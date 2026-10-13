LANDBANK, o maior banco estatal das Filipinas, é um banco comercial de serviço completo que evoluiu de seu papel inicial como braço de financiamento da reforma agrária. Hoje, o LANDBANK é a maior instituição de crédito das áreas rurais. Seu sistema de entrega de crédito consegue penetrar em uma porcentagem substancial do número total de municípios do país. Desde abril de 2017, o banco tem 372 filiais e 1.647 caixas eletrônicos em todo o país.
Como parte de sua estratégia de expansão contínua e inovadora para melhor atender seus clientes e alcançar os filipinos que não têm atendimento bancário com serviços como soluções de eBanking, o LANDBANK reconheceu a importância de proteger suas aplicações on-line, como pagamentos eletrônicos e serviços de transferências on-line e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do cliente.
"Nosso principal objetivo era ter uma solução de perímetro em vigor devido ao cenário atual do setor [bancário] [nas Filipinas]. Nós vimos o valor que a Akamai nos traz em termos de inteligência e desempenho da solução, especialmente em segurança, atenuação de DDoS e entrega de conteúdo."— Archieval Tolentino, diretor de segurança do LANDBANK
A situação
LANDBANK, o maior banco estatal das Filipinas, é um banco comercial de serviço completo que evoluiu de seu papel inicial como braço de financiamento da reforma agrária. Hoje, o LANDBANK é a maior instituição de crédito das áreas rurais. Seu sistema de entrega de crédito consegue penetrar em uma porcentagem substancial do número total de municípios do país. Desde abril de 2017, o banco tem 372 filiais e 1.647 caixas eletrônicos em todo o país.
O desafio
Ao observar a tendência crescente de ataques de DDoS e violações de dados nas Filipinas e no mundo todo, o LANDBANK ficou determinado a ser proativo contra todas as possíveis ameaças. Como disse Arkieval Tolentino, diretor de segurança do LANDBANK: "Nós entendíamos que os ataques estavam em ascensão e, antes que algo grave acontecesse, queríamos implementar as soluções, proteger o banco antes que surgisse qualquer emergência e estar prontos caso tivéssemos que responder de fato a uma situação."
Os objetivos
- Proteger o banco contra ataques de DDoS, de DNS e a aplicações. O banco queria tomar medidas preventivas para se proteger contra possíveis ameaças no futuro.
- Simplificar a jornada da transformação digital. O banco precisava de um parceiro estratégico para tornar a mudança para o digital a mais fácil e segura possível.
- Ter capacidade para responder durante ataques. O banco precisava ter os meios para mitigar e responder de maneira eficaz aos ataques.
Por que a Akamai?
Escolhendo um parceiro confiável
Um dos critérios do LANDBANK era ter uma equipe altamente responsável e confiável, o que o levou a consultar a PLDT, um parceiro de longa data de sua jornada de transformação digital. Por sua vez, a PLDT recomendou o conjunto de soluções de segurança da Akamai por sua escala absoluta dentro das Filipinas e além dela e por seu histórico comprovado de defesa contra ataques complexos e de grande escala às organizações de serviços financeiros. Além da consulta, a PLDT apresentou um processo de integração localizado.
Archieval acrescenta: "No momento, temos 11 websites voltados para o cliente e já podemos ver um excelente desempenho em todos eles, especialmente em termos de rede de entrega de conteúdo."
Rápida implantação e transferência
A ampla cobertura da Akamai nas Filipinas e a facilidade de implantação economizaram ao LANDBANK um tempo de implantação estimado de cinco meses, em comparação com uma abordagem de hardware tradicional. A proteção ininterrupta da Akamai ofereceu imediatamente a escalabilidade e os recursos necessários para se defender contra grandes ataques DDoS, bem como ataques contra aplicações Web e ataques diretos à origem. Outro benefício foi um descarregamento total médio da origem de 87,5%.
Postura de segurança aprimorada
Parte das soluções do LANDBANK incluiu o Security Optimization Assistance, com o qual a Akamai bloqueou 100% do tráfego mal-intencionado recebido. Segundo Archieval, isso "descarrega significativamente o trabalho dos dispositivos de segurança internos." Como o tráfego mal-intencionado nunca realmente ultrapassa a primeira linha de defesa, os dispositivos de segurança internos lidam com menos problemas. A Akamai também ofereceu dados e análise, proporcionando visibilidade sobre ataques e auxiliando no ajuste consistente das regras de WAF para que o banco se mantivesse atualizado.
Sobre o LANDBANK
LANDBANK (Land Bank of the Philippines) é uma instituição financeira governamental que atinge um equilíbrio no cumprimento de sua missão social de promover o desenvolvimento rural e permanecer financeiramente viável.
Essa função dupla torna o LANDBANK único. Os lucros decorrentes de suas operações bancárias comerciais são usados para financiar os programas e as iniciativas de desenvolvimento do banco.
Ao longo dos anos, o LANDBANK conseguiu gerenciar com sucesso esse difícil equilíbrio, como evidenciado pela expansão contínua de sua carteira de empréstimos a favor dos seus setores prioritários: agricultores, pescadores, pequenas, médias e microempresas, empréstimos de subsistência, agronegócio, agroinfraestrutura e outros projetos relacionados à área agrícola e ambiental, habitação socializada, escolas e hospitais.
O LANDBANK também está entre os cinco maiores bancos comerciais do país em termos de depósitos, ativos, empréstimos e capital.
Desde seu papel inicial como braço de financiamento da reforma agrária, o LANDBANK evoluiu para um banco comercial de serviço completo. Mas a essência da sua existência não mudou em nada: fazer a área rural prosperar.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.