La façon de travailler au sein de The Pokémon Company complique la mise en œuvre d'une architecture de sécurité. Les employés accèdent fréquemment à l'intranet de l'entreprise à distance pendant leurs déplacements professionnels, lorsqu'ils sont hors site lors d'événements ou lorsqu'ils travaillent dans leurs magasins. L'entreprise compte également un grand nombre de partenaires commerciaux qui accèdent aux ressources internes de Pokémon, chacun ayant ses propres normes de sécurité informatique. En outre, The Pokémon Company détient des droits considérables de propriété intellectuelle, qui nécessitent un contrôle strict et des droits d'accès granulaires pour garantir le respect des normes de sécurité.

Lorsque M. Seki a pris en charge les systèmes d'information internes de Pokémon, il a immédiatement mis en place des protections supplémentaires contre les accès non autorisés. Ainsi, il a introduit une infrastructure d'authentification unique et lancé une évaluation de la sécurité indépendante afin d'identifier les risques potentiels et de mieux comprendre les besoins de l'entreprise en matière de sécurité.

« Même si aucun risque n'a été identifié, cela ne signifiait pas pour autant que nous étions bien préparés à des attaques ciblées. Par la suite, nous avons estimé qu'il était important d'accorder encore plus la priorité à la protection de notre entreprise contre les attaques ciblées et les violations des informations sensibles », se souvient M. Seki. Ce processus l'a convaincu de la nécessité de mettre en œuvre une architecture Zero Trust.

« Face à des cyberattaques toujours plus sophistiquées, il était clair que la méthode de sécurité traditionnelle basée sur le périmètre, qui séparait les réseaux en zones de confiance et en zones non fiables, était obsolète. Tout devait être inspecté, authentifié et autorisé. En d'autres termes, il nous fallait adopter une approche Zero Trust », explique M. Seki.

« Cependant, la mise en œuvre d'un modèle de sécurité Zero Trust soulève également des défis », poursuit-il. « Notre plus grande préoccupation était l'augmentation de la charge de travail de notre équipe de sécurité. Compte tenu du nombre limité d'employés au sein du service des systèmes d'information internes, nous devions éviter de provoquer une hausse de notre charge de travail avec de nouvelles mesures de sécurité. »