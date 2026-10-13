Elección de un partner de confianza

Uno de los criterios de LANDBANK fue tener un equipo altamente responsable y fiable, lo que le llevó a consultar a PLDT, un partner de siempre de su proceso de transformación digital. A su vez, PLDT recomendó el conjunto de soluciones de seguridad de Akamai por su magnitud dentro y fuera de Filipinas, además de una sólida trayectoria en la defensa de organizaciones de servicios financieros frente a ataques complejos y a gran escala. Más allá de la consulta, PLDT proporcionó un proceso de incorporación localizado.



Archieval añade, "actualmente tenemos 11 sitios web orientados al cliente, y ya podemos observar un excelente rendimiento en general, especialmente con respecto a la red de distribución de contenido".



Implementación y descarga rápidas

La amplia cobertura de Akamai en Filipinas y la facilidad de implementación ahorraron a LANDBANK aproximadamente cinco meses de tiempo de implementación en comparación con un enfoque de hardware tradicional. La protección siempre activa de Akamai proporcionó de inmediato la escalabilidad y las capacidades necesarias para combatir los ataques DDoS de gran tamaño, así como los ataques contra aplicaciones web y los ataques directos al origen. Otra ventaja fue una descongestión del origen media total del 87,5 %.



Mejora de la estrategia de seguridad

Parte de las soluciones para LANDBANK incluía Security Optimization Assistance, donde Akamai bloqueó el 100 % del tráfico malicioso entrante, lo que, según Archieval, "descongestiona considerablemente el trabajo de los dispositivos de seguridad interna". Dado que el tráfico malicioso nunca atraviesa la primera línea de defensa, los dispositivos de seguridad internos tienen que hacer frente a muchos menos problemas. Akamai también proporcionó datos y análisis, lo que ofreció visibilidad de los ataques y ayudó con el ajuste preciso de las reglas WAF para mantenerse al día.