Den Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten, ist Homburgers Fachgebiet. Als Produktmanager und Leiter der privaten Sicherheitssparte von Swisscom sucht er nach Möglichkeiten, die Identitäten, Geräte und Daten von Kunden im Internet besser zu schützen. Dies umfasst alles von Datenschutzeinstellungen über die Möglichkeit, unerwünschte Anrufe zu blockieren, bis hin zu Virenschutz und Cyberversicherung.

„Cyberbedrohungen sind ein wachsendes Problem für alle, da Malware, Phishing und Identitätsdiebstahl stark zunehmen“, so Homburger. „Wir bei Swisscom möchten ein zuverlässiger Begleiter für unsere Kunden in der digitalen Welt sein.“

Für Swisscom hat die Sicherheit seiner Kunden höchste Priorität. Deshalb führte das Telekommunikationsunternehmen vor einigen Jahren einen neuen Service namens Internet Guard ein – ein Warnsystem, mit dem Kunden gefährliche Websites meiden können. Der Service basiert auf den Akamai-Produkten SIA Consumer und SIA ThreatAvert, um potenziell schädliche Websites zu kennzeichnen.

„Wenn ein Kunde auf eine Website stößt, die unsicher sein könnte, wird eine Splash-Page mit einer Warnung angezeigt. Damit hat er die Möglichkeit, genau zu überlegen, ob er fortfahren möchte“, erläutert Homburger. „Nur 5 % der Kunden haben auf verdächtige Websites zugegriffen. Dies macht deutlich, wie sehr die Kunden Swisscom vertrauen und wie wertvoll die Funktionen von Akamai sind.“

In den ersten neun Monaten erkannte Internet Guard 18 Millionen potenzielle Phishing-Versuche und 7 Millionen Malware-Angriffe. Die Warnungen zeigten Wirkung: 95 % aller Kunden haben nicht auf verdächtige Websites zugegriffen. Diese Zahlen sind ein klarer Beweis dafür, dass Kunden viel sicherer sind, wenn sie mit Swisscom im Internet surfen, vor allem in einer Zeit, in der so viele Shopping- und Bankgeschäfte online abgewickelt werden. Homburger vermutet, dass es dadurch im Netzwerk von Swisscom weniger infizierte Geräte gibt, was die Gefahr für alle verringert. Natürlich ist ein derart hoher Schutz auch für die Marke Swisscom gut und stärkt ihren Ruf in den Bereichen Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Gleichzeit ist es eine effektive Möglichkeit, die Abwanderung von Kunden zu verhindern und die Net Promoter Scores zu steigern und damit den Versuchen der Konkurrenz, Marktanteile zu gewinnen, entgegenzuwirken.