Para proteger seus clientes contra o crescente cenário de ameaças à cibersegurança, a Swisscom adotou a solução SIA Consumer da Akamai para sinalizar atividades suspeitas que poderiam deixá-los vulneráveis a tentativas de malware e phishing. O serviço reforçou a reputação da Swisscom em termos de confiabilidade e segurança e lhe dá uma vantagem competitiva, enquanto mantém seus clientes seguros.
A Swisscom, uma empresa de telecomunicações líder do setor, confia na Akamai para ajudar a manter os clientes seguros on-line
Manter a Internet ligada, como fazemos com água e eletricidade
Como líder de mercado na Suíça em banda larga e conectividade móvel, a empresa detém mais de 60% de participação de mercado, com 2,5 milhões de clientes de banda larga e 1,8 milhão de assinantes móveis. Assim como outras pessoas ao redor do mundo, os clientes da Swisscom dependem cada vez mais da Internet para ajudar com seu dia a dia, quer estejam fazendo compras, trabalhando, estudando ou conectando-se a família e amigos.
"A Internet é como a água ou a eletricidade. As pessoas esperam que ela esteja disponível sem qualquer interrupção. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto durante a pandemia da COVID-19", afirma Axel Homburger, Gerente de Produtos, Rede Doméstica e Segurança Residencial da Swisscom. "A Swisscom tem a vantagem de ter a rede mais rápida e mais confiável da Suíça, e estamos continuamente inovando para mantê-la assim."
Quando comparada a seus concorrentes, a Swisscom ganha em confiabilidade, oferecendo aos clientes acesso móvel e de linha fixa com o qual eles podem contar. Mas em um setor cada vez mais competitivo, as empresas de telecomunicações menores estão usando preços mais baixos para atrair os clientes, e isso coloca muita pressão sobre a Swisscom. Para proteger sua base de clientes e aumentar sua participação no mercado, a Swisscom está sempre procurando maneiras de agregar valor, não apenas fornecendo acesso confiável à Internet, mas ajudando os clientes a aproveitar ao máximo suas assinaturas e mantendo-os seguros on-line.
Foi necessário pouquíssimo trabalho para a implementação do SIA Consumer e do SIA ThreatAvert. A Akamai simplesmente ligou um módulo em nosso ambiente DNS (Sistema de Nomes de Domínio) e pronto.— Axel Homburger, Gerente de produtos, rede doméstica e segurança residencial
Os clientes estão mais seguros ao navegar na Web com a Swisscom
Oferecer um novo valor aos clientes é a área de Homburger. Como Gerente de Produtos e Proprietário de Negócios para os produtos de segurança residencial da Swisscom, ele procura oportunidades para tornar os clientes mais seguros on-line, ajudando a proteger suas identidades, dispositivos e dados. Isso inclui tudo, desde controles de privacidade e a capacidade de bloquear chamadas não solicitadas até proteção antivírus e seguro virtual.
"As ameaças à cibersegurança são uma preocupação crescente para todos, à medida que as tentativas de malware, phishing e roubo de identidade se proliferam", afirma Homburger. "Na Swisscom, nos esforçamos para ser um companheiro confiável para nossos clientes no mundo digital."
Manter seus clientes seguros é a prioridade da Swisscom. É por isso que, há alguns anos, telco aproveitou a oportunidade para oferecer um novo serviço, o "Internet Guard", um sistema de aviso para ajudar os clientes a evitar sites perigosos. O serviço utiliza os produtos SIA Consumer e SIA ThreatAvert da Akamai para identificar sites potencialmente maliciosos.
"Quando um cliente encontra um site que pode não ser seguro, criamos uma página de abertura com um aviso, encorajando-o a pensar duas vezes antes de prosseguir", diz Homburger. "Observamos que apenas 5% dos clientes optaram por continuar nos sites suspeitos, o que se refere muito ao nível de confiança que os clientes têm na Swisscom, e o quanto os recursos da Akamai são valiosos."
Nos primeiros nove meses, o Internet Guard detectou 18 milhões de tentativas potenciais de phishing e 7 milhões de instâncias de malware. E os avisos funcionaram: 95% dos clientes abandonaram os sites suspeitos. Esses números são uma poderosa prova de quão mais seguros os clientes estão ao usar a Swisscom para navegar na Web, especialmente quando tantas transações de compras e bancárias foram transferidas para a Internet. A Homburger suspeita que há menos dispositivos infectados na rede Swisscom como resultado, o que significa que todos estão menos expostos. É claro que esse nível de proteção também é bom para a marca Swisscom, fortalecendo sua reputação de confiabilidade, confiabilidade e segurança. É uma forma poderosa de evitar a rotatividade de clientes e aumentar os Net Promoter Scores, contrariando as tentativas dos concorrentes de captar a quota de mercado.
Consideramos muito importante ter um único fornecedor para vários produtos, especialmente um que seja tão conhecido e confiável no mercado."— Axel Homburger, Gerente de produtos, rede doméstica e segurança residencial
Fácil e sempre ativa com a Akamai
A Swisscom não só foi a primeira a lançar este tipo de serviço na Suíça, mas também é a única empresa de telecomunicações a incluí-lo com todas as assinaturas, gratuitamente. Isso significa que milhões de clientes automaticamente ganham uma camada extra de proteção contra phishing, fraude, bots e malware em todos os seus dispositivos, simplesmente por serem assinantes da Swisscom. Sem configurações necessárias. Na verdade, não foi necessário muito para que a Swisscom lançasse o Internet Guard, o que foi um dos motivos pelos quais trabalhar com a Akamai foi uma decisão tão fácil.
"Foi necessário pouquíssimo trabalho para a implementação do SIA Consumer e do SIA ThreatAvert", comenta Homburger. "A Akamai simplesmente ligou um módulo em nosso ambiente DNS e pronto."
O gerenciamento do serviço Internet Guard continuou a ser descomplicado após a implementação inicial. A Swisscom extrai dados dos produtos da Akamai para sua ferramenta de visualização e geração de relatórios para que possa monitorar o que está acontecendo na rede, incluindo o número de avisos acionados, se são tentativas de malware ou phishing e como os clientes reagem aos avisos. E se a empresa precisar de qualquer suporte, ela pode contar com a Akamai.
"A Swisscom sempre teve um bom suporte da Akamai", afirma Homburger. "Como uma grande empresa de telecomunicações, consideramos muito importante ter um único fornecedor para vários produtos, especialmente um que seja tão conhecido e confiável no mercado."
A capacidade de confiar na Akamai permitiu que a Swisscom, por sua vez, oferecesse acesso seguro e confiável à Internet para seus próprios clientes. E isso dá à empresa a confiança de continuar inovando para as pessoas em toda a Suíça, quer estejam navegando, pagando contas ou pedindo o jantar. Não importa o que seja, eles podem contar com a Swisscom para manter tudo funcionando.
Sobre a Swisscom
A Swisscom é líder no fornecimento de comunicação, TI e entretenimento na Suíça. Fora da Suíça, a Swisscom opera a FastWeb na Itália. A Swisscom tem mais de 19.000 funcionários e é uma das empresas mais inovadoras e sustentáveis da Suíça. www.swisscom.ch
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.