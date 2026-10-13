Axel Homburger est un expert lorsqu'il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. En tant que responsable produit et Business Owner des produits de sécurité résidentielle de Swisscom, il est à l'affût d'opportunités pour renforcer la sécurité des clients en ligne, en aidant à protéger leur identité, leurs terminaux et leurs données. Cela comprend tout, du contrôle de la confidentialité à la possibilité de bloquer les appels non sollicités, en passant par la protection antivirus et la cyberassurance.

« Les menaces de cybersécurité sont une source de préoccupation croissante pour tout le monde, car les logiciels malveillants, l'hameçonnage et les tentatives d'usurpation d'identité prolifèrent », explique M. Homburger. « Chez Swisscom, nous nous efforçons d'être un partenaire de confiance pour nos clients du monde digital. »

Swisscom considère la sécurité de ses clients comme une priorité absolue. C'est pourquoi, il y a quelques années, l'entreprise de télécommunications a saisi l'opportunité de proposer un nouveau service appelé Internet Guard : un système d'avertissement pour aider les clients à éviter les sites Web dangereux. Ce service repose sur SIA Consumer et SIA ThreatAvert d'Akamai pour identifier les sites potentiellement malveillants.

« Lorsqu'un client rencontre un site qui pourrait être dangereux, nous lançons une page de garde avec un avertissement, en l'encourageant à réfléchir deux fois avant de continuer », explique M. Homburger. « Nous avons vu que seulement 5 % des clients continuaient à accéder à des sites suspects, ce qui atteste du niveau de confiance qu'ils accordent à Swisscom et de la valeur des capacités d'Akamai. »

Au cours des neuf premiers mois, Internet Guard a détecté 18 millions de tentatives potentielles d'hameçonnage et 7 millions d'instances de logiciels malveillants. Et les avertissements ont fonctionné : 95 % des clients ont abandonné les sites suspects. Ces chiffres témoignent de la sécurité accrue dont jouissent les clients utilisant Swisscom pour naviguer sur le Web, en particulier à l'heure où tant d'achats et de transactions bancaires se font en ligne. M.Homburger pense que cela explique la baisse du nombre de terminaux infectés sur le réseau Swisscom, qui signifie moins d'exposition pour tous les utilisateurs. Bien sûr, ce niveau de protection est également bénéfique pour la marque Swisscom, car il renforce sa réputation de fiabilité, de crédibilité et de sécurité. C'est un moyen puissant d'éviter l'attrition des clients et d'augmenter les Net Promoter Scores, en contrecarrant les tentatives des concurrents de s'emparer des parts de marché.