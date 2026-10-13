LANDBANK 是菲律宾最大的国有商业银行，在原土地改革融资部门的基础上发展而来，提供全方位的银行服务。如今，LANDBANK 成为乡村地区最大的信贷服务机构。其信贷服务系统在全菲律宾城市中的渗透率很高。截至 2017 年 4 月，该银行在全国设有 372 家分行和 1,647 台自动柜员机。
为了更好地服务于客户，并通过电子银行解决方案等服务覆盖没有本行账户的菲律宾市民，LANDBANK 制定了持续的创新型扩展战略，他们认识到在改善客户体验的同时，确保其在线应用程序（如电子支付和在线汇款服务）安全性无比重要。
“鉴于菲律宾银行业的现状，我们的主要目标是建立一个防御层解决方案。我们看到了 Akamai 在解决方案情报和性能方面给我们带来的价值，特别是在安全、DDoS 攻击抵御与内容交付方面。”——LANDBANK 首席安全官 Archieval Tolentino
现状
LANDBANK 是菲律宾最大的国有商业银行，在原土地改革融资部门的基础上发展而来，提供全方位的银行服务。如今，LANDBANK 成为乡村地区最大的信贷服务机构。其信贷服务系统在全菲律宾城市中的渗透率很高。截至 2017 年 4 月，该银行在全国设有 372 家分行和 1,647 台自动柜员机。
挑战
在注意到菲律宾和全球 DDoS 攻击和数据泄露事件的上升趋势后，LANDBANK 决心积极应对各类潜在威胁。正如 LANDBANK 首席安全官 Archieval Tolentino 所说：“我们知道攻击呈现上升趋势，所以我们希望将相应的解决方案落实到位，为银行保驾护航，防范发生严重安全事件，我们理想中的解决方案应该能防患于未然，而且一旦确实发生安全事件，也能帮我们妥善应对。”
目标
- 确保银行免受 DDoS、DNS 和应用程序攻击。该银行未雨绸缪，先行采取措施，避免未来遭受任何可能的威胁。
- 简化数字化转型旅程。该银行需要一个战略伙伴，助力其尽可能轻松安全地完成数字化转型。
- 有能力快速抵御攻击。该银行需要具备抵御和有效应对攻击的方法。
为什么选择 Akamai？
选择值得信赖的合作伙伴
LANDBANK 选择合作伙伴的标准之一就是拥有高度负责、可靠的团队，因此他们咨询了其数字化转型之旅的长期合作伙伴 PLDT。而 PLDT 向这家银行推荐了 Akamai 安全解决方案套件，因为 Akamai 无论在菲律宾境内外都拥有广阔的业务覆盖范围，而且在帮助金融服务机构抵御大规模复杂攻击方面有着良好的往绩。除了咨询服务之外，PLDT 还为他们提供了本地化的载入流程。
Archieval 补充说：“我们目前有 11 个面向客户的网站，全部这些网站目前的性能都很出色，尤其是在内容交付网络方面。”
快速部署与分载
与传统的硬件方法相比，Akamai 在菲律宾广泛的业务覆盖范围和部署的简易性为 LANDBANK 省下了大约五个月的部署时间。Akamai 不间断的保护措施立即为该银行提供了抵御大规模 DDoS 攻击、针对 Web 应用程序的攻击和直接针对源站的攻击所需的可扩展性和能力。另一项获益是源站总体分载率平均达到 87.5%。
改善安全态势
LANDBANK 的解决方案包括 Security Optimization Assistance，Akamai 通过这项服务帮助其拦截了 100% 的传入恶意流量，Archieval 表示：“这大幅度减轻了内部安全设备的负担”。由于恶意流量从未真正越过第一道防线，内部安全设备要处理的问题大幅度减少。Akamai 还提供了数据和分析、攻击监测能力，并帮助其持续持续微调 WAF 规则，让 WAF 规则始终处于最新状态。
LANDBANK 简介
Land Bank of the Philippines (LANDBANK) 是一家国有金融机构，在履行促进农村发展的社会责任与保持自身财务状况良好之间取得了平衡。
这种双重功能让 LANDBANK 有着独特的定位。从商业银行业务中获得的利润用于支持银行的发展计划和倡议。
多年来，LANDBANK 成功地保持了这种艰难的平衡，其贷款组合持续扩大，为其重点关注的行业部门提供有力支持，包括：农渔业、中小型企业和微型企业、生活贷款和农业综合企业、农业基建和其他农业与环境相关项目、社会福利类住房、学校和医院。
在存款、资产、贷款和资本业务方面，LANDBANK 也位列全国五大商业银行之首。
如今，LANDBANK 已从最初的土地改革融资部门，发展成为一家提供全面服务的商业银行。但其初心未变，始终以支持农村繁荣发展为己任。
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