Afin de protéger ses clients contre la multiplication des menaces de cybersécurité, Swisscom a adopté la solution SIA Consumer d'Akamai pour signaler les activités suspectes qui pourraient rendre l'entreprise vulnérable aux programmes malveillants et aux tentatives d'attaque par hameçonnage. Ce service a renforcé la réputation de fiabilité et de sécurité de Swisscom et lui a donné un avantage concurrentiel tout en assurant la sécurité de ses clients.
Swisscom, une société de télécommunications leader sur le marché, fait appel à Akamai pour assurer la sécurité de ses clients en ligne
Assurez un accès continu à Internet, comme à l'eau et à l'électricité
En tant que leader du marché suisse du haut débit et de la connectivité mobile, la société détient plus de 60 % de part de marché, avec 1,8 million de clients haut débit et 2,5 millions d'abonnés mobiles. Comme beaucoup de personnes dans le monde, les clients de Swisscom comptent de plus en plus sur Internet au quotidien, qu'il s'agisse de faire des achats, de travailler, d'étudier ou de communiquer avec leur famille et leurs amis.
« L'Internet est comme l'eau ou l'électricité — les gens s'attendent à ce qu'il soit disponible sans interruption. Cela n'a jamais été aussi vrai que pendant la pandémie de COVID-19 », déclare Axel Homburger, responsable produit, réseau domestique et sécurité résidentielle chez Swisscom. « Swisscom a l'avantage d'avoir le réseau le plus rapide et le plus fiable de Suisse, et nous innovons constamment pour qu'il en soit toujours ainsi. »
Swisscom l'emporte en fiabilité face à ses concurrents, en offrant à ses clients un accès mobile et fixe à toute épreuve. Mais dans ce secteur de plus en plus concurrentiel, les petites compagnies de télécommunications proposent des prix plus bas pour détourner ses clients, ce qui met une forte pression sur Swisscom. Afin de protéger sa base de clients et d'accroître sa part de marché, Swisscom cherche constamment des moyens d'ajouter de la valeur, non seulement en fournissant un accès Internet fiable, mais aussi en aidant ses clients à tirer le meilleur parti de leurs abonnements et en préservant leur sécurité en ligne.
La mise en œuvre de SIA Consumer et SIA ThreatAvert a demandé très peu d'efforts. Akamai a simplement activé un module au sein de notre environnement DNS, et cela a fonctionné.— Axel Homburger, responsable produit, réseau domestique et sécurité résidentielle
Chez Swisscom, les clients sont plus en sécurité lorsqu'ils naviguent sur le Web
Axel Homburger est un expert lorsqu'il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. En tant que responsable produit et Business Owner des produits de sécurité résidentielle de Swisscom, il est à l'affût d'opportunités pour renforcer la sécurité des clients en ligne, en aidant à protéger leur identité, leurs terminaux et leurs données. Cela comprend tout, du contrôle de la confidentialité à la possibilité de bloquer les appels non sollicités, en passant par la protection antivirus et la cyberassurance.
« Les menaces de cybersécurité sont une source de préoccupation croissante pour tout le monde, car les logiciels malveillants, l'hameçonnage et les tentatives d'usurpation d'identité prolifèrent », explique M. Homburger. « Chez Swisscom, nous nous efforçons d'être un partenaire de confiance pour nos clients du monde digital. »
Swisscom considère la sécurité de ses clients comme une priorité absolue. C'est pourquoi, il y a quelques années, l'entreprise de télécommunications a saisi l'opportunité de proposer un nouveau service appelé Internet Guard : un système d'avertissement pour aider les clients à éviter les sites Web dangereux. Ce service repose sur SIA Consumer et SIA ThreatAvert d'Akamai pour identifier les sites potentiellement malveillants.
