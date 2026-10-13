LANDBANK, la plus grande banque publique des Philippines, est une banque commerciale offrant des services complets, qui a évolué depuis son rôle initial de bras de financement de la réforme agraire. Aujourd'hui, LANDBANK est la plus grande institution de crédit dans les zones rurales. Son système de prestation de crédit est capable de pénétrer un pourcentage substantiel du nombre total de municipalités du pays. En avril 2017, la banque compte 372 agences et 1 647 guichets automatiques à l'échelle nationale.
Dans le cadre de sa stratégie d'expansion continue et innovante visant à mieux satisfaire ses clients et à atteindre les Philippins non bancarisés grâce à des services tels que les solutions eBanking, LANDBANK a reconnu l'importance de sécuriser ses applications en ligne comme les fonctions de paiement et d'envoi de fonds en ligne tout en améliorant l'expérience client.
« Notre objectif principal était de mettre en place une solution de périmètre en raison du paysage actuel du secteur [bancaire] [aux Philippines]. Nous avons constaté la valeur qu'Akamai nous apporte avec sa solution intelligente et performante, notamment en matière de sécurité, de protection contre les attaques DDoS et de diffusion de contenu. »— Archieval Tolentino, chef de la sécurité, LANDBANK
La situation
LANDBANK, la plus grande banque publique des Philippines, est une banque commerciale offrant des services complets, qui a évolué depuis son rôle initial de bras de financement de la réforme agraire. Aujourd'hui, LANDBANK est la plus grande institution de crédit dans les zones rurales. Son système de prestation de crédit est capable de pénétrer un pourcentage substantiel du nombre total de municipalités du pays. En avril 2017, la banque compte 372 agences et 1 647 guichets automatiques à l'échelle nationale.
Le défi
Après avoir remarqué la tendance à la hausse des attaques DDoS et des violations de données aux Philippines et dans le monde, LANDBANK a décidé d'être proactive face à toute menace potentielle. Comme le dit Archieval Tolentino, chef de la sécurité de LANDBANK : « Nous avons compris que les attaques étaient en hausse et avant que quelque chose de grave ne se produise, nous voulions mettre en place des solutions : sécuriser la banque avant qu'une véritable urgence ne survienne et être prêts au cas où nous devrions effectivement répondre à une attaque. »
Les objectifs
- Assurer la sécurité de la banque face aux attaques DDoS, DNS et d'applications. Celle-ci souhaitait prendre des mesures préventives pour se protéger d'éventuelles attaques futures.
- Simplifier le processus de transformation digitale. La banque avait besoin d'un partenaire stratégique pour passer au digital facilement et de manière sécurisée.
- Mettre en place les outils nécessaires pour se défendre en cas d'attaque. Il était essentiel que la banque ait à sa disposition les outils pour neutraliser une éventuelle attaque et y répondre efficacement.
Pourquoi Akamai ?
Choisir un partenaire de confiance
L'un des critères de LANDBANK était de disposer d'une équipe hautement responsable et fiable, ce qui l'a amenée à consulter PLDT, un partenaire de longue date de son parcours de transformation digitale. À son tour, PLDT a recommandé la suite de solutions de sécurité d'Akamai pour son envergure à l'intérieur et au-delà des Philippines, ainsi que pour sa solide expérience en matière de défense contre les attaques complexes et à grande échelle pour les organisations de services financiers. Au-delà de la consultation, PLDT lui a fourni un processus d'intégration localisé.
Archieval Tolentino ajoute : « Nous avons actuellement 11 sites Web en contact direct avec les clients et nous pouvons déjà voir d'excellentes performances sur chacun d'eux, en particulier en termes de réseau de diffusion de contenu. »
Déploiement rapide et délestage
La couverture étendue d'Akamai aux Philippines et sa facilité de déploiement ont permis à LANDBANK d'économiser environ cinq mois de temps de déploiement par rapport à une approche matérielle traditionnelle. La protection permanente d'Akamai a immédiatement assuré l'évolutivité et les capacités requises pour bloquer les attaques DDoS de grande envergure, ainsi que les attaques contre les applications Web et les attaques visant directement l'origine. Un autre avantage a été un taux de délestage du serveur d'origine de 87,5 %.
Amélioration de la sécurité
Une partie des solutions de LANDBANK comprenait Security Optimization Assistance, grâce à laquelle Akamai a bloqué 100 % du trafic malveillant entrant, qui, selon Archieval Tolentino, « déleste considérablement la charge de travail des terminaux de sécurité internes ». Comme le trafic malveillant ne dépasse jamais vraiment la première ligne de défense, les terminaux de sécurité internes ont beaucoup moins de choses à gérer. Akamai a également fourni des données et des analyses, offrant ainsi une visibilité sur les attaques et facilitant le réglage précis et cohérent des règles WAF pour une mise à jour constante.
À propos de LANDBANK
Land Bank of the Philippines (LANDBANK) est une institution financière gouvernementale qui établit un équilibre dans la réalisation de son mandat social de promotion du développement rural tout en restant financièrement viable.
C'est cette double fonction qui rend LANDBANK unique. Les bénéfices tirés de ses opérations bancaires commerciales servent à financer les programmes et initiatives de développement initiés par la banque.
Au fil des ans, LANDBANK a su gérer avec succès cet exercice d'équilibre difficile, comme en témoigne l'expansion continue de son portefeuille de prêts en faveur de ses secteurs prioritaires : les agriculteurs et les pêcheurs, les petites et moyennes entreprises et les microentreprises, les prêts de subsistance et l'agroalimentaire, les infrastructures agricoles et autres projets liés à l'agriculture et à l'environnement, le logement social, les écoles et les hôpitaux.
LANDBANK figure également parmi les cinq premières banques commerciales du pays en termes de dépôts, d'actifs, de prêts et de capitaux.
Depuis son rôle initial en tant que bras financier de la réforme agraire, LANDBANK est devenue une banque commerciale à part entière. Mais son but premier n'a pas changé : faire des campagnes un secteur toujours plus actif.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.