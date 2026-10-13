Oferecer um novo valor aos clientes é a área de Homburger. Como Gerente de Produtos e Proprietário de Negócios para os produtos de segurança residencial da Swisscom, ele procura oportunidades para tornar os clientes mais seguros on-line, ajudando a proteger suas identidades, dispositivos e dados. Isso inclui tudo, desde controles de privacidade e a capacidade de bloquear chamadas não solicitadas até proteção antivírus e seguro virtual.

"As ameaças à cibersegurança são uma preocupação crescente para todos, à medida que as tentativas de malware, phishing e roubo de identidade se proliferam", afirma Homburger. "Na Swisscom, nos esforçamos para ser um companheiro confiável para nossos clientes no mundo digital."

Manter seus clientes seguros é a prioridade da Swisscom. É por isso que, há alguns anos, telco aproveitou a oportunidade para oferecer um novo serviço, o "Internet Guard", um sistema de aviso para ajudar os clientes a evitar sites perigosos. O serviço utiliza os produtos SIA Consumer e SIA ThreatAvert da Akamai para identificar sites potencialmente maliciosos.

"Quando um cliente encontra um site que pode não ser seguro, criamos uma página de abertura com um aviso, encorajando-o a pensar duas vezes antes de prosseguir", diz Homburger. "Observamos que apenas 5% dos clientes optaram por continuar nos sites suspeitos, o que se refere muito ao nível de confiança que os clientes têm na Swisscom, e o quanto os recursos da Akamai são valiosos."

Nos primeiros nove meses, o Internet Guard detectou 18 milhões de tentativas potenciais de phishing e 7 milhões de instâncias de malware. E os avisos funcionaram: 95% dos clientes abandonaram os sites suspeitos. Esses números são uma poderosa prova de quão mais seguros os clientes estão ao usar a Swisscom para navegar na Web, especialmente quando tantas transações de compras e bancárias foram transferidas para a Internet. A Homburger suspeita que há menos dispositivos infectados na rede Swisscom como resultado, o que significa que todos estão menos expostos. É claro que esse nível de proteção também é bom para a marca Swisscom, fortalecendo sua reputação de confiabilidade, confiabilidade e segurança. É uma forma poderosa de evitar a rotatividade de clientes e aumentar os Net Promoter Scores, contrariando as tentativas dos concorrentes de captar a quota de mercado.