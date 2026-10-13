맷이 설명한 대로 CashFlows는 Akamai를 통해 API 서비스에 대한 공격과 원치 않는 트래픽을 차단할 수 있고 AWS 플랫폼에서 발생하는 문제와 트래픽 양을 줄일 수 있습니다. Akamai 솔루션을 배포한 후 3년 동안 CashFlows는 어떤 보안 사고나 직접적인 위협도 경험하지 않았습니다.



또한, Akamai 솔루션은 CashFlows 서버의 부하를 획기적으로 경감시킴으로써 API 서버에서의 거부 비율과 IDS 시스템에서 발생하는 문제를 눈에 띄게 줄여주었습니다. 맷은 다음과 같이 이어갑니다. "우리는 고유의 DNS를 호스팅한 적이 없지만, 설사 공격을 받는다고 하더라도 Akamai 덕분에 자사의 레졸루션 서비스가 위험에 빠지거나 희생되지 않습니다."



맷은 Akamai 보안 전문가의 지원도 높이 평가합니다. 맷의 팀은 애플리케이션 보안에 주력하고 있지만 위협 패턴은 지속적으로 변화합니다. "세계에 대한 우리의 한정된 시야만으로는 알아 차릴 수 없는 활동들이 활발하게 일어나고 있습니다. Akamai는 우리에게 글로벌 뷰를 제공해주고 우리 환경을 보호할 수 있는 가장 좋은 방법을 찾을 수 있도록 지원합니다. 보안 전문가 세션을 통해 자사 시스템이 위협보다 한 걸음 더 앞서 나가고 룰 기반 정책을 통해 최신 문제를 해결할 수 있습니다."



향후 CashFlows는 새로운 영역에 보안 체계를 추가적으로 배치하고 더 많은 결제 수단을 자사 플랫폼에 추가하는 동시에 게이트웨이, 데이터 분석, 대체 결제 수단(APM) 등 다양한 제품을 추가적으로 도입할 계획입니다. CashFlows는 이러한 모든 측면에서 Akamai가 전송 및 보호를 책임질 것으로 기대합니다.



맷은 이렇게 끝을 맺습니다. "우리는 컨테이너화된 서버리스 환경으로 이동함에 따라 멀티 클라우드 서비스 사업자가 제공하는 서비스를 원합니다. 당사를 둘러싼 Akamai의 보안 솔루션을 통해 더욱 효과적으로 트래픽의 균형을 유지하고 라우팅할 수 있을 것입니다."