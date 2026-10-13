スイスのブロードバンドおよびモバイル接続分野の市場リーダーである同社は、180万人のブロードバンド顧客と250万人のモバイル加入者を抱えており、市場シェアの60%以上を占めています。世界中の人々と同様、ショッピング、仕事、勉強、家族や友人との連絡など、日常生活を送るためにインターネットが欠かせないというSwisscomの顧客はますます増えています。

「インターネットは水や電気のようなものです。人々は中断することなくインターネットを利用できることを望んでいます。COVID-19（新型コロナウイルス感染症）のパンデミック期間中ほど、それを実感したことはありません」と、SwisscomのHome Network and Residential Security担当Product ManagerであるAxel Homburger氏は言います。「Swisscomは、スイスで最も高速で信頼性の高いネットワークを利用できるという競争優位性を持っており、その状況を維持するために革新を続けています」。

競合他社との比較による高い信頼性に関して受賞歴もあるSwisscomは、モバイルおよび固定回線への信頼できるアクセスを顧客に提供しています。しかし、競争が激化する業界では、小規模な通信事業者が低価格という魅力で顧客を引き付けており、Swisscomは大きなプレッシャーを受けています。Swisscomは、顧客ベースを保護し、市場シェアを拡大するために、付加価値を提供する方法を常に模索しています。つまり、信頼性の高いインターネットアクセスを提供するだけでなく、顧客が加入契約から最大の価値を得られるように支援するとともに、オンラインでの安全を維持できるよう取り組んでいます。