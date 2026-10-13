Escolhendo um parceiro confiável

Um dos critérios do LANDBANK era ter uma equipe altamente responsável e confiável, o que o levou a consultar a PLDT, um parceiro de longa data de sua jornada de transformação digital. Por sua vez, a PLDT recomendou o conjunto de soluções de segurança da Akamai por sua escala absoluta dentro das Filipinas e além dela e por seu histórico comprovado de defesa contra ataques complexos e de grande escala às organizações de serviços financeiros. Além da consulta, a PLDT apresentou um processo de integração localizado.



Archieval acrescenta: "No momento, temos 11 websites voltados para o cliente e já podemos ver um excelente desempenho em todos eles, especialmente em termos de rede de entrega de conteúdo."



Rápida implantação e transferência

A ampla cobertura da Akamai nas Filipinas e a facilidade de implantação economizaram ao LANDBANK um tempo de implantação estimado de cinco meses, em comparação com uma abordagem de hardware tradicional. A proteção ininterrupta da Akamai ofereceu imediatamente a escalabilidade e os recursos necessários para se defender contra grandes ataques DDoS, bem como ataques contra aplicações Web e ataques diretos à origem. Outro benefício foi um descarregamento total médio da origem de 87,5%.



Postura de segurança aprimorada

Parte das soluções do LANDBANK incluiu o Security Optimization Assistance, com o qual a Akamai bloqueou 100% do tráfego mal-intencionado recebido. Segundo Archieval, isso "descarrega significativamente o trabalho dos dispositivos de segurança internos." Como o tráfego mal-intencionado nunca realmente ultrapassa a primeira linha de defesa, os dispositivos de segurança internos lidam com menos problemas. A Akamai também ofereceu dados e análise, proporcionando visibilidade sobre ataques e auxiliando no ajuste consistente das regras de WAF para que o banco se mantivesse atualizado.