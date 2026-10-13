Swisscom은 증가하는 사이버 보안 위협으로부터 고객을 보호하기 위해 Akamai SIA Consumer 솔루션을 도입했고 멀웨어와 피싱 시도에 취약할 수 있는 의심스러운 활동에 경고를 보냅니다. 이 서비스는 신뢰와 보안 측면에서 Swisscom의 평판을 더욱 강화하고 고객의 보안을 유지하면서 경쟁력을 제공합니다.
업계를 대표하는 통신사 Swisscom은 Akamai 솔루션을 사용해 온라인에서 고객을 안전하게 보호합니다.
물과 전기처럼 중단 없이 사용하는 인터넷
Swisscom은 스위스의 브로드밴드 및 모바일 연결 시장을 이끌고 있고 180만 명의 브로드밴드 고객과 250만 명의 모바일 가입자를 보유하고 있으며 시장점유율은 60%가 넘습니다. Swisscom의 고객들은 전 세계 다른 사람들과 마찬가지로 쇼핑, 업무, 학습, 가족 및 친구와의 대화 등 일상 생활을 위해 인터넷에 점점 더 의존하고 있습니다.
Swisscom의 홈 네트워크 및 주거용 보안 제품 매니저 악셀 홈버거(Axl Homburger)는 "인터넷은 물 또는 전기와 같습니다. 사람들은 중단 없이 인터넷을 사용하고 싶어합니다. 코로나19가 유행하면서 원활한 인터넷 접속은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. “Swisscom은 스위스에서 가장 빠르고 안정적인 네트워크를 보유하고 있다는 장점을 가지고 있으며, 이러한 장점을 유지하기 위해 지속적으로 혁신을 거듭하고 있습니다.”라고 말합니다.
Swisscom은 신뢰할 수 있는 모바일 및 유선 접속 서비스를 제공하며 안정성 측면에서 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 하지만 업계 경쟁이 점점 치열해지면서 소규모 통신사들은 고객을 유치하기 위해 가격을 낮추고 있으며 이로 인해 Swisscom에 많은 부담이 가중되고 있습니다. Swisscom은 고객 기반을 지키고 시장 점유율을 확대하기 위해 가치를 높일 수 있는 방법을 항상 모색하고 있습니다. 안정적인 인터넷 접속을 제공할 뿐만 아니라 고객이 가입 서비스를 최대한 활용하고 안전하게 인터넷을 이용할 수 있도록 지원합니다.
SIA Consumer와 SIA ThreatAvert를 구축하는 데는 별다른 노력이 필요하지 않았습니다. Akamai가 저희 DNS 환경의 모듈을 간단히 변경하는 것만으로 충분했습니다.— 악셀 홈버거(Axel Homburger), 홈 네트워크 및 주거용 보안 제품 매니저
고객에게 보다 안전한 웹 서핑 경험을 제공하는 Swisscom
고객에게 새로운 가치를 제공하는 것은 홈버거의 전문 영역입니다. 홈버거는 Swisscom의 가정용 보안 제품 매니저 겸 비즈니스 담당자로서 고객의 ID, 디바이스, 데이터를 보호하고 온라인에서 고객을 보다 안전하게 보호할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다. 여기에는 프라이버시 제어부터 안티바이러스 보안 및 사이버 보험에 대한 원치 않은 호출을 차단하는 기능까지 포함됩니다.
홈버거는 "멀웨어, 피싱, ID 도용 시도가 확산하면서 사이버 보안 위협에 대한 우려가 커지고 있습니다. Swisscom은 고객에게 디지털 세상의 믿을 수 있는 동반자가 되기 위해 노력하고 있습니다."라고 말합니다.
Swisscom의 최우선 순위는 고객을 보호하는 것입니다. 이를 위해 Swisscom은 몇 년 전 Internet Guard라는 새로운 서비스를 제공하기 시작했습니다. Internet Guard는 고객이 위험한 웹사이트를 피하도록 도와주는 경고 시스템입니다. 이 서비스는 Akamai SIA Consumer 및 SIA ThreatAvert 제품으로 잠재적인 악성 사이트를 플래깅합니다.
