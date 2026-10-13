Der Arbeitsstil von The Pokémon Company macht die Implementierung einer Sicherheitsarchitektur zu einer Herausforderung. Mitarbeiter greifen bei Geschäftsreisen, außerhalb des Büros bei Veranstaltungen oder während der Arbeit in den Geschäften häufig aus der Ferne auf das Firmenintranet zu. Das Unternehmen hat auch eine große Anzahl von Geschäftspartnern, die auf die internen Ressourcen von The Pokémon Company zugreifen, die jeweils eigene IT-Sicherheitsstandards haben. Darüber hinaus verfügt The Pokémon Company über erhebliches geistiges Eigentum, das eine strenge Kontrolle und granulare Zugriffsrechte erfordert, um die Einhaltung von Sicherheitsstandards sicherzustellen.

Als Seki die Verantwortung für die internen Informationssysteme von The Pokémon Company übernahm, implementierte er sofort zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff. Er führte eine Authentifizierungsinfrastruktur mit Single Sign-on ein und führte eine Sicherheitsbewertung von Drittanbietern durch, um potenzielle Risiken zu identifizieren und die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens besser zu verstehen.

„Auch wenn keine Risiken festgestellt wurden, bedeutete dies nicht, dass wir gut auf gezielte Angriffe vorbereitet waren. Für die Zukunft war es uns wichtig, den Schutz unseres Unternehmens vor gezielten Angriffen und Sicherheitslücken im Zusammenhang mit sensiblen Informationen weiter zu priorisieren“, erinnert sich Seki. Der Prozess führte Seki zu dem Schluss, dass eine Zero‑Trust-Architektur implementiert werden sollte.

„Bei immer ausgeklügelteren Cyberangriffen war klar, dass die herkömmliche Methode der Sicherheit durch geschlossene Netzwerke mittels Trennung von Netzwerken in vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Bereiche veraltet ist. Wir mussten alles überprüfen, authentifizieren und autorisieren. Mit anderen Worten: Wir mussten einen Zero-Trust-Ansatz verfolgen“, erklärt Seki.

„Die Implementierung eines Zero‑Trust-Sicherheitsmodells bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich“, fährt er fort. „Die größte Sorge war eine zunehmende Arbeitsbelastung für unser Sicherheitsteam. Mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern in der Abteilung für interne Informationssysteme mussten wir eine Situation vermeiden, in der neue Sicherheitsmaßnahmen unseren Workload erhöhen würden.“