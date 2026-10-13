필리핀 최대 정부 소유 은행 LANDBANK는 농업 개혁 금융 기관으로 시작해 본격적인 상업 은행으로 발전했습니다. 오늘날 LANDBANK는 농촌 지역에서 가장 큰 신용 기관입니다. LANDBANK의 신용 배당 시스템은 필리핀 내 상당수의 지역자치구에 확산되어 있습니다. 2017년 4월 기준으로 LANDBANK는 필리핀 전국에 372개의 지점과 1,647개의 ATM을 보유하고 있습니다.
LANDBANK은 전자 뱅킹 솔루션 같은 서비스를 통해 은행을 사용하지 않는 필리핀 국민들에게 다가가는 등, 고객들에게 더 나은 서비스를 제공할 지속적이고 혁신적인 확장 전략의 일환으로 고객 경험을 개선하는 동시에 전자 결제와 온라인 송금 서비스 같은 온라인 애플리케이션의 보안을 유지해야 한다는 것을 인식했습니다.
"우리의 주요 목표는 필리핀 뱅킹 업계의 현재 환경 때문에 경계 솔루션을 구축하는 것이었습니다. 특히 보안, DDoS 완화, 콘텐츠 전송에 대해 솔루션의 인텔리전스 및 성능 면에서 Akamai가 제공하는 가치를 확인했습니다."— 아르치에발 톨렌티노(Archieval Tolentino), LANDBANK 최고 보안 책임자
배경
필리핀 최대 정부 소유 은행 LANDBANK는 농업 개혁 금융 기관으로 시작해 본격적인 상업 은행으로 발전했습니다. 오늘날 LANDBANK는 농촌 지역에서 가장 큰 신용 기관입니다. LANDBANK의 신용 배당 시스템은 필리핀 내 상당수의 지역자치구에 확산되어 있습니다. 2017년 4월 기준으로 LANDBANK는 필리핀 전국에 372개의 지점과 1,647개의 ATM을 보유하고 있습니다.
도전 과제
필리핀과 전 세계에서 DDoS 공격과 데이터 유출이 증가 중인 추세를 알아차리고 LANDBANK는 잠재적인 위협에 대해 선제적으로 대응하기로 결정했습니다. LANDBANK의 최고 보안 책임자 아르치에발 톨렌티노(Archieval Tolentino)는 “공격이 증가하고 있다는 것을 알아채고 심각한 일이 발생하기 전에 해결책을 마련하고 싶었습니다. 실제 긴급 상황이 발생하기 전에 은행을 보호하고 상황이 발생하면 대응할 수 있어야 했습니다.”라고 말했습니다.
목표
- DDoS, DNS, 애플리케이션 공격으로부터 은행 보호. LANDBANK는 향후 발생할 수 있는 각종 위협으로부터 자사를 보호하기 위해 사전에 조치를 취했습니다.
- 디지털 전환 과정 간소화. LANDBANK는 최대한 쉽고 안전하게 디지털로 전환할 수 있는 전략적 파트너가 필요했습니다.
- 공격 발생 시 대응력 확보. LANDBANK는 공격이 발생할 경우 이를 방어하고 신속하게 대응할 수단이 필요했습니다.
Akamai를 선택해야 하는 이유
신뢰할 수 있는 파트너 선정
LANDBANK는 책임감과 신뢰도가 높은 팀을 선정하고자 했습니다. 따라서 오랫동안 디지털 전환을 함께 추진해온 PLDT에 문의했습니다. 이에 따라 PLDT는 Akamai의 보안 솔루션 제품을 추천했습니다. 필리핀 내외에서 상당한 규모를 유지하고 있고 금융 서비스 기업에 대한 대형 및 복합 공격을 차단한 검증된 기록이 있었기 때문입니다. PLDT는 컨설팅 외에도 현지화된 온보딩 프로세스를 제공했습니다.
아르치에발은 "현재 11개의 웹 사이트가 있으며, 특히 콘텐츠 전송 네트워크 측면에서 성능이 매우 뛰어납니다."라고 덧붙였습니다.
고속 배포 및 부하 분산
Akamai는 필리핀에 넓게 배치되어 있고 배포가 쉽기 때문에 LANDBANK는 기존 하드웨어 접근 방식에 비해 배포 시간을 5개월 정도 단축할 수 있었습니다. Akamai의 상시가동형 보호는 대형 DDoS 공격은 물론 웹 애플리케이션 공격과 오리진 직접 공격을 막아내는 데 필요한 확장성과 역량을 제공했습니다. 또 다른 이점으로 오리지 부하 중 평균 87.5%를 분산했습니다.
보안 체계 개선
아르치에발은 LANDBANK 솔루션 중 일부인 Security Optimization Assistance에서 Akamai가 악성 트래픽 유입을 100%를 차단해 “내부 보안 디바이스의 작업 부하를 크게 덜어줍니다.”라고 말했습니다. 악성 트래픽이 제1 방어선을 통과하지 못하기 때문에 내부 보안 디바이스는 처리할 것이 훨씬 적습니다. Akamai는 또한 공격에 대한 가시성을 제공하고 WAF 규칙의 일관된 미세 조정을 통해 최신 상태를 유지하도록 지원하는 데이터 및 분석 기능을 제공했습니다.
LANDBANK 소개
LANDBANK(Land Bank of the Philippines)는 농촌의 재정적 생존성을 유지하면서 농촌을 개발한다는 사회적 의무를 실천하기 위한 정부 금융 기관입니다.
이 두 가지 기능 덕분에 LANDBANK는 특별합니다. 상업 은행 활동에서 발생한 수익은 LANDBANK의 개발 프로그램과 사업에 자금을 제공하는 데 사용됩니다.
지난 몇 년간 LANDBANK는 농어민, 중소기업, 소기업소, 생계 대출 및 농업, 농업 인프라, 기타 농업 및 환경 관련 프로젝트, 사회적 주택, 학교, 병원을 비롯한 우선 부문에 유리한 대출 포트폴리오를 지속적으로 확장하면서 이러한 균형 조정을 성공적으로 관리해 왔습니다.
LANDBANK는 예금, 자산, 대출, 자본 측면에서 필리핀 상위 5대 상업 은행 중 하나로 평가받고 있습니다.
LANDBANK는 농업 개혁 금융 기관으로 시작해 본격적인 상업 은행으로 발전했습니다. 하지만 농촌의 삶이 계속되게 한다는 LANDBANK 존재의 본질은 변하지 않았습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.