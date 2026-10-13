Come descrive Mat, Akamai consente a CashFlows di bloccare il traffico indesiderato e gli attacchi contro i suoi servizi API, riducendo il rumore e il volume sulla sua piattaforma AWS. Nei tre anni successivi alla distribuzione delle soluzioni di Akamai, CashFlows non ha subito incidenti relativi alla sicurezza o minacce dirette.



Inoltre, le soluzioni di Akamai hanno ridotto notevolmente il carico sui server di CashFlows, con una conseguente riduzione dei rifiuti nei propri server API e diminuendo considerevolmente il rumore proveniente dai sistemi IDS. "Non abbiamo mai ospitato il nostro DNS ma ci rassicura il fatto di sapere che, grazie ad Akamai, i nostri servizi di risoluzione non saranno compromessi o sacrificati in caso di attacco", continua.



Mat apprezza anche la possibilità di contattare gli esperti di Akamai. Come afferma, il suo team è incentrato sulla sicurezza delle applicazioni, tuttavia i modelli di minacce cambiano costantemente. "Oltre alla nostra visione limitata del mondo, esistono numerose attività. Ci affidiamo ad Akamai per condividere la sua visione globale e perché ci aiuti a determinare il modo migliore per proteggere il nostro ambiente. Le sessioni con gli esperti di sicurezza ci consentono di garantire che i nostri sistemi rimangano un passo avanti e che le nostre basi di regole risolvano i problemi più recenti".



In futuro, CashFlows prevede di espandersi in nuovi territori, aggiungere altri metodi di pagamento alla propria piattaforma e introdurre ulteriori prodotti, come gateway, analisi di dati e meccanismi di pagamento alternativi (APM), e si aspetta che Akamai la aiuti a fornire e a proteggere tali servizi.



"Durante l'adozione di una configurazione senza server e containerizzata, desideriamo che i servizi siano in esecuzione su più provider di servizi cloud. Con Akamai che ci garantisce un livello di sicurezza globale, saremo maggiormente in grado di bilanciare e indirizzare il traffico di conseguenza", conclude.