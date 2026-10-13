Vidioは、インドネシア全域の何百万人もの視聴者（特にサッカーファンなど、急激に増えているスポーツファンの視聴者）に高品質で途切れない番組を提供することで、同国におけるオンライン・オーバーザトップ・ストリーミングを牽引しています。需要が高まっている時期にもスムーズでシャープな画像を配信するため、同社はAkamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を使用してオンライン動画を保存し、スマートフォンからスマートテレビまで、さまざまなデバイスに適切なフォーマットで配信しています。
スポーツ、映画、ドラマファンのためにスムーズな再生を実現
途切れのない高品質のストリーミング体験を提供
2014年に設立されたVidioは現在、インドネシア最大規模の動画ストリーミングプラットフォームの1つとなり、6,000万人以上の月間アクティブユーザーが同社の無料チャンネルやサブスクリプションチャンネルで、ライブストリーミング、映画、テレビ番組、世界有数のスポーツイベントの数々を楽しんでいます。
同社のプラットフォームの成長率は150%を超え、Vidioアプリのダウンロード回数は500万回を超えています。東京オリンピックの期間中、インドネシアのApple App Storeにおいて、同社のアプリはすべてのカテゴリで1位を獲得しました。
このようなアプリとモバイル視聴の拡大は、Vidioにある重要な課題をもたらしています。視聴者は、スマートフォンから4KスマートTVまで、どのようなデバイスを使用していても質の高いストリーミング体験を期待します。この期待に応えるためには、移動中にWi-Fiまたは電話会社のサービスのどちらを使って視聴しても、常に鮮明な解像度とバッファリングのない配信が実現される必要があります。
さらに複雑なことに、Vidioのストリーミングインフラは、人気のあるショーやライブのスポーツイベントに伴う急激な需要増に対応できなくてはなりません。東京オリンピックの期間に、同社のプラットフォームは同時ユーザー数が40万を超えました。しかし、2021年12月から2022年1月まで開催された2020年東南アジアサッカー選手権（AFF）スズキカップでインドネシアが決勝に進出すると、東京オリンピック時を超える同時ユーザー数が記録されました。このトーナメント時の需要は最高3.5テラビット（177万人の同時視聴者）に達し、さらに最適化されたことで、206万7,000人の同時視聴者（毎秒3.02テラビット）に対応しました。
VidioのCTOであるTommy Sullivan氏は次のように述べています。「当社には、プロが制作したコンテンツが何百万点もあります。これらを迅速、効率的、そして確実に配信することが当社の最大の課題です。消費者は、サービスが完璧ではない理由には関心を示しません。消費者が期待しているのは、2021～2022年のAFFスズキカップなど、インドネシア代表チームが戦う大規模なスポーツイベントで、途切れることなく常に臨場感あふれる動画ストリーミング体験を得ることなのです」
いくつかのメディア業界の有名企業がインドネシアに参入し、市場競争が激化するなか、Vidioは動画品質を最大限に高めるためにAkamaiを採用しました。視聴者の体験を改善することにより、チャーン（顧客離れ）の軽減、リピート視聴者の増加、そして最終的には、サブスクリプションと広告による収益増を目指しています。
スポーツファンは熱狂的です。だからこそ、当社は動画ストリーム品質の中心的な役割をAkamaiに担ってもらっているのです。Tommy Sullivan氏、Vidio、CTO
デバイスやネットワークを問わず高品質の再生が可能に
Sullivan氏は視聴者体験の重要性をあらためて強調し、次のように述べました。「超高精細のスマートTVであろうと、スマートフォンであろうと、スムーズに動画が再生されることがすべてです。Adaptive Media Delivery（AMD）など、Akamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワーク・テクノロジーのおかげで、急増するオンライン視聴者に高解像度のコンテンツを途切れることなく配信できています。視聴体験の質は、初めて視聴するユーザーでも、5回目のユーザーでも変わりません」
Vidioは、システムを保護するために、App & API Protectorも使用しています。この製品は、サービス拒否攻撃やWebアプリケーション攻撃に対する防御を提供し、ダウンタイム、データ窃盗、Webサイト改変のリスクを軽減します。
