고객에게 새로운 가치를 제공하는 것은 홈버거의 전문 영역입니다. 홈버거는 Swisscom의 가정용 보안 제품 매니저 겸 비즈니스 담당자로서 고객의 ID, 디바이스, 데이터를 보호하고 온라인에서 고객을 보다 안전하게 보호할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다. 여기에는 프라이버시 제어부터 안티바이러스 보안 및 사이버 보험에 대한 원치 않은 호출을 차단하는 기능까지 포함됩니다.

홈버거는 "멀웨어, 피싱, ID 도용 시도가 확산하면서 사이버 보안 위협에 대한 우려가 커지고 있습니다. Swisscom은 고객에게 디지털 세상의 믿을 수 있는 동반자가 되기 위해 노력하고 있습니다."라고 말합니다.

Swisscom의 최우선 순위는 고객을 보호하는 것입니다. 이를 위해 Swisscom은 몇 년 전 Internet Guard라는 새로운 서비스를 제공하기 시작했습니다. Internet Guard는 고객이 위험한 웹사이트를 피하도록 도와주는 경고 시스템입니다. 이 서비스는 Akamai SIA Consumer 및 SIA ThreatAvert 제품으로 잠재적인 악성 사이트를 플래깅합니다.

홈버거는 "고객이 위험한 사이트에 접속하려고 하면 경고 메시지가 포함된 스플래시 페이지가 표시됩니다. 이렇게 하면 고객들은 해당 페이지로 접속하기 전에 한 번 더 생각하게 됩니다. 의심스러운 사이트에 실제로 접속한 고객의 비율은 5%에 불과합니다. 이는 고객들이 Swisscom을 얼마나 신뢰하고 있는지, Akamai의 솔루션이 얼마나 유용한지 잘 보여줍니다."라고 말합니다.

Internet Guard는 처음 9개월 동안 1800만 건의 잠재적인 피싱 시도와 700만 건의 멀웨어 인스턴스를 탐지했습니다. 경고는 효과적이었습니다. 고객의 95%가 의심스러운 사이트를 이탈했습니다. 이러한 수치는 많은 쇼핑 및 금융 거래가 온라인에서 이루어지는 현재 시점에 고객들이 웹 서핑을 할 때 Swisscom을 사용하는 것이 얼마나 안전한지 보여주는 강력한 증거입니다. 홈버그는 Swisscom 네트워크에 감염된 디바이스가 비교적 적다고 추정하는데 위험에 노출된 사용자가 적다는 의미입니다. 이렇게 높은 수준의 보안은 Swisscom의 브랜드에도 도움이 되며 안정성, 신뢰성, 보안 분야에서 평판을 강화합니다. 고객 이탈을 방지하고 NPS(Net Promoter Scores)를 높이며 시장 점유율을 높이려는 경쟁사의 시도에 대응할 수 있는 방법입니다.