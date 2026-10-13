El estilo de trabajo de The Pokémon Company hace que implementar una arquitectura de seguridad sea todo un desafío. Los empleados acceden con frecuencia a la intranet corporativa de forma remota durante sus viajes de negocios, cuando están fuera de la oficina participando en eventos o desde las tiendas. Además, la empresa tiene una gran cantidad de partners comerciales que acceden a los recursos internos de Pokémon, y cada uno de ellos tiene sus propios estándares de seguridad de TI. Por si fuera poco, The Pokémon Company tiene una propiedad intelectual importante que requiere un control estricto y unos derechos de acceso detallados, con el fin de garantizar que se cumplen los estándares de seguridad.

Cuando Seki se hizo cargo de los sistemas de información internos en Pokémon, lo primero que hizo fue implementar técnicas de protección adicionales contra accesos no autorizados. Implementó una infraestructura de autenticación con inicio de sesión único y encargó una evaluación de seguridad independiente para identificar posibles riesgos y comprender mejor las necesidades de la empresa en cuestión de seguridad.

"Aunque en ese momento no detectamos riesgos, eso no quería decir que estuviéramos bien preparados para los ataques dirigidos. De cara al futuro, nos parecía importante priorizar aún más la protección de la empresa contra los ataques dirigidos y las filtraciones de información confidencial", recuerda Seki. El proceso le llevó a la conclusión de que era necesario implementar una arquitectura Zero Trust.

"Con ciberataques cada vez más sofisticados, estaba claro que el método de seguridad de perímetro tradicional consistente en dividir las redes en áreas de confianza y de no confianza estaba obsoleto. Era necesario poder inspeccionar, autenticar y autorizar todo. En otras palabras, debíamos adoptar un enfoque Zero Trust", explica Seki.

"Sin embargo, también hay retos a la hora de implementar un modelo de seguridad Zero Trust, continúa. "La mayor preocupación era que el volumen de trabajo de nuestro equipo de seguridad aumentase. Con un número limitado de empleados en el Departamento de Sistemas de Información Internos, era necesario evitar una situación en la que las nuevas medidas de seguridad aumentasen nuestra carga de trabajo".