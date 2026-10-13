The Pokémon Company 的工作风格加大了实施安全架构的难度。员工经常在商务旅行期间、公司以外的活动场地或在门店工作期间远程访问公司内部网络。该公司还有大量业务合作伙伴访问 Pokémon 的内部资源，而且每一家合作伙伴都有自己独特的 IT 安全标准。此外，The Pokémon Company 拥有重要的知识产权，需要严格的控制和精细的访问权限，以确保符合安全标准。

在 Seki 负责 Pokémon 的内部信息系统时，他立即实施了旨在防范未经授权访问的额外保障措施。他引入了使用单点登录的身份验证基础架构，并开展了一次第三方安全评估，以确定潜在风险并更好地了解公司的安全需求。

“尽管评估中并未发现任何风险，但这并不意味着我们已经为应对定向攻击做好了充分准备。在当时，我们考虑了后续的发展，认为进一步优先保护我们的业务免受有针对性的攻击和敏感信息泄露是很重要的。”Seki 回忆说。经过这样的过程，Seki 得出了应该实施 Zero Trust 架构的结论。

“网络攻击日渐复杂化，显然将网络分为可信和不可信两块区域这种基于外围防御的传统安全方法已经过时。我们需要对所有内容进行检查、身份验证和授权。换句话说，我们需要采用一种 Zero Trust 方法，”Seki 解释说。

他继续说：“但 Zero Trust 安全模式的实施存在挑战。最令人忧虑的莫过于加大安全团队的工作负担。由于公司内部信息系统部的人手有限，必须要避免新安全举措增加大家的工作负担的情况。”