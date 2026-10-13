Wahl eines vertrauenswürdigen Partners

Ein Kriterium von LANDBANK war ein verantwortungsvolles, zuverlässiges Team. Deshalb wandte sich das Unternehmen an PLDT, einen langjährigen Partner auf der digitalen Transformationsreise der Bank. PLDT wiederum empfahl die Sicherheitslösungen von Akamai aufgrund ihrer immensen Reichweite innerhalb der Philippinen und darüber hinaus sowie aufgrund ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Abwehr von groß angelegten und komplexen Angriffen auf Finanzdienstleistungsunternehmen. Auch über die Beratung hinaus sorgte PLDT für einen lokalisierten Onboarding-Prozess.



Archieval fügt hinzu: „Wir betreiben derzeit elf kundenorientierte Websites und können bereits auf allen Websites eine hervorragende Performance erzielen, insbesondere im Hinblick auf das Content Delivery Network.“



Schnelle Bereitstellung und Entlastung

Die große Reichweite von Akamai auf den Philippinen und die einfache Implementierung sparten LANDBANK geschätzte fünf Monate an Bereitstellungszeit im Vergleich zu herkömmlichen, hardwarebasierten Ansätzen. Der ununterbrochene Schutz von Akamai bot sofort die Skalierbarkeit und die Funktionen, die erforderlich waren, um große DDoS-Angriffe sowie Angriffe auf Webanwendungen und Direct-to-Origin-Angriffe abzuwehren. Ein weiterer Vorteil war eine durchschnittliche Ursprungsentlastung von 87,5 %.



Verbesserung der Sicherheit

Die Lösungen für LANDBANK umfassten auch Unterstützung bei der Sicherheitsoptimierung: Akamai blockierte 100 % des eingehenden schädlichen Traffics, was, wie Archieval es ausdrückt, „die Arbeit der internen Sicherheitstools erheblich erleichtert“. Da der schädliche Traffic nie wirklich die erste Verteidigungslinie durchbricht, müssen sich die internen Sicherheitstools mit viel weniger Problemen befassen. Akamai stellt außerdem Daten und Analysen bereit, um Einblicke in die Angriffe zu ermöglichen und die kontinuierliche Feinabstimmung der WAF-Regeln zu unterstützen, damit diese auf dem neuesten Stand bleiben.