Vidioはさらに、Cloud Wrapperも導入しました。Cloud Wrapperを使用すると、オリジンサーバーへのコールが最小限に抑えられ、このプロセスに関連するコストを適切に管理できるようになります。「ほとんどのアーティファクトで、オリジンサーバーへのコールは1回のみで済み、トラフィックの大部分はCloud Wrapperキャッシュから提供されています。そのため、データ転送コストが削減され、当社の広範なインフラへの負担も軽減されています。ルーティングインシデント時にAkamai Cloud Wrapperのおかげで4万ドルも節約できたこともあります」（Sullivan氏）
インドネシアにはAkamaiのCDNがあり、Vidioの番組のほとんどは同国内でストリーミングされています。国外のネットワークには依存していないため、コンテンツがインドネシアの視聴者に戻る前に国際的なネットワークで伝送されることはありません。これにより、ケーブルの損傷など、ソフトウェアやインフラの問題にさらされるリスクが軽減し、視聴者体験も向上します。
ライブのスポーツコンテンツに対する需要の高まり
主要なスポーツイベントの開催時には、需要の増大や急上昇が生じますが、Akamaiは、こうした時期にもVidioが質の高い視聴体験を提供できるように支援しています。「Vidioは、スペインとイタリアのサッカーリーグや、欧州チャンピオンズリーグ、ATPツアー、BWF、F1、NBAなど、国内外のスポーツ競技に関して、インドネシア市場最大のコンテンツライブラリを有しています」とSullivan氏は語ります。
「スポーツファンは熱狂的です。インドネシアは、代表チームのほかに、地域最大のサッカーリーグであるLiga 1のホストでもあります。たとえ短時間でも、中断や解像度の低下が生じれば、プラットフォームの印象に悪影響を及ぼします。ファンは容赦なく不快な体験をソーシャルメディアで共有するので、当社の評判に深刻なダメージを与える可能性もあります。だからこそ、当社は動画ストリーム品質の中心的な役割をAkamaiに担ってもらっているのです。これは競合他社との差別化にも役立っています」（Sullivan氏）
当社は、市場をリードする立場を維持し、引き続き投資を呼び込むことができると確信しています。これはAkamaiのおかげです。—Tommy Sullivan氏、CTO、Vidio
現在および将来の競合
今後、新たな動画ストリーミングサービスがインドネシア市場に参入するなかで、Vidioが市場シェアを伸ばし、チャーンを減らすためには、視聴者に最高の体験を提供することが不可欠です。Sullivan氏は次のように述べています。「ここ1年ほどのあいだに、知名度の高いサービスがいくつか開始されました。しかし、当社は、市場をリードする立場を維持し、引き続き投資を呼び込むことができると確信しています。これはAkamaiのおかげです」
AFFトーナメントの最中に需要が急増し、Vidioは毎秒3.5テラビットのデータ配信に対応しなければなりませんでした。しかし、顧客の成功をサポートするAkamaiの姿勢により、Sullivan氏が不安を感じることはありませんでした。「ある段階でそのしきい値に達することはわかっていました。しかし、Akamaiならそのレベルの需要に対応できると信頼しています。私が安心していられるのは、Akamaiがいつでも、当社の視聴者、収益、投資の拡大をサポートしてくれるとわかっているからです」（Sullivan氏）
同氏はまた、Akamai Plus Service and Supportパッケージの役割も強調しています。このパッケージには、Akamaiソリューションの導入と統合における専門家の支援に加え、継続的なサポートとメンテナンスが含まれています。「Akamaiチームとはとても良い関係を築けています。私たちが新しいリリースを最大限に活用し、Akamaiソリューションから多くの価値を得られるように、積極的に情報を提供してくれることをありがたく思っています」
Vidioについて
2014年に設立されたVidioは、インドネシアでトップのローカル・オーバーザトップ（OTT）ストリーミングサービスです。6,000万を超える平均MAU（月間アクティブユーザー数）を擁し、Google Play StoreのエンターテインメントカテゴリーでOTTの第1位にランクされています。Vidioは、Liga 1、UCL、UEL、F1、NBAなど、スポーツとエンターテイメントの両方における独占的なコンテンツで知られています。国内のオリジナルシリーズを最もリリースしているOTTとして認識されていますが、100万以上のVOD、60のチャンネル、33のラジオを含め、最大規模のコンテンツライブラリをホストし、ローカル、韓国、ボリウッド（インド映画）、アジア、ハリウッドなど、幅広いジャンルをカバーしています。現在、Vidioは、モバイル、Web、スマートTV、セット・トップ・ボックスなど、インターネットに接続されたすべてのプラットフォームで幅広く利用できます。Vidioは、PT Surya Citra Media Tbkが所有し、PT Elang Mahkota Teknologi Tbkメディアおよびテクノロジーグループに属しています。https://www.vidio.com/
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。