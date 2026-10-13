Mat Peck氏が説明するように、AkamaiによりCashFlowsは不要なトラフィックとAPIサービスに対する攻撃をブロックすることが可能になり、AWSプラットフォーム上のノイズとボリュームを削減します。Akamaiのソリューションを導入してから3年間、CashFlowsはセキュリティインシデントや直接的な脅威を経験していません。



さらに、AkamaiのソリューションによってCashFlowsのサーバーの負荷は大幅に軽減されたため、APIサーバーで拒否される回数が少なくなり、IDSシステムからのノイズも大幅に削減されました。「私たちは自社のDNSをホストしたことはありませんが、Akamaiのおかげで、万が一攻撃を受けた場合も、解決サービスが侵害されたり、犠牲になったりすることはないと理解して安心しています」と続けます。



Mat Peck氏はAkamaiセキュリティエキスパートへのアクセスも高く評価しています。Peck氏の言うとおり、彼のチームはアプリケーションのセキュリティに重点を置いていますが、脅威のパターンは絶えず変化しています。「世界には私たちの限られた知識では知りえない数多くのアクティビティがあります。当社では、Akamaiが持つグローバルな視点を活用することで、自社の環境を保護する最善の方法を決定しています。セキュリティエキスパートのセッションにより、システムを脅威の一歩先を行く最新状態に保ち、ルールに基づいて最新の問題に対処することができます」



将来的には、CashFlowsは新たな領域への進出、プラットフォームへの支払方法の追加、ゲートウェイ、データ分析、代替支払メカニズム（APM）などの追加製品の導入を計画しています。Akamaiには、そのすべてを提供し、保護することが期待されています。



「サーバーレスのコンテナ化された設定への移行に伴い、複数のクラウドサービスプロバイダーでサービスを実行することが望まれます。Akamaiは私たちの周囲を取り囲んで安心と安全を与えてくれるので、トラフィックのバランスを考えて効率的にルーティングできるようになります」と、Peck氏は締めくくりました。