Comme l'explique Mat Peck, Akamai permet à CashFlows de bloquer le trafic indésirable et les attaques ciblant ses services API, réduisant ainsi les interférences et le volume sur sa plateforme AWS. Depuis le déploiement des solutions Akamai il y a trois ans, CashFlows n'a connu aucun incident de sécurité ni aucune menace directe.



En outre, les solutions d'Akamai ont considérablement réduit la charge imposée aux serveurs de CashFlows, les rejets au niveau de ses serveurs d'API et les interférences de ses systèmes IDS. « Nous n'avons jamais hébergé notre propre DNS, mais nous savions que grâce à Akamai, nos services de résolution ne seraient en aucun cas compromis ou sacrifiés en cas d'attaque », poursuit-il.



Mat Peck apprécie également la possibilité de contacter les experts en sécurité d'Akamai. Comme il le dit, son équipe se concentre sur la sécurité des applications, mais les modèles de menaces ne cessent d'évoluer. « Il existe une multitude d'activités au-delà de notre vue limitée du monde. Nous comptons sur Akamai pour partager sa vision mondiale et nous aider à identifier la meilleure façon de protéger notre environnement. Les sessions réunissant des experts en sécurité nous permettent de nous assurer que nos systèmes conservent toujours un temps d'avance et que nos règles de base répondent aux problèmes les plus récents. »



Tourné vers l'avenir, CashFlows envisage de conquérir de nouveaux territoires, d'ajouter d'autres moyens de paiement à sa plateforme et d'introduire des produits supplémentaires, comme des passerelles, des analyses de données et des mécanismes de paiement alternatifs (APM). L'entreprise compte sur Akamai pour fournir l'ensemble de ces fonctionnalités, et les protéger.



« Alors que nous procédons à notre migration vers une configuration conteneurisée sans serveur, nous recherchons des services s'exécutant sur plusieurs fournisseurs de services cloud. Avec Akamai comme filet de sécurité, nous pourrons davantage équilibrer le trafic et l'acheminer en conséquence », conclut-il.