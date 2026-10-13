Per proteggere i suoi clienti dal crescente panorama di minacce informatiche, Swisscom ha adottato la soluzione Akamai SIA Consumer per identificare le attività sospette che potrebbero renderli vulnerabili ai tentativi di malware e phishing. Il servizio ha rafforzato la reputazione di Swisscom in termini di affidabilità e sicurezza, consentendole di conseguire un vantaggio competitivo e garantendo, al contempo, la sicurezza dei clienti.
Swisscom, una società di telecomunicazioni leader del settore, si affida ad Akamai per garantire la sicurezza online dei propri clienti
Internet sempre disponibile, come l'acqua e l'elettricità
Leader del mercato svizzero per la connettività a banda larga e mobile, la società detiene una quota di mercato superiore al 60%, con 1,8 milioni di clienti di servizi a banda larga e 2,5 milioni di abbonati di servizi per dispositivi mobili. Come altre persone in tutto il mondo, i clienti di Swisscom fanno sempre più affidamento a Internet nella vita quotidiana per fare acquisti, lavorare, studiare o connettersi con parenti e amici.
"Internet è indispensabile come l'acqua e l'elettricità: tutti si aspettano che sia sempre disponibile, senza interruzioni. Un'affermazione che si è dimostrata più calzante che mai durante la pandemia di COVID-19", afferma Axel Homburger, Product Manager, Home Network and Residential Security in Swisscom. "Swisscom ha il vantaggio di disporre della rete più veloce e affidabile di tutta la Svizzera e si rinnova di continuo per mantenere tale primato".
Rispetto alla concorrenza, Swisscom surclassa tutti in quanto ad affidabilità, offrendo ai clienti un accesso alla linea mobile e fissa su cui possono contare. Tuttavia, in un settore sempre più competitivo, le piccole società di telecomunicazione adottano prezzi bassi per attirare i clienti e tutto ciò rappresenta un bel problema per Swisscom. Per proteggere la sua base clienti e far crescere la sua quota di mercato, Swisscom è sempre alla ricerca di nuovi modi per aggiungere valore, non solo offrendo un accesso Internet affidabile, ma anche aiutando i clienti a ottenere il massimo dal loro abbonamento e a navigare nel web in modo sicuro.
L'implementazione dei prodotti SIA Consumer e SIA ThreatAvert è stata semplicissima. Akamai ha semplicemente attivato un modulo all'interno del nostro ambiente DNS e tutto ha funzionato subito.- Axel Homburger, Product Manager, Home Network and Residential Security
I clienti sono più sicuri online con Swisscom
Proporre nuovi prodotti di valore ai clienti è il settore di competenza di Homburger. Svolgendo il ruolo di Product Manager e Business Owner dei prodotti per la sicurezza residenziale in Swisscom, Homburger cerca nuove opportunità per garantire la sicurezza online dei clienti, aiutandoli a proteggere la loro identità, i loro dispositivi e i loro dati, inclusi tutti i componenti fondamentali, dai controlli della privacy alla possibilità di bloccare le chiamate non richieste fino alla protezione antivirus e alle assicurazioni informatiche.
"Le minacce informatiche sono una preoccupazione crescente per tutti, visto il proliferare di tentativi di malware, phishing e furto d'identità", afferma Homburger. "Swisscom è impegnata nell'intento di offrire affidabilità ai suoi clienti nel mondo digitale".
Proteggere i clienti è la massima priorità per Swisscom. Ecco perché, alcuni anni fa, la società ha colto al volo l'opportunità di offrire un nuovo servizio denominato Internet Guard, un sistema di allerta per aiutare i clienti ad evitare i siti web pericolosi. Il servizio si basa sui prodotti Akamai SIA Consumer e SIA ThreatAvert per segnalare siti potenzialmente dannosi.
