The Pokémon Company

The Pokémon Company의 업무 스타일은 보안 아키텍처 구축에 어려움을 초래합니다. 직원들은 출장, 현장 근무, 매장 근무 중에 회사 인트라넷에 원격으로 접속하는 경우가 많습니다. 또한 많은 비즈니스 파트너들이 Pokémon의 내부 리소스에 접속하는데, 이들은 모두 각자 고유한 IT 보안 표준을 갖고 있습니다. 게다가 The Pokémon Company가 보유한 상당한 규모의 지적 재산은 보안 표준을 준수하기 위해 엄격한 제어와 세분화된 접속 권한을 필요로 합니다.

Pokémon에서 내부 정보 시스템을 담당했던 세키는 즉시 무단 접속을 방어하는 추가 보호 조치를 구현했습니다. SSO(Single Sign-On)를 사용해 인증 인프라를 도입했으며 잠재적인 리스크를 식별하고 회사의 보안 요구사항을 더 잘 이해하기 위해 써드파티 보안 평가를 진행했습니다.

세키는 "리스크가 발견되지는 않았지만, 그렇다고 해서 우리가 표적 공격에 잘 대비했다는 것은 아닙니다. 앞으로 민감한 정보 유출 및 표적 공격으로부터 비즈니스를 보호하는 데 더욱 우선 순위를 두는 것이 중요하다고 생각했습니다."라고 말합니다. 이 과정에서 세키는 제로 트러스트 아키텍처를 구축해야 한다는 결론을 내렸습니다.

세키는 “사이버 공격이 점점 정교해짐에 따라 네트워크를 신뢰할 수 있는 영역과 신뢰할 수 없는 영역으로 구분하는 기존의 경계 기반 보안 방식은 낡은 방식이라는 점이 분명해졌습니다. 우리는 모든 것을 검사하고 인증하고 권한을 확인해야 했습니다. 다시 말해 제로 트러스트 접근 방식이 필요했습니다."라고 설명합니다.

세키는 "하지만 제로 트러스트 보안 모델을 구축하는 데 어려움이 있습니다. 가장 큰 문제는 보안팀의 업무 증가였습니다. 내부 정보 시스템 부서의 인원이 제한되어 있기 때문에, 새로운 보안 조치로 인해 워크로드가 증가하는 상황은 피해야 했습니다."라고 덧붙입니다.