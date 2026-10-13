LANDBANK, el banco más grande propiedad del gobierno de Filipinas, es un banco comercial de servicio completo que ha evolucionado desde su función inicial como división de financiación de la reforma agraria. Hoy en día, LANDBANK es la institución de crédito más grande de las zonas rurales. Su sistema de concesión de créditos puede penetrar en un porcentaje considerable del número total de municipios del país. Desde abril de 2017, el banco tiene 372 sucursales y 1647 cajeros automáticos a nivel nacional.
Como parte de su innovadora estrategia de expansión continua para ofrecer un mejor servicio a sus clientes y llegar a los filipinos que no tienen cuenta bancaria con servicios como las soluciones de banca electrónica, LANDBANK reconoció la importancia de proteger sus aplicaciones online, como ePayment y los servicios de envíos online, así como de mejorar la experiencia del cliente.
"Nuestro principal objetivo era implementar una solución perimetral debido al panorama actual del sector [bancario] (en Filipinas). Hemos visto el valor que Akamai nos aporta en términos de inteligencia y rendimiento de la solución, especialmente en lo que respecta a la seguridad, la mitigación de DDoS y la distribución de contenido".— Archieval Tolentino, director jefe de Seguridad, LANDBANK
La situación
LANDBANK, el banco más grande propiedad del gobierno de Filipinas, es un banco comercial de servicio completo que ha evolucionado desde su función inicial como división de financiación de la reforma agraria. Hoy en día, LANDBANK es la institución de crédito más grande de las zonas rurales. Su sistema de concesión de créditos puede penetrar en un porcentaje considerable del número total de municipios del país. Desde abril de 2017, el banco tiene 372 sucursales y 1647 cajeros automáticos a nivel nacional.
El desafío
Tras apreciar la tendencia ascendente de los ataques DDoS y las filtraciones de datos en Filipinas y a nivel global, LANDBANK se decidió a tener una actitud proactiva frente a cualquier amenaza potencial. Según Archieval Tolentino, director de Seguridad de LANDBANK, "comprendimos que los ataques van en aumento y antes de que algo serio ocurriera, queríamos implementar las soluciones, proteger al banco antes de que surja una emergencia real y estar preparados en caso de que efectivamente tengamos que responder a una situación".
Objetivos
- Proteger al banco frente a ataques DDoS, DNS y dirigidos a aplicaciones. El banco deseaba tomar medidas preventivas para protegerse de cualquier posible amenaza en el futuro.
- Simplificar el proceso de transformación digital. El banco necesitaba un partner estratégico para hacer que el cambio a la banca digital fuera lo más fácil y seguro posible.
- Prepararse para responder ante un ataque. El banco debía contar con los medios necesarios para mitigar y responder a los ataques de forma eficaz.
¿Por qué Akamai?
Elección de un partner de confianza
Uno de los criterios de LANDBANK fue tener un equipo altamente responsable y fiable, lo que le llevó a consultar a PLDT, un partner de siempre de su proceso de transformación digital. A su vez, PLDT recomendó el conjunto de soluciones de seguridad de Akamai por su magnitud dentro y fuera de Filipinas, además de una sólida trayectoria en la defensa de organizaciones de servicios financieros frente a ataques complejos y a gran escala. Más allá de la consulta, PLDT proporcionó un proceso de incorporación localizado.
Archieval añade, "actualmente tenemos 11 sitios web orientados al cliente, y ya podemos observar un excelente rendimiento en general, especialmente con respecto a la red de distribución de contenido".
Implementación y descarga rápidas
La amplia cobertura de Akamai en Filipinas y la facilidad de implementación ahorraron a LANDBANK aproximadamente cinco meses de tiempo de implementación en comparación con un enfoque de hardware tradicional. La protección siempre activa de Akamai proporcionó de inmediato la escalabilidad y las capacidades necesarias para combatir los ataques DDoS de gran tamaño, así como los ataques contra aplicaciones web y los ataques directos al origen. Otra ventaja fue una descongestión del origen media total del 87,5 %.
Mejora de la estrategia de seguridad
Parte de las soluciones para LANDBANK incluía Security Optimization Assistance, donde Akamai bloqueó el 100 % del tráfico malicioso entrante, lo que, según Archieval, "descongestiona considerablemente el trabajo de los dispositivos de seguridad interna". Dado que el tráfico malicioso nunca atraviesa la primera línea de defensa, los dispositivos de seguridad internos tienen que hacer frente a muchos menos problemas. Akamai también proporcionó datos y análisis, lo que ofreció visibilidad de los ataques y ayudó con el ajuste preciso de las reglas WAF para mantenerse al día.
Acerca de LANDBANK
Land Bank of the Filipinas (LANDBANK) es una institución financiera del gobierno que logra un equilibrio en el cumplimiento de su mandato social de promover el desarrollo rural y, al mismo tiempo, seguir siendo financieramente viable.
Esta doble función hace que LANDBANK sea único. Las ganancias derivadas de sus operaciones bancarias comerciales se utilizan para financiar los programas e iniciativas de desarrollo del banco.
A lo largo de los años, LANDBANK ha gestionado con éxito este difícil equilibrio, tal como lo demuestra la continua expansión de su cartera de préstamos a favor de sus sectores prioritarios: los agricultores y los pescadores, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, los préstamos de subsistencia y los negocios agrícolas, la infraestructura agraria y otros proyectos relacionados con el medioambiente y la agricultura, la vivienda social, las escuelas y los hospitales.
LANDBANK también se ubica entre los cinco principales bancos comerciales del país en términos de depósitos, activos, préstamos y capital.
Desde su función inicial como división de financiación de la reforma agraria, LANDBANK ha evolucionado hasta convertirse en un banco comercial de servicio completo. Sin embargo, la esencia de su existencia no ha cambiado en absoluto: mantener el medio rural lleno de vida.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.