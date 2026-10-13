フィリピン最大の国有銀行であるLANDBANKは、農地改革当時に資金調達部門としてスタートし、民間の総合銀行に進化しました。今では地方における最大の信用機関となっています。その与信システムは、全国の自治体にかなりの割合で普及しています。2017年4月現在、全国の支店数は372店、ATM数は1,647です。
顧客サービスを向上させ、銀行を利用していない層にeBankingソリューションをはじめとするサービスを提供するための継続的なイノベーション拡張戦略を進める中で、LANDBANKは、ePaymentやオンライン送金サービスなどのオンラインアプリケーションのセキュリティを確保することの重要性を認識していました。
「（フィリピンの銀行）業界をめぐる現在の状況を踏まえ、当行では境界ソリューションの導入を第一の目標としていました。Akamaiのソリューションがもたらしたインテリジェンスとパフォーマンスの価値を高く評価しています。特に、セキュリティ、DDoS攻撃の緩和、コンテンツ配信で大きなメリットを感じています」—Archieval Tolentino氏、LANDBANK、Chief Security Officer
状況
フィリピン最大の国有銀行であるLANDBANKは、農地改革当時に資金調達部門としてスタートし、民間の総合銀行に進化しました。今では地方における最大の信用機関となっています。その与信システムは、全国の自治体にかなりの割合で普及しています。2017年4月現在、全国の支店数は372店、ATM数は1,647です。
課題
フィリピンだけでなく世界中でDDoS攻撃とデータ漏えいが増加している点に注目したLANDBANKは、潜在的な脅威に事前対応することを決断しました。LANDBANKのChief Security Officerを務めるArchieval Tolentino氏はこう述べています。「攻撃件数が増加傾向にあることを認識していたので、深刻な事態に陥る前にソリューションを導入したいと考えていました。実際に緊急事態が発生する前に当行のセキュリティを確保しておき、危機に対応する準備を整えておきたかったのです」。
目標
- DDoS攻撃、DNS攻撃、アプリケーション攻撃からLANDBANKを守る。同銀行では、今後発生する可能性のある脅威から自行を保護するための対策を事前に講じることを希望していました。
- デジタル変革の道筋をシンプル化する。同行はデジタルへの移行をなるべく容易かつ安全に進めるための戦略パートナーを必要としていました。
- 攻撃発生時の対応力を確保する。LANDBANKは、攻撃を緩和し、効果的に対応する手段を必要としていました。
Akamaiが選ばれる理由
信頼できるパートナーを選択
LANDBANKの選定基準の1つは、責任感が強く信頼できるチームによる支援を受けられることでした。そこで、デジタル変革を長年支えてきたパートナーであるPLDTに相談しました。すると、PLDTはAkamaiのセキュリティ・ソリューション・スイートを推奨しました。Akamaiはフィリピンだけでなく国外でも広く事業を展開しており、大規模で複雑な攻撃から金融サービス組織を防御する点で定評があったからです。コンサルティングの延長として、PLDTはローカライズされたオンボーディングプロセスも受け持ちました。
Archieval氏は「現在、顧客向けのWebサイトは11サイトあり、特にコンテンツ・デリバリー・ネットワークの面で、11サイトすべてがすばらしいパフォーマンスを提供しています」と付け加えています。
迅速な展開とオフロード
Akamaiはフィリピン全土を幅広くカバーし、容易に展開できるため、LANDBANKは従来型のハードウェアによるアプローチと比較して、導入期間を推定5か月短縮できました。AkamaiのAlways-onの防御ソリューションはすぐに効果を発揮し、大規模なDDoS攻撃やWebアプリケーション攻撃、オリジンへの直接攻撃からの防御に必要なスケーラビリティと機能を提供しました。もう1つのメリットは、オリジンの平均オフロード率が87.5%に達したことです。
セキュリティ対策の強化
LANDBANK向けソリューションにはSecurity Optimization Assistanceも含まれており、Akamaiは流入する悪性トラフィックを100%ブロックしました。Archieval Tolentino氏は、これによって「社内のセキュリティデバイスの処理負荷が大幅に軽減されます」と述べています。悪性トラフィックが防御の最前線で完全に阻止されるため、内部セキュリティデバイスの処理量は非常に少なくなりました。また、Akamaiからデータと分析結果も提供されるため、攻撃が可視化され、常にWAFルールを最新の状態に合わせて微調整するのに役立っています。
LANDBANKについて
Land Bank of the Philippines（LANDBANK）は、地方開発の促進という社会的使命の達成と財政的な存続の維持をバランス良く両立する政府系金融機関です。
LANDBANKの特徴は、この2つの機能を併せ持つ点にあります。商業銀行の業務から得られた利益は、同行が進める開発プログラムやイニシアチブの資金源として使用されています。
優先セクター（農民・漁民、中小企業、零細企業、生計支援融資・アグリビジネス、農業インフラ、その他の農業・環境関連プロジェクト、社会住宅、学校、病院）に有利な融資ポートフォリオを継続的に拡張していることからも明らかなように、LANDBANKは長年にわたり、2つの機能の両立という難しい使命を全うしてきました。
また、預金額、資産額、融資額、資本額の面で国内銀行のトップ5にランクインしています。
農地改革の資金調達部門としてスタートしたLANDBANKは、民間の総合銀行に進化しました。しかし、その存在理由はまったく変わっていません。LANDBANKは今後も地方の活性化を支えていきます。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。