tout cela, Guardicore Segmentation d'Akamai simplifie la gestion et la maintenance du modèle de responsabilité partagée du cloud d'AWS.