顧客の支払プロセスの成功を最大化し、顧客とそのお客様に安全な取引環境を提供するためのサービスを提供する場合、セキュリティは常に最優先事項となります。急成長を続ける革新的なマーチャント支払ソリューションのプロバイダーであるCashFlowsのCTO、Mat Peck氏のケースがまさにこれでした。
ヨーロッパ全土で1,000以上の顧客の支払を処理し、34,000台以上のATMを利用している同社は、ここ数年でビジネスが大幅に成長しました。PCI-DSSレベル1認証取得済みの支払プロバイダーであるCashFlowsは、顧客とそのお客様のカード保有者データと個人情報を安全に保つことに頭を悩ませていました。そのため、同社ではサードパーティや自社の従業員による不正使用を防ぐためのあらゆる手段を講じています。
CashFlowsは現在増えつつある、物理的なビジネスプレゼンスを持たないSaaS企業です。同社の最新世代のオムニチャネルプラットフォームはすべて、独自のセキュリティメカニズムを備えた世界的なパブリッククラウド、Amazon Web Servicesを介して提供されています。ところが、「AWSは収入源としてサービスをホストしているだけで、サービスの保護がその存在理由ではありません」とMat Peck氏は説明しています。
当社は、世界最高のセキュリティ専門家と協力して、独自のセキュリティプロセスとベストプラクティスを強化しています。Akamaiが当社のソリューションの重要な部分を占めるのはそのためです。—Mat Peck氏、CashFlows、CTO
セキュリティギャップの解消
顧客の支払プロセスの成功を最大化し、顧客とそのお客様に安全な取引環境を提供するためのサービスを提供する場合、セキュリティは常に最優先事項となります。急成長を続ける革新的なマーチャント支払ソリューションのプロバイダーであるCashFlowsのCTO、Mat Peck氏のケースがまさにこれでした。
ワールドクラスのセキュリティソリューションの必要性
CashFlowsは、これまでCashFlowsが独自で行うよりも優れたセキュリティを提供できると主張するサードパーティと協力してきました。ところが、Mat Peck氏はその主張が誤りであることに気が付きました。CashFlowsには、そのオンラインプレゼンスに到達する攻撃や、侵害された場合に不正アクセスの規模を制限するためのポリシーがあります。それでも、かつては比較的小規模なDDoS攻撃によってサービスが中断されていました。
CashFlowsは、すべての製品（カード保有者の利用環境の最新世代の製品を含む）をクラウドを介して提供しているため、サービスを利用不能にするような攻撃は絶対に阻止しなければなりません。「たとえダウンの時間が比較的短くても、お客様はサービスに対する支払いを受けることができなくなり、収益を失うことになります。システムが長時間利用できなくなれば、廃業に追いやられることになります」とMat Peck氏は言います。
DDoSの脅威がなくならないことを理解したうえで、Mat Peck氏は信頼性が高く、広範囲に対応できるセキュリティソリューションを求めていました。「当社では、誰もが世界のどこにいても、耐障害性に優れ、強力に保護された当社のサービスにローカル接続できるようにする必要があるのです」
AkamaiがCashFlowsのAWSホスティングを強化
Mat Peck氏は、Akamaiが世界最大規模のDDoS攻撃を数多く防御していることを知り、Akamaiに目を向けました。CashFlowsはAWSを介してCloudflareのようなサービスを使用することもできましたが、Mat Peck氏が説明するように、Akamaiはインターネットの上位で、コンテンツをローカルで永続的にインライン配信できます。
Mat Peck氏は、他のクラウドプロバイダーはAkamaiのようなローカルな特質を持つサービスを提供していないことに気付きました。「クラウドで大規模な配信を行うだけではなく、さらに付加価値サービスを提供することが他のプロバイダーにはないAkamaiの特長です」と説明します。
Mat Peck氏によると、Kona Site DefenderとFastDNSは極めて効果的で信頼性が高い、強力なソリューションです。「さらに、ソリューション同士の連携が容易で、常時可用性が確保されているだけでなく、優れた事前対応型サービスによって強化されています」
Kona Site Defenderは、Akamai Intelligent Edge Platformのエッジサーバー上で稼動するため、可用性が高く、24時間体制で監視できます。Mat Peck氏は、金融業界の規制の基本要件と同等のサービスを構築することは、多額の費用がかかり、有効性が低いと認識していました。
CashFlowsが大規模なセキュリティ脅威に狙われたとしても、Akamaiは私たちと同じ目線に立ち、何があっても私たちを守り続けてくれます。DDoS側だけでも、Akamaiをインラインに保つという理由になります」とMat Peck氏は続けます。
Akamaiによるセキュリティの事実上の拡張
Mat Peck氏が説明するように、AkamaiによりCashFlowsは不要なトラフィックとAPIサービスに対する攻撃をブロックすることが可能になり、AWSプラットフォーム上のノイズとボリュームを削減します。Akamaiのソリューションを導入してから3年間、CashFlowsはセキュリティインシデントや直接的な脅威を経験していません。
さらに、AkamaiのソリューションによってCashFlowsのサーバーの負荷は大幅に軽減されたため、APIサーバーで拒否される回数が少なくなり、IDSシステムからのノイズも大幅に削減されました。「私たちは自社のDNSをホストしたことはありませんが、Akamaiのおかげで、万が一攻撃を受けた場合も、解決サービスが侵害されたり、犠牲になったりすることはないと理解して安心しています」と続けます。
Mat Peck氏はAkamaiセキュリティエキスパートへのアクセスも高く評価しています。Peck氏の言うとおり、彼のチームはアプリケーションのセキュリティに重点を置いていますが、脅威のパターンは絶えず変化しています。「世界には私たちの限られた知識では知りえない数多くのアクティビティがあります。当社では、Akamaiが持つグローバルな視点を活用することで、自社の環境を保護する最善の方法を決定しています。セキュリティエキスパートのセッションにより、システムを脅威の一歩先を行く最新状態に保ち、ルールに基づいて最新の問題に対処することができます」
将来的には、CashFlowsは新たな領域への進出、プラットフォームへの支払方法の追加、ゲートウェイ、データ分析、代替支払メカニズム（APM）などの追加製品の導入を計画しています。Akamaiには、そのすべてを提供し、保護することが期待されています。
「サーバーレスのコンテナ化された設定への移行に伴い、複数のクラウドサービスプロバイダーでサービスを実行することが望まれます。Akamaiは私たちの周囲を取り囲んで安心と安全を与えてくれるので、トラフィックのバランスを考えて効率的にルーティングできるようになります」と、Peck氏は締めくくりました。
CashFlowsについて
CashFlowsは、最初から適切な方法で売上を増やし、拒否件数や売上に関する係争件数を減らすことで、お客様やパートナーの支払い受け入れを最大化することを目指しています。これは、専用のテクノロジー、イノベーション、専門知識を組み合わせることで実現します。CashFlowsのお客様とパートナーは、これを多くの方法で実際に体験しています。お客様とパートナーの問題を積極的に理解しようとする意欲から問題を解決しようとする粘り強さにいたるまで。そして、新規顧客のスピーディーなオンボーディングから改善を継続するという信条にいたるまで、さまざまな方法で提供されます。もちろん、CashFlowsの安全性と世界レベルのイノベーションやテクノロジーは言うまでもありません。詳しくは、https://www.cashflows.com/をご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。