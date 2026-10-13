Mat 表示，在 Akamai 的帮助下，CashFlows 拦截了不必要的流量和对 API 服务的攻击，减少了 AWS 平台上的误报和流量。部署 Akamai 解决方案至今已有三年，在此期间 CashFlows 没有出现过任何安全事件或直接威胁。



此外，Akamai 解决方案还大幅减少了 CashFlows 服务器的负载，从而减少 API 服务器的拒绝次数，同时显著减少了 IDS 系统的误报。“我们从来没有托管过自己的 DNS，但是我们知道得益于 Akamai 解决方案，即使我们受到攻击，我们的解决方案服务也不会有所损害或牺牲，这让我们倍感安心，”Mat 继续说道。



此外，Mat 还对 Akamai 安全专家提供的咨询帮助赞不绝口。就像他说的，他的团队致力于应用程序安全，但是威胁模式一直在变。“由于我们对世界认识的有限，还有很多我们不了解的威胁活动。我们依赖 Akamai 的全球视野，依靠他们帮助我们确定保护企业环境的最佳方式。通过参加安全专家会议，我们能够确保系统面对攻击时做到先发制人，确保我们的规则库能够解决最新的问题。”



未来，CashFlows 计划进军新市场，在平台上增加更多支付方法，并引入其他产品，比如网关、数据分析和替代支付机制 (APM)。希望 Akamai 全程为 CashFlows 保驾护航。



“随着我们迁移至无服务器的容器化设置，我们希望能够基于多个云服务提供商的产品运行我们的服务。有 Akamai 充当我们的保护伞，我们能够更好地根据需求相应地平衡和路由流量，”Mat 总结道。