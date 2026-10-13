2014年に設立されたVidioは現在、インドネシア最大規模の動画ストリーミングプラットフォームの1つとなり、6,000万人以上の月間アクティブユーザーが同社の無料チャンネルやサブスクリプションチャンネルで、ライブストリーミング、映画、テレビ番組、世界有数のスポーツイベントの数々を楽しんでいます。

同社のプラットフォームの成長率は150%を超え、Vidioアプリのダウンロード回数は500万回を超えています。東京オリンピックの期間中、インドネシアのApple App Storeにおいて、同社のアプリはすべてのカテゴリで1位を獲得しました。

このようなアプリとモバイル視聴の拡大は、Vidioにある重要な課題をもたらしています。視聴者は、スマートフォンから4KスマートTVまで、どのようなデバイスを使用していても質の高いストリーミング体験を期待します。この期待に応えるためには、移動中にWi-Fiまたは電話会社のサービスのどちらを使って視聴しても、常に鮮明な解像度とバッファリングのない配信が実現される必要があります。

さらに複雑なことに、Vidioのストリーミングインフラは、人気のあるショーやライブのスポーツイベントに伴う急激な需要増に対応できなくてはなりません。東京オリンピックの期間に、同社のプラットフォームは同時ユーザー数が40万を超えました。しかし、2021年12月から2022年1月まで開催された2020年東南アジアサッカー選手権（AFF）スズキカップでインドネシアが決勝に進出すると、東京オリンピック時を超える同時ユーザー数が記録されました。このトーナメント時の需要は最高3.5テラビット（177万人の同時視聴者）に達し、さらに最適化されたことで、206万7,000人の同時視聴者（毎秒3.02テラビット）に対応しました。

VidioのCTOであるTommy Sullivan氏は次のように述べています。「当社には、プロが制作したコンテンツが何百万点もあります。これらを迅速、効率的、そして確実に配信することが当社の最大の課題です。消費者は、サービスが完璧ではない理由には関心を示しません。消費者が期待しているのは、2021～2022年のAFFスズキカップなど、インドネシア代表チームが戦う大規模なスポーツイベントで、途切れることなく常に臨場感あふれる動画ストリーミング体験を得ることなのです」

いくつかのメディア業界の有名企業がインドネシアに参入し、市場競争が激化するなか、Vidioは動画品質を最大限に高めるためにAkamaiを採用しました。視聴者の体験を改善することにより、チャーン（顧客離れ）の軽減、リピート視聴者の増加、そして最終的には、サブスクリプションと広告による収益増を目指しています。