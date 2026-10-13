Lo stile di lavoro di The Pokémon Company rende difficoltosa l'implementazione di un'architettura di sicurezza. I dipendenti accedono spesso alla rete intranet aziendale da remoto durante i viaggi di lavoro, la partecipazione ad eventi esterni all'azienda o le loro mansioni lavorative nei negozi dell'azienda. L'azienda ha anche un gran numero di partner commerciali che accedono alle risorse interne di Pokémon, ciascuno dei quali con propri standard di sicurezza IT. Inoltre, The Pokémon Company possiede una notevole proprietà intellettuale, che richiede un controllo rigoroso e diritti di accesso granulari, al fine di soddisfare gli standard di sicurezza previsti.

Quando Seki ha preso il comando dei sistemi informatici interni di Pokémon, ha subito implementato ulteriori meccanismi di salvaguardia contro gli accessi non autorizzati: ha introdotto un'infrastruttura di autenticazione con SSO (Single Sign-On) e ha fatto condurre a terzi valutazioni sulla sicurezza, al fine di identificare potenziali rischi e comprendere meglio le esigenze di sicurezza dell'azienda.

"Il fatto di non aver rilevato alcun rischio non significava che fossimo ben preparati agli attacchi mirati. Proseguendo nel lavoro, abbiamo capito quanto fosse importante dare priorità alla protezione della nostra azienda da attacchi mirati e violazioni alle informazioni sensibili", ricorda Seki. Questo processo ha portato Seki alla conclusione che fosse necessario implementare un'architettura Zero Trust.

"Man mano che gli attacchi informatici diventavano sempre più sofisticati, era chiaro che il tradizionale metodo di sicurezza perimetrale, ossia la separazione delle reti tra aree affidabili e non affidabili, fosse ormai divenuto obsoleto. Avevamo la necessità di indagare, autenticare e autorizzare qualsiasi cosa. In altre parole, ci serviva un approccio di tipo Zero Trust", spiega Seki.

"Tuttavia, anche per l'implementazione di un modello di sicurezza Zero Trust esistono delle sfide", continua. "La preoccupazione maggiore è stata rappresentata dall'aumento del lavoro per il nostro team addetto alla sicurezza. Con un numero limitato di dipendenti presenti nel dipartimento dei sistemi informatici interni, abbiamo dovuto evitare situazioni in cui le nuove misure di sicurezza potessero causare un aumento del nostro carico di lavoro".