Tal como detalla Mat, Akamai permite a CashFlows bloquear el tráfico no deseado y los ataques contra sus servicios de API, lo que reduce el ruido y el volumen en su plataforma de AWS. En los tres años que han transcurrido desde la implantación de las soluciones de Akamai, CashFlows no ha sufrido ningún incidente de seguridad ni amenazas directas.



Además, las soluciones de Akamai han reducido considerablemente la carga en los servidores de CashFlows, lo que se ha traducido en menos denegaciones en los servidores de las API y en una reducción del ruido en sus sistemas de detección de intrusos. "Nunca hemos alojado nuestro propio DNS pero estamos tranquilos al saber que gracias a Akamai, nuestros servicios de resolución nunca se verán comprometidos ni perjudicados en caso de ataque", comenta.



Mat también valora el hecho de que pueda consultar a los expertos en seguridad de Akamai. Como destaca, su equipo se dedica a la seguridad de las aplicaciones, pero los patrones de amenazas cambian constantemente. "Hay una gran cantidad de actividad más allá de nuestra visión limitada del panorama. Confiamos en Akamai y en su visión global, la cual nos ayuda a determinar cómo podemos proteger mejor nuestro entorno. Las sesiones con los expertos en seguridad nos ayudan a garantizar que la seguridad de nuestros sistemas vaya un paso por delante, y que nuestras bases de reglas puedan hacer frente a los problemas más recientes".



Más adelante, CashFlows tiene pensado expandirse a nuevos territorios, incorporar más métodos de pago en su plataforma e introducir productos adicionales, como pasarelas, análisis de datos y mecanismos de pago alternativos. Y confía en Akamai para ayudarle a ofrecer todo esto, y a protegerlo.



"A medida que vamos pasando a enfoques sin servidor y configuraciones basadas en contenedores, surge la necesidad de recurrir a varios proveedores de servicios en la nube. Con Akamai protegiéndonos, podremos equilibrar y canalizar el tráfico según sea necesario", concluye.