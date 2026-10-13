Ofrecer valor añadido a los clientes es el área de especialidad de Homburger. Como responsable de productos y de la línea de negocio de los productos de seguridad domiciliaria de Swisscom, busca oportunidades para incrementar la protección de los clientes online, ayudándoles a proteger sus identidades, dispositivos y datos. Esto incluye todo, desde controles de privacidad y la capacidad de bloquear llamadas no deseadas hasta protección mediante antivirus y seguros cibernéticos.

"Las amenazas de ciberseguridad son una preocupación cada vez mayor para todos, ya que se están multiplicando los intentos de malware, phishing y robos de identidad", afirma Homburger. "En Swisscom, nos esforzamos por ser un aliado de confianza para nuestros clientes en el mundo digital".

Proteger a los clientes es la mayor prioridad de Swisscom. Por eso, hace unos años, la empresa de telecomunicaciones aprovechó la oportunidad de ofrecer un nuevo servicio llamado Internet Guard, un sistema de advertencia para ayudar a los clientes a evitar sitios web peligrosos. El servicio se basa en los productos SIA Consumer y SIA ThreatAvert de Akamai para identificar sitios potencialmente maliciosos.

"Cuando un cliente se encuentra con un sitio que podría no ser seguro, generamos una página con una advertencia cuyo objetivo es que el cliente se lo piense dos veces antes de continuar", indica Homburger. "Hemos observado que solo el 5 % de los clientes decide acceder a sitios sospechosos, lo que indica el nivel de confianza que tienen en Swisscom, y lo valiosas que son las capacidades de Akamai".

En los primeros nueve meses, Internet Guard detectó 18 millones de intentos de phishing y 7 millones de instancias de malware. Y las advertencias funcionaron: el 95 % de los clientes decidió no acceder a los sitios sospechosos. Esos números son un valioso ejemplo de la seguridad con la que cuentan los clientes cuando usan Swisscom para navegar por Internet, especialmente ahora que se realizan tantas transacciones bancarias y compras online. Homburger sospecha que hay menos dispositivos infectados en la red de Swisscom gracias a esto, lo que significa que todos estamos menos expuestos. Por supuesto, ese nivel de protección también es bueno para la marca Swisscom, puesto que refuerza su reputación en cuanto a fiabilidad y seguridad. Es una manera eficaz de evitar la pérdida de clientes y aumentar el índice de NPS, lo que contrarresta los intentos de la competencia de obtener cuota de mercado.