Choisir un partenaire de confiance

L'un des critères de LANDBANK était de disposer d'une équipe hautement responsable et fiable, ce qui l'a amenée à consulter PLDT, un partenaire de longue date de son parcours de transformation digitale. À son tour, PLDT a recommandé la suite de solutions de sécurité d'Akamai pour son envergure à l'intérieur et au-delà des Philippines, ainsi que pour sa solide expérience en matière de défense contre les attaques complexes et à grande échelle pour les organisations de services financiers. Au-delà de la consultation, PLDT lui a fourni un processus d'intégration localisé.



Archieval Tolentino ajoute : « Nous avons actuellement 11 sites Web en contact direct avec les clients et nous pouvons déjà voir d'excellentes performances sur chacun d'eux, en particulier en termes de réseau de diffusion de contenu. »



Déploiement rapide et délestage

La couverture étendue d'Akamai aux Philippines et sa facilité de déploiement ont permis à LANDBANK d'économiser environ cinq mois de temps de déploiement par rapport à une approche matérielle traditionnelle. La protection permanente d'Akamai a immédiatement assuré l'évolutivité et les capacités requises pour bloquer les attaques DDoS de grande envergure, ainsi que les attaques contre les applications Web et les attaques visant directement l'origine. Un autre avantage a été un taux de délestage du serveur d'origine de 87,5 %.



Amélioration de la sécurité

Une partie des solutions de LANDBANK comprenait Security Optimization Assistance, grâce à laquelle Akamai a bloqué 100 % du trafic malveillant entrant, qui, selon Archieval Tolentino, « déleste considérablement la charge de travail des terminaux de sécurité internes ». Comme le trafic malveillant ne dépasse jamais vraiment la première ligne de défense, les terminaux de sécurité internes ont beaucoup moins de choses à gérer. Akamai a également fourni des données et des analyses, offrant ainsi une visibilité sur les attaques et facilitant le réglage précis et cohérent des règles WAF pour une mise à jour constante.