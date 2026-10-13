O estilo de trabalho da The Pokémon Company torna a implementação de uma arquitetura de segurança algo desafiador. Os funcionários frequentemente acessam a intranet corporativa remotamente durante viagens de negócios, fora do local em eventos ou enquanto trabalham nas lojas. A empresa também tem um grande número de parceiros de negócios que acessam os recursos internos da Pokémon, cada um com seus próprios padrões exclusivos de segurança de TI. Além disso, a The Pokémon Company tem propriedade intelectual significativa que exige controle rígido e direitos de acesso granulares para garantir que os padrões de segurança sejam atendidos.

Quando Seki assumiu o controle dos sistemas de informações internos na Pokémon, ele imediatamente implementou proteções adicionais contra acesso não autorizado. Ele introduziu uma infraestrutura de autenticação usando login único e conduziu uma avaliação de segurança de terceiros para identificar riscos potenciais e entender melhor as necessidades de segurança da empresa.

"Embora nenhum risco tenha sido encontrado, não significa que estávamos bem preparados para ataques direcionados. Ao prosseguirmos, sentimos que era importante priorizar ainda mais a proteção de nossos negócios contra ataques direcionados e violações de informações confidenciais", lembra Seki. O processo levou Seki a concluir que uma arquitetura Zero Trust deveria ser implementada.

"Com ciberataques cada vez mais sofisticados, ficou claro que o método de segurança tradicional baseado em perímetro para separar redes em áreas confiáveis e não confiáveis era obsoleto. Precisávamos inspecionar, autenticar e autorizar tudo. Em outras palavras, precisávamos adotar uma abordagem Zero Trust", explica Seki.

"No entanto, também há desafios com a implementação de um modelo de segurança Zero Trust", ele continua. "A maior preocupação foi um aumento no trabalho da nossa equipe de segurança. Com um número limitado de funcionários no Departamento interno de sistemas de informações, tivemos que evitar uma situação em que novas medidas de segurança aumentariam nossa carga de trabalho."