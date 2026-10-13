신뢰할 수 있는 파트너 선정

LANDBANK는 책임감과 신뢰도가 높은 팀을 선정하고자 했습니다. 따라서 오랫동안 디지털 전환을 함께 추진해온 PLDT에 문의했습니다. 이에 따라 PLDT는 Akamai의 보안 솔루션 제품을 추천했습니다. 필리핀 내외에서 상당한 규모를 유지하고 있고 금융 서비스 기업에 대한 대형 및 복합 공격을 차단한 검증된 기록이 있었기 때문입니다. PLDT는 컨설팅 외에도 현지화된 온보딩 프로세스를 제공했습니다.



아르치에발은 "현재 11개의 웹 사이트가 있으며, 특히 콘텐츠 전송 네트워크 측면에서 성능이 매우 뛰어납니다."라고 덧붙였습니다.



고속 배포 및 부하 분산

Akamai는 필리핀에 넓게 배치되어 있고 배포가 쉽기 때문에 LANDBANK는 기존 하드웨어 접근 방식에 비해 배포 시간을 5개월 정도 단축할 수 있었습니다. Akamai의 상시가동형 보호는 대형 DDoS 공격은 물론 웹 애플리케이션 공격과 오리진 직접 공격을 막아내는 데 필요한 확장성과 역량을 제공했습니다. 또 다른 이점으로 오리지 부하 중 평균 87.5%를 분산했습니다.



보안 체계 개선

아르치에발은 LANDBANK 솔루션 중 일부인 Security Optimization Assistance에서 Akamai가 악성 트래픽 유입을 100%를 차단해 “내부 보안 디바이스의 작업 부하를 크게 덜어줍니다.”라고 말했습니다. 악성 트래픽이 제1 방어선을 통과하지 못하기 때문에 내부 보안 디바이스는 처리할 것이 훨씬 적습니다. Akamai는 또한 공격에 대한 가시성을 제공하고 WAF 규칙의 일관된 미세 조정을 통해 최신 상태를 유지하도록 지원하는 데이터 및 분석 기능을 제공했습니다.