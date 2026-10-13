如果贵企业提供的服务致力于最大限度提高客户的支付成功率，同时为客户以及客户的客户提供一个安全的业务交易平台，那么安全性将始终是您最关心的问题。对于 CashFlows 公司首席技术官 Mat Peck 来说，情况正是如此。CashFlows 是一家迅速成长的创新型商户支付解决方案提供商。
过去几年，CashFlows 业务增长势头强劲，目前他们负责为 1,000 多家客户处理支付事宜，为欧洲 34,000 多个 ATM 提供支持。作为通过了 PCI-DSS 1 级认证的支付解决方案提供商，CashFlows 必须帮助客户以及客户的客户确保持卡人数据和个人数据安全无虞。为此，CashFlows 正竭尽全力确保这些数据不会被第三方甚至客户自己的员工所盗用。
如今，越来越多的企业采用软件即服务 (SaaS) 而非实体业务模式，CashFlows 就是其中的一员。该公司推出的最新一代全渠道平台完全通过 Amazon Web Services (AWS) 交付，而后者是一个拥有独有安全机制的全球公共云平台。然而，正如 Mat 所言：“AWS 的使命是托管服务，而非保护服务。”
通过与全球顶尖的安全专家通力合作，我们增强了自己的安全流程和最佳实践。正因如此，Akamai 是我们解决方案中的重要一环。——CashFlows 首席技术官 Mat Peck
消除安全漏洞
如果贵企业提供的服务致力于最大限度提高客户的支付成功率，同时为客户以及客户的客户提供一个安全的业务交易平台，那么安全性将始终是您最关心的问题。对于 CashFlows 公司首席技术官 Mat Peck 来说，情况正是如此。CashFlows 是一家迅速成长的创新型商户支付解决方案提供商。
需要一款世界一流的安全解决方案
过去，CashFlows 是与一家第三方机构合作，因为该机构宣称相比 CashFlows 单打独斗，他们能提供更高的安全性。但是，Mat 发现事实并非如此。CashFlows 制定了相关政策，旨在限制会波及在线业务的攻击，以及出现此类攻击时的影响范围。即便如此，他们也曾出现因小流量 DDoS 攻击导致服务中断的问题。
鉴于 CashFlows 是在云端交付所有产品，包括在持卡人业务领域推出的最新产品，因此，一旦攻击导致服务不可用，他们无法承受由此招致的后果。“即使服务中断时间很短，我们的客户也会因为无法收到其服务费用而造成收入损失。如果我们的系统崩溃持续一段时间，我们的企业将停止运营，”Mat 坦言。
Mat 知道 DDoS 威胁不会消失。因此，他希望找到一款可靠且影响深远的安全解决方案。“我们需要确保全球各地的任何人都能以弹性且高度受保护的方式在本地连接我们的服务。”
Akamai 增强 CashFlows 的 AWS 托管产品
Mat 转投 Akamai 怀抱，因为 Akamai 曾帮助其客户成功抵御多次全球大型 DDoS 攻击。CashFlows 可以通过 AWS 使用 Cloudflare 等服务，正如 Mat 所言，Akamai 是互联网的超集，能够在本地长期内联地交付内容。
Mat 发现，其他云提供商提供的服务不具备 Akamai 服务的本地性质。他解释道：“Akamai 的优势不仅仅是在云端拥有大型分发网络，还在于他们在此基础上构建的增值服务。”
Mat 认为，Kona Site Defender 和 FastDNS 是两款非常有效、可靠且强大的解决方案。“此外，这些解决方案使用便捷、始终可用，而且背后还有强大的主动服务提供支撑。”
Kona Site Defender 基于 Akamai Intelligent Edge Platform 的边缘服务器大规模运行，提供卓越的可用性和全天候监控。Mat 意识到，如果选择自行构建同等服务来满足金融行业法规的基础要求，他们需要付出大量成本，而且效果还不甚理想。
“即使 CashFlows 面临大量安全威胁，Akamai 也将与我们并肩作战，保护我们免受任何攻击。单单是从抵御 DDoS 攻击角度考虑，我们也有理由选择 Akamai，”Mat 补充道。
通过 Akamai 扩展安全性
Mat 表示，在 Akamai 的帮助下，CashFlows 拦截了不必要的流量和对 API 服务的攻击，减少了 AWS 平台上的误报和流量。部署 Akamai 解决方案至今已有三年，在此期间 CashFlows 没有出现过任何安全事件或直接威胁。
此外，Akamai 解决方案还大幅减少了 CashFlows 服务器的负载，从而减少 API 服务器的拒绝次数，同时显著减少了 IDS 系统的误报。“我们从来没有托管过自己的 DNS，但是我们知道得益于 Akamai 解决方案，即使我们受到攻击，我们的解决方案服务也不会有所损害或牺牲，这让我们倍感安心，”Mat 继续说道。
此外，Mat 还对 Akamai 安全专家提供的咨询帮助赞不绝口。就像他说的，他的团队致力于应用程序安全，但是威胁模式一直在变。“由于我们对世界认识的有限，还有很多我们不了解的威胁活动。我们依赖 Akamai 的全球视野，依靠他们帮助我们确定保护企业环境的最佳方式。通过参加安全专家会议，我们能够确保系统面对攻击时做到先发制人，确保我们的规则库能够解决最新的问题。”
未来，CashFlows 计划进军新市场，在平台上增加更多支付方法，并引入其他产品，比如网关、数据分析和替代支付机制 (APM)。希望 Akamai 全程为 CashFlows 保驾护航。
“随着我们迁移至无服务器的容器化设置，我们希望能够基于多个云服务提供商的产品运行我们的服务。有 Akamai 充当我们的保护伞，我们能够更好地根据需求相应地平衡和路由流量，”Mat 总结道。
CashFlows 简介
CashFlows 致力于通过提高“一次准确性”销售，以及减少拒绝和有争议的销售，帮助客户与合作伙伴最大限度提高支付成功率。为了实现这一目标，他们整合了专门构建的技术、创新成果和专业知识。CashFlows 的客户和合作伙伴从许多方面亲身体验了这一点，比如：从 CashFlows 愿意了解自己的问题，到 CashFlows 百折不饶地解决问题，从他们帮助新客户快速入门产品，到他们持续改进产品，就更别说 CashFlows 安全且世界一流的创新成果和技术了。如需了解详情，请访问 https://www.cashflows.com/。
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