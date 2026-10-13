Con el objetivo de proteger a sus clientes contra una cantidad cada vez mayor de amenazas de ciberseguridad, Swisscom adoptó la solución SIA Consumer de Akamai para identificar actividades sospechosas que podrían dejarles en una posición vulnerable frente a intentos de malware y phishing. El servicio ha reforzado la reputación de Swisscom en cuanto a fiabilidad y seguridad, y le proporciona una ventaja competitiva a la vez que protege a los clientes.
Swisscom, una empresa de telecomunicaciones líder del mercado, confía en Akamai para proteger a los clientes online
Mantener Internet en marcha, como el agua y la electricidad
Como líder del mercado de Suiza en lo que respecta a banda ancha y conectividad móvil, la empresa tiene más del 60 % de la cuota de mercado, con 1,8 millones de clientes de banda ancha y 2,5 millones de clientes de líneas móviles. Al igual que ocurre en otras partes del mundo, los clientes de Swisscom confían cada vez más en Internet para el día a día, ya sea para comprar, trabajar, estudiar o estar en contacto con familiares y amigos.
"Internet es como el agua o la electricidad, las personas esperan que esté siempre disponible. Esta idea se ha extendido durante la pandemia de la COVID-19", afirma Axel Homburger, responsable de productos de Red Doméstica y Seguridad Domiciliaria en Swisscom. "Swisscom tiene la ventaja de contar con la red más rápida y fiable de Suiza, y estamos innovando constantemente para que siga siendo así".
Cuando se compara con la competencia, Swisscom gana por goleada en lo que respecta a fiabilidad, puesto que ofrece a los clientes un acceso a línea fija y móvil con el que pueden contar. Sin embargo, en un sector cada vez más competitivo, las empresas de telecomunicaciones más pequeñas están utilizando precios más bajos para atraer a los clientes, lo que afecta considerablemente a Swisscom. Para proteger su base de clientes y aumentar su cuota de mercado, Swisscom siempre busca formas de aportar valor, no solo proporcionando acceso fiable a Internet, sino también ayudando a los clientes a sacar el máximo provecho de sus suscripciones y protegiéndolos mientras están conectados.
Implementar SIA Consumer y SIA ThreatAvert fue algo muy sencillo. Akamai solo tuvo que activar un módulo dentro de nuestro entorno DNS.— Axel Homburger, jefe de productos, Red Doméstica y Seguridad Domiciliaria
Los clientes están más protegidos con Swisscom mientras navegan por Internet
Ofrecer valor añadido a los clientes es el área de especialidad de Homburger. Como responsable de productos y de la línea de negocio de los productos de seguridad domiciliaria de Swisscom, busca oportunidades para incrementar la protección de los clientes online, ayudándoles a proteger sus identidades, dispositivos y datos. Esto incluye todo, desde controles de privacidad y la capacidad de bloquear llamadas no deseadas hasta protección mediante antivirus y seguros cibernéticos.
"Las amenazas de ciberseguridad son una preocupación cada vez mayor para todos, ya que se están multiplicando los intentos de malware, phishing y robos de identidad", afirma Homburger. "En Swisscom, nos esforzamos por ser un aliado de confianza para nuestros clientes en el mundo digital".
Proteger a los clientes es la mayor prioridad de Swisscom. Por eso, hace unos años, la empresa de telecomunicaciones aprovechó la oportunidad de ofrecer un nuevo servicio llamado Internet Guard, un sistema de advertencia para ayudar a los clientes a evitar sitios web peligrosos. El servicio se basa en los productos SIA Consumer y SIA ThreatAvert de Akamai para identificar sitios potencialmente maliciosos.
"Cuando un cliente se encuentra con un sitio que podría no ser seguro, generamos una página con una advertencia cuyo objetivo es que el cliente se lo piense dos veces antes de continuar", indica Homburger. "Hemos observado que solo el 5 % de los clientes decide acceder a sitios sospechosos, lo que indica el nivel de confianza que tienen en Swisscom, y lo valiosas que son las capacidades de Akamai".
En los primeros nueve meses, Internet Guard detectó 18 millones de intentos de phishing y 7 millones de instancias de malware. Y las advertencias funcionaron: el 95 % de los clientes decidió no acceder a los sitios sospechosos. Esos números son un valioso ejemplo de la seguridad con la que cuentan los clientes cuando usan Swisscom para navegar por Internet, especialmente ahora que se realizan tantas transacciones bancarias y compras online. Homburger sospecha que hay menos dispositivos infectados en la red de Swisscom gracias a esto, lo que significa que todos estamos menos expuestos. Por supuesto, ese nivel de protección también es bueno para la marca Swisscom, puesto que refuerza su reputación en cuanto a fiabilidad y seguridad. Es una manera eficaz de evitar la pérdida de clientes y aumentar el índice de NPS, lo que contrarresta los intentos de la competencia de obtener cuota de mercado.
Nos resulta muy valioso contar con un único proveedor para varios productos, especialmente uno tan conocido y fiable en el mercado.— Axel Homburger, jefe de productos, Red Doméstica y Seguridad Domiciliaria
Una solución sencilla y siempre activa gracias a Akamai
Swisscom no solo fue la primera empresa en lanzar este tipo de servicio en Suiza, sino que, además, es la única compañía de telecomunicaciones en incluirlo con cada suscripción de forma gratuita. Esto significa que millones de clientes obtienen automáticamente una capa adicional de protección contra phishing, fraudes, bots y malware en todos sus dispositivos, y solo con suscribirse a Swisscom. No es necesario configurar ni instalar nada. De hecho, Swisscom no necesitó llevar a cabo una configuración compleja para lanzar Internet Guard; esta fue una de las razones por las que se decidió a colaborar con Akamai.
"Implementar SIA Consumer y SIA ThreatAvert fue algo muy sencillo", afirma Homburger. "Akamai solo tuvo que activar un módulo dentro de nuestro entorno DNS y ya está".
La gestión del servicio Internet Guard ha proseguido sin complicaciones desde la implementación inicial. Swisscom extrae datos de los productos de Akamai y los incorpora a su herramienta de visualización y generación de informes para poder controlar lo que sucede en la red, incluido el número de advertencias activadas, si son intentos de malware o de phishing, y cómo reaccionan los clientes a las advertencias. Y si la empresa necesita asistencia, puede confiar en Akamai.
"Swisscom siempre ha contado con el respaldo de Akamai", indica Homburger. "Como empresa de telecomunicaciones líder, nos resulta muy valioso contar con un único proveedor para varios productos, especialmente uno tan conocido y fiable en el mercado".
La posibilidad de confiar en Akamai ha permitido a Swisscom, a su vez, ofrecer acceso seguro y fiable a Internet a sus propios clientes. Y eso le da a la empresa la confianza necesaria para seguir innovando para todos sus suscriptores de Suiza, ya estén navegando por Internet, pagando facturas o encargando una cena. Independientemente de lo que hagan, pueden confiar en Swisscom para que todo vaya sobre ruedas.
Acerca de Swisscom
Swisscom es el proveedor líder de servicios de comunicaciones, TI y entretenimiento en Suiza. Fuera de Suiza, Swisscom opera Fastweb en Italia. Swisscom tiene más de 19 000 empleados y es una de las empresas más innovadoras y sostenibles de Suiza. www.swisscom.ch
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.