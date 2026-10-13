Peck beschreibt es wie folgt: Akamai ermöglicht es CashFlows, unerwünschten Traffic und Angriffe auf seine API-Services zu blockieren und das (unnötige) Trafficvolumen auf der AWS-Plattform zu reduzieren. In den drei Jahren seit der ersten Implementierung der Akamai-Lösungen hat CashFlows keine Sicherheitsvorfälle oder direkten Bedrohungen mehr erlebt.



Darüber hinaus haben die Akamai-Lösungen die Belastung der CashFlows-Server deutlich reduziert. So kommt es an den API-Servern zu weniger Zurückweisungen und die IDS-Systeme werden erheblich entlastet. „Wir haben unser DNS nie selbst gehostet, aber mit Akamai können wir uns darauf verlassen, dass unsere Auflösungsdienste bei Angriffen nie kompromittiert werden oder aufgegeben werden müssen“, so Peck.



Peck weiß darüber hinaus den direkten Zugang zu den Akamai-Sicherheitsexperten zu schätzen. Laut Peck konzentriert sich sein Team auf Anwendungssicherheit, jedoch ändern sich die Bedrohungsmuster ständig. „Es gibt unglaublich viele Aktivitäten, die sich unserer eingeschränkten Sicht entziehen. Wir verlassen uns darauf, dass Akamai uns mit seinen globalen Einblicken darin unterstützt, den bestmöglichen Schutz für unsere Umgebung zu bestimmen. Durch die Sitzungen mit Sicherheitsexperten können wir gewährleisten, dass unsere Systeme Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind und dass unsere Regelsets die neuesten Probleme umfassen.“



Künftig möchte CashFlows neue Regionen erschließen, neue Zahlungsmethoden zur Plattform hinzufügen und zusätzliche Produkte wie Gateways, Datenanalyse und sogenannte Alternative Payment Mechanisms (APMs) einführen. Und das Unternehmen erwartet, dass Akamai all diese Bereiche bereitstellen und schützen wird.



„Mit dem Übergang zu einem serverlosen und containerbasierten Setup sollen unsere Services bei verschiedenen Cloudservice-Anbietern laufen. Akamai umgibt uns dabei wie eine schützende Hülle, sodass wir Traffic besser verteilen und umleiten können“, führt er fort.