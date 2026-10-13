Como Mat descreve, a Akamai permite que a CashFlows bloqueie o tráfego indesejado contra seus serviços de API, reduzindo o ruído e o volume em sua plataforma AWS. Nos três anos desde a implantação das soluções da Akamai, a CashFlows não sofreu incidentes de segurança ou ameaças diretas.



Além disso, as soluções da Akamai reduziram significativamente a carga nos servidores da CashFlows, o que resultou em menos rejeições em seus servidores de API e reduziu consideravelmente o ruído de seus sistemas IDS. "Nunca hospedamos nosso próprio DNS, mas nos preocupamos em saber que, devido à Akamai, nossos serviços de resolução não seriam comprometidos ou sacrificados se formos atacados", ele continua.



Mat também aprecia o acesso aos especialistas em segurança da Akamai. Como ele diz, sua equipe está focada na segurança das aplicações, mas os padrões de ameaças mudam continuamente. “Existe uma grande quantidade de atividades além da nossa visão limitada do mundo. Contamos com a Akamai para compartilhar sua visão global e nos ajudar a determinar a melhor forma de proteger nosso ambiente. As sessões de especialistas em segurança nos permitem garantir que nossos sistemas permaneçam um passo à frente, e que nossas bases de regras resolvam os problemas mais recentes.”



Futuramente, a CashFlows planeja expandir ainda mais para novos territórios, adicionar mais métodos de pagamento à sua plataforma e introduzir produtos adicionais, como gateways, análise de dados e mecanismos de pagamento alternativos (APMs). Ela espera que a Akamai forneça e proteja tudo isso.



"À medida que migramos para uma configuração sem servidor em contêiner, queremos serviços em execução em vários provedores de serviços de nuvem. Com a Akamai nos cercando como uma camada de segurança, poderemos equilibrar e rotear o tráfego de acordo", ele conclui.