« Lorsqu'un client rencontre un site qui pourrait être dangereux, nous lançons une page de garde avec un avertissement, en l'encourageant à réfléchir deux fois avant de continuer », explique M. Homburger. « Nous avons vu que seulement 5 % des clients continuaient à accéder à des sites suspects, ce qui atteste du niveau de confiance qu'ils accordent à Swisscom et de la valeur des capacités d'Akamai. »
Au cours des neuf premiers mois, Internet Guard a détecté 18 millions de tentatives potentielles d'hameçonnage et 7 millions d'instances de logiciels malveillants. Et les avertissements ont fonctionné : 95 % des clients ont abandonné les sites suspects. Ces chiffres témoignent de la sécurité accrue dont jouissent les clients utilisant Swisscom pour naviguer sur le Web, en particulier à l'heure où tant d'achats et de transactions bancaires se font en ligne. M.Homburger pense que cela explique la baisse du nombre de terminaux infectés sur le réseau Swisscom, qui signifie moins d'exposition pour tous les utilisateurs. Bien sûr, ce niveau de protection est également bénéfique pour la marque Swisscom, car il renforce sa réputation de fiabilité, de crédibilité et de sécurité. C'est un moyen puissant d'éviter l'attrition des clients et d'augmenter les Net Promoter Scores, en contrecarrant les tentatives des concurrents de s'emparer des parts de marché.
Il est très avantageux de n'avoir qu'un seul fournisseur pour plusieurs produits, en particulier un fournisseur si connu et ayant la confiance de beaucoup sur le marché.— Axel Homburger, responsable produit, réseau domestique et sécurité résidentielle
Facile et toujours opérationnel avec Akamai
Swisscom a non seulement été la première entreprise de télécommunications à lancer ce type de service en Suisse, mais elle est également la seule à l'inclure gratuitement dans chaque abonnement. Ainsi, des millions de clients bénéficient automatiquement d'une protection supplémentaire contre l'hameçonnage, la fraude, les bots et les logiciels malveillants sur tous leurs terminaux, uniquement en souscrivant à Swisscom. Aucune configuration requise. En effet, Swisscom n'a pas eu à faire de nombreuses configurations pour lancer Internet Guard, ce qui explique en partie pourquoi il a été si facile de travailler avec Akamai.
« La mise en œuvre de SIA Consumer et SIA ThreatAvert a demandé très peu d'efforts », explique Axel Homburger. « Akamai a simplement activé un module au sein de notre environnement DNS, et cela a fonctionné. »
La gestion du service Internet Guard s'est poursuivie sans problème après la mise en œuvre initiale. Swisscom extrait les données des produits Akamai dans son outil de visualisation et de génération de rapports afin de surveiller ce qui se passe sur le réseau, y compris le nombre d'avertissements déclenchés, qu'il s'agisse de logiciels malveillants ou de tentatives d'hameçonnage, et la façon dont les clients réagissent aux avertissements. Et si l'entreprise a besoin d'assistance, elle peut compter sur Akamai.
« Akamai nous a toujours fourni une excellente assistance », assure M. Homburger. « Il est très avantageux pour une société de télécommunications majeure comme nous de n'avoir qu'un seul fournisseur pour plusieurs produits, en particulier un fournisseur si connu et ayant la confiance de beaucoup sur le marché. »
Pouvoir compter sur Akamai a permis à Swisscom, à son tour, de fournir un accès Internet fiable et sécurisé à ses propres clients. Et cela donne à cette société la confiance nécessaire pour continuer à innover pour les habitants de toute la Suisse, qu'il s'agisse de surfer sur Internet, de payer des factures ou de commander leur dîner de ce soir. Quoi qu'il advienne, ils peuvent compter sur Swisscom pour que tout ceci soit toujours à leur disposition et coule de source, tout comme l'eau du robinet.
À propos de Swisscom
Swisscom est le premier fournisseur de communication, d'informatique et de divertissement en Suisse. En dehors de la Suisse, Swisscom gère Fastweb en Italie. Swisscom emploie plus de 19 000 personnes et est l'une des entreprises les plus innovantes et les plus vertes de Suisse.www.swisscom.ch
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.