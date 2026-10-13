信頼できるパートナーを選択

LANDBANKの選定基準の1つは、責任感が強く信頼できるチームによる支援を受けられることでした。そこで、デジタル変革を長年支えてきたパートナーであるPLDTに相談しました。すると、PLDTはAkamaiのセキュリティ・ソリューション・スイートを推奨しました。Akamaiはフィリピンだけでなく国外でも広く事業を展開しており、大規模で複雑な攻撃から金融サービス組織を防御する点で定評があったからです。コンサルティングの延長として、PLDTはローカライズされたオンボーディングプロセスも受け持ちました。



Archieval氏は「現在、顧客向けのWebサイトは11サイトあり、特にコンテンツ・デリバリー・ネットワークの面で、11サイトすべてがすばらしいパフォーマンスを提供しています」と付け加えています。



迅速な展開とオフロード

Akamaiはフィリピン全土を幅広くカバーし、容易に展開できるため、LANDBANKは従来型のハードウェアによるアプローチと比較して、導入期間を推定5か月短縮できました。AkamaiのAlways-onの防御ソリューションはすぐに効果を発揮し、大規模なDDoS攻撃やWebアプリケーション攻撃、オリジンへの直接攻撃からの防御に必要なスケーラビリティと機能を提供しました。もう1つのメリットは、オリジンの平均オフロード率が87.5%に達したことです。



セキュリティ対策の強化

LANDBANK向けソリューションにはSecurity Optimization Assistanceも含まれており、Akamaiは流入する悪性トラフィックを100%ブロックしました。Archieval Tolentino氏は、これによって「社内のセキュリティデバイスの処理負荷が大幅に軽減されます」と述べています。悪性トラフィックが防御の最前線で完全に阻止されるため、内部セキュリティデバイスの処理量は非常に少なくなりました。また、Akamaiからデータと分析結果も提供されるため、攻撃が可視化され、常にWAFルールを最新の状態に合わせて微調整するのに役立っています。