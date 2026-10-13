选择值得信赖的合作伙伴

LANDBANK 选择合作伙伴的标准之一就是拥有高度负责、可靠的团队，因此他们咨询了其数字化转型之旅的长期合作伙伴 PLDT。而 PLDT 向这家银行推荐了 Akamai 安全解决方案套件，因为 Akamai 无论在菲律宾境内外都拥有广阔的业务覆盖范围，而且在帮助金融服务机构抵御大规模复杂攻击方面有着良好的往绩。除了咨询服务之外，PLDT 还为他们提供了本地化的载入流程。



Archieval 补充说：“我们目前有 11 个面向客户的网站，全部这些网站目前的性能都很出色，尤其是在内容交付网络方面。”



快速部署与分载

与传统的硬件方法相比，Akamai 在菲律宾广泛的业务覆盖范围和部署的简易性为 LANDBANK 省下了大约五个月的部署时间。Akamai 不间断的保护措施立即为该银行提供了抵御大规模 DDoS 攻击、针对 Web 应用程序的攻击和直接针对源站的攻击所需的可扩展性和能力。另一项获益是源站总体分载率平均达到 87.5%。



改善安全态势

LANDBANK 的解决方案包括 Security Optimization Assistance，Akamai 通过这项服务帮助其拦截了 100% 的传入恶意流量，Archieval 表示：“这大幅度减轻了内部安全设备的负担”。由于恶意流量从未真正越过第一道防线，内部安全设备要处理的问题大幅度减少。Akamai 还提供了数据和分析、攻击监测能力，并帮助其持续持续微调 WAF 规则，让 WAF 规则始终处于最新状态。