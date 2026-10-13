Proporre nuovi prodotti di valore ai clienti è il settore di competenza di Homburger. Svolgendo il ruolo di Product Manager e Business Owner dei prodotti per la sicurezza residenziale in Swisscom, Homburger cerca nuove opportunità per garantire la sicurezza online dei clienti, aiutandoli a proteggere la loro identità, i loro dispositivi e i loro dati, inclusi tutti i componenti fondamentali, dai controlli della privacy alla possibilità di bloccare le chiamate non richieste fino alla protezione antivirus e alle assicurazioni informatiche.

"Le minacce informatiche sono una preoccupazione crescente per tutti, visto il proliferare di tentativi di malware, phishing e furto d'identità", afferma Homburger. "Swisscom è impegnata nell'intento di offrire affidabilità ai suoi clienti nel mondo digitale".

Proteggere i clienti è la massima priorità per Swisscom. Ecco perché, alcuni anni fa, la società ha colto al volo l'opportunità di offrire un nuovo servizio denominato Internet Guard, un sistema di allerta per aiutare i clienti ad evitare i siti web pericolosi. Il servizio si basa sui prodotti Akamai SIA Consumer e SIA ThreatAvert per segnalare siti potenzialmente dannosi.

"Quando un cliente capita su un sito potenzialmente non sicuro, viene visualizzata una pagina introduttiva con un avviso che lo incoraggia a pensarci bene prima di procedere", dichiara Homburger. "Abbiamo notato che solo il 5% dei clienti continua a navigare sui siti sospetti, il che la dice lunga sul livello di fiducia riposta dai clienti in Swisscom e su quanto siano preziose le funzionalità offerte da Akamai".

Nei primi nove mesi, Internet Guard ha individuato18 milioni di potenziali tentativi di phishing e 7 milioni di istanze di malware. Gli avvisi hanno funzionato, visto che il 95% dei clienti ha abbandonato i siti sospetti. Questi numeri sono una chiara testimonianza della maggiore protezione offerta da Swisscom ai clienti che navigano nel web, soprattutto in un momento in cui molte transazioni commerciali e bancarie sono state spostate online. Homburger sospetta che, di conseguenza, sia presente un numero inferiore di dispositivi infetti sulla rete Swisscom, il che implica una minore esposizione per tutti. Ovviamente, questo livello di protezione è ottimo anche per il brand Swisscom, in quanto rafforza la sua reputazione in termini di affidabilità, fiducia e sicurezza. È un potente modo per prevenire l'abbandono da parte dei clienti e per potenziare i Net Promoter Score, contrastando i tentativi della concorrenza di acquisire quote di mercato.