"Quando un cliente capita su un sito potenzialmente non sicuro, viene visualizzata una pagina introduttiva con un avviso che lo incoraggia a pensarci bene prima di procedere", dichiara Homburger. "Abbiamo notato che solo il 5% dei clienti continua a navigare sui siti sospetti, il che la dice lunga sul livello di fiducia riposta dai clienti in Swisscom e su quanto siano preziose le funzionalità offerte da Akamai".
Nei primi nove mesi, Internet Guard ha individuato18 milioni di potenziali tentativi di phishing e 7 milioni di istanze di malware. Gli avvisi hanno funzionato, visto che il 95% dei clienti ha abbandonato i siti sospetti. Questi numeri sono una chiara testimonianza della maggiore protezione offerta da Swisscom ai clienti che navigano nel web, soprattutto in un momento in cui molte transazioni commerciali e bancarie sono state spostate online. Homburger sospetta che, di conseguenza, sia presente un numero inferiore di dispositivi infetti sulla rete Swisscom, il che implica una minore esposizione per tutti. Ovviamente, questo livello di protezione è ottimo anche per il brand Swisscom, in quanto rafforza la sua reputazione in termini di affidabilità, fiducia e sicurezza. È un potente modo per prevenire l'abbandono da parte dei clienti e per potenziare i Net Promoter Score, contrastando i tentativi della concorrenza di acquisire quote di mercato.
Per noi è molto importante avere un unico fornitore di più prodotti, soprattutto un vendor così rinomato e affidabile sul mercato.- Axel Homburger, Product Manager, Home Network and Residential Security
Facile e disponibile con Akamai
Non solo Swisscom è stata la prima a lanciare questo tipo di servizio in Svizzera, ma è anche l'unica società di telecomunicazione a includerlo gratuitamente in ogni abbonamento. Ciò significa che milioni di clienti ottengono automaticamente un livello extra di protezione da phishing, frodi, bot e malware su tutti i loro dispositivi per il semplice fatto di essere abbonati Swisscom. Nessuna configurazione richiesta. In effetti, il lancio di Internet Guard non ha richiesto una particolare configurazione alla stessa Swisscom: ecco perché è stato facile scegliere di lavorare con Akamai.
"L'implementazione dei prodotti SIA Consumer e SIA ThreatAvert è stata semplicissima", afferma Homburger. "Akamai ha semplicemente attivato un modulo all'interno del nostro ambiente DNS e tutto ha funzionato subito".
La gestione del servizio Internet Guard è rimasta semplice anche dopo l'implementazione iniziale. Swisscom estrae i dati dai prodotti Akamai nel suo strumento di visualizzazione e generazione di rapporti per monitorare ciò che avviene sulla rete, inclusi il numero di avvisi attivati, la distinzione tra tentativi di malware o phishing e il modo in cui i clienti reagiscono agli avvisi. Inoltre, se l'azienda necessita di supporto, può fare affidamento su Akamai.
"Swisscom ha sempre contato su un ottimo supporto da parte di Akamai", dichiara Homburger. "Siamo un provider di servizi di telecomunicazioni leader e per noi è molto importante avere un unico fornitore di più prodotti, soprattutto un vendor così rinomato e affidabile sul mercato".
Poter fare affidamento su Akamai ha consentito a Swisscom di garantire, a sua volta, un accesso a Internet affidabile e sicuro ai suoi clienti e di godere della fiducia necessaria a continuare il processo di innovazione per gli abbonati di tutta la Svizzera, sia per navigare, pagare le bollette o effettuare un'ordinazione per la cena. A prescindere da tutto, gli abbonati possono contare sul fatto che i servizi Swisscom siano sempre disponibili, proprio come l'acqua potabile.
Informazioni su Swisscom
Swisscom è il principale provider dei servizi di comunicazione, IT e intrattenimento in Svizzera. Al di fuori della Svizzera, Swisscom gestisce Fastweb in Italia. Swisscom impiega più di 19.000 dipendenti ed è una delle società svizzere più innovative e sostenibili. www.swisscom.ch
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.