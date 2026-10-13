ポケモン社における働き方の特性は、決して情報セキュリティが確保しやすいものではありません。例えば、同社の社員は、出張・イベント・店舗など、拠点外で働くことが多くあり、リモートから社内ネットワークへのアクセスを頻繁に発生させます。また、ビジネスパートナーの数も非常に多いうえに、それぞれのITに関するセキュリティ基準も異なります。加えて、ポケモン社の事業では、数多くの情報を扱う。そのため、情報ごとに細かくアクセス権限を分けて、厳格に管理していく必要もあります。

同社の社内情報システムを担当することになった関氏は、不正アクセスに対する追加の保護対策を即座に行いました。同氏は、シングルサインオンの導入による認証基盤の整備も行いました。また、サードパーティーによるセキュリティ・リスク・アセスメントも実施し、潜在するリスクを洗い出してセキュリティニーズの把握に努めました。

「リスクは何も発見されませんでしたが、それで標的型攻撃への備えが万全という証明にはなりません。今後は、標的型攻撃や機密情報の抜き取りを、早期に検知して未然に防ぐことが重要になっていくと感じました」と関氏は振り返ります。こうして、サイバー攻撃への備えについて考えを巡らした結果、関氏がたどりついた答えの一つが、「ゼロトラスト・アーキテクチャ」の実現でした。

「サイバー攻撃の高度化によって境界型の防御に限界が見えている以上、ネットワークを信用するエリアと信用しないエリアに分けて、セキュリティを担保するという従来型の手法は通用しなくなっているはずです。必要なのは、すべてについて検査・認可・認証の制御をかけていくことです。つまり、ゼロトラストの考え方が今後は必要だということです」と関氏は言います。

「しかし、ゼロトラスト・セキュリティ・モデルの実装にも課題があります」と同氏は続けます。「最大の懸念は、セキュリティチームの業務量の増大でした。社内情報システム部門のスタッフ数には限りがあり、新たなセキュリティ対策によって業務量が増えるような状況は避けなければなりませんでした」