홈버거는 "고객이 위험한 사이트에 접속하려고 하면 경고 메시지가 포함된 스플래시 페이지가 표시됩니다. 이렇게 하면 고객들은 해당 페이지로 접속하기 전에 한 번 더 생각하게 됩니다. 의심스러운 사이트에 실제로 접속한 고객의 비율은 5%에 불과합니다. 이는 고객들이 Swisscom을 얼마나 신뢰하고 있는지, Akamai의 솔루션이 얼마나 유용한지 잘 보여줍니다."라고 말합니다.
Internet Guard는 처음 9개월 동안 1800만 건의 잠재적인 피싱 시도와 700만 건의 멀웨어 인스턴스를 탐지했습니다. 경고는 효과적이었습니다. 고객의 95%가 의심스러운 사이트를 이탈했습니다. 이러한 수치는 많은 쇼핑 및 금융 거래가 온라인에서 이루어지는 현재 시점에 고객들이 웹 서핑을 할 때 Swisscom을 사용하는 것이 얼마나 안전한지 보여주는 강력한 증거입니다. 홈버그는 Swisscom 네트워크에 감염된 디바이스가 비교적 적다고 추정하는데 위험에 노출된 사용자가 적다는 의미입니다. 이렇게 높은 수준의 보안은 Swisscom의 브랜드에도 도움이 되며 안정성, 신뢰성, 보안 분야에서 평판을 강화합니다. 고객 이탈을 방지하고 NPS(Net Promoter Scores)를 높이며 시장 점유율을 높이려는 경쟁사의 시도에 대응할 수 있는 방법입니다.
시장에서 잘 알려져 있고 신뢰할 수 있는 벤더사의 여러 가지 제품을 사용하는 것이 매우 중요하다는 것을 깨달았습니다.— 악셀 홈버거(Axel Homburger), 홈 네트워크 및 주거용 보안 제품 매니저
Akamai 솔루션으로 항상 간편하게 서비스 제공
Swisscom은 스위스에서 이 서비스를 처음 출시했을 뿐만 아니라 이 서비스를 모든 가입자에게 무료로 제공하는 유일한 통신사입니다. 수백만 명의 고객들이 Swisscom에 가입하기만 하면 모든 디바이스에서 피싱, 사기, 봇, 악성 소프트웨어에 대한 보안 레이어를 자동으로 추가할 수 있습니다. 복잡한 설정도 필요 없습니다. Swisscom은 Internet Guard를 출시할 때 많은 것을 설정할 필요가 없었습니다. Swisscom이 Akamai와 파트너십을 맺기로 쉽게 결정할 수 있었던 이유 중 하나이기도 합니다.
홈버거는 “SIA Consumer와 SIA ThreatAvert를 구축하는 데는 별다른 노력이 필요하지 않았습니다. Akamai가 저희 DNS 환경의 모듈을 간단히 변경하는 것만으로 충분했습니다."라고 말합니다.
초기에 Internet Guard를 구축한 이후 관리하는 과정 역시 간편했습니다. Swisscom은 Akamai 제품의 시각화 및 보고 툴을 활용해 데이터를 분석하고 트리거된 경고 수, 멀웨어 또는 피싱 시도 여부, 고객이 경고에 반응하는 방식 등 네트워크에서 발생하는 상황을 모니터링할 수 있습니다. 또한 Akamai로부터 필요한 모든 지원을 받을 수 있습니다.
홈버거는 "Akamai는 항상 Swisscom을 전폭적으로 지원해 왔습니다. 시장에서 잘 알려져 있고 신뢰할 수 있는 벤더사의 여러 가지 제품을 사용하는 것이 주요 통신사에게 매우 중요하다는 것을 깨달았습니다."라고 말합니다.
Swisscom은 Akamai의 지원을 통해 자사 고객들에게 신뢰할 수 있고 안전한 인터넷 접속을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 서핑이나 요금 지불, 오늘의 저녁 식사 주문 등 스위스 전역의 사용자들을 위해 혁신을 지속할 수 있다는 자신감을 갖게 되었습니다. 고객들은 Swisscom을 통해 수도꼭지에서 흐르는 물처럼 끊김 없는 인터넷을 사용할 수 있습니다.
Swisscom 소개
Swisscom은 스위스의 대표적인 통신, IT, 엔터테인먼트 기업입니다. 스위스 이외 지역에서는 이탈리아에서 Fastweb을 운영하고 있습니다. 스위스에서 가장 혁신적이고 지속 가능한 기업 중 하나이며 1만9천여 명의 임직원이 근무하고 있습니다. www.swisscom.ch
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.