Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Peng Zhenqian氏は、ここ数年、注目すべきランサムDDoSインシデントが多数発生していることに言及しました。特に、金融業界はハッカーの最大の標的であり、投資信託会社や信販会社も例外ではありません。Taichung Bank Securities Investment Trustは常にWebサイトのダウンタイム回避を最優先事項と考えてきました。今はほとんどの金融取引がネットワークを介して行われているためです。ファンドを償還する投資者も、情報を受信する投資調査部の従業員も、その日の市場変動に合わせてファンドを調整するファンドマネージャーも、みなインターネットを頼りにしています。ネットワークの1つの領域が停止するだけで、こうした作業すべてに影響が及びます。



同社は数年前、まず、このようなダウンタイムの発生を回避するために、WAFサービスとCDNサービスを導入しました。当初は社内開発によるWAFソリューションの構築を検討しましたが、メンテナンスや更新に多大な時間と資源を要することがわかり、専門ベンダーのサービスに資金を投じることにしました。ベンダーには、世界の攻撃傾向に関する知識や、自動ルール調整アルゴリズムがあり、これらを活用することで、Taichung Bank Securities Investment Trustはメンテナンスの負担を軽減できます。



Peng Zhenqian氏とInformation部門のメンバーは、既存のWAFサービスも検討しました。一般的にWAFサービスの料金は攻撃ボリュームに基づいて決まります。1 Gbpsのソリューションを選択していても、ある日1 Gbpsを超える攻撃トラフィックが発生するかもしれません。その場合、サービスプロバイダーは顧客に追加ボリュームを購入するよう求めます。これを断れば、防御は無いも同然です。しかし、追加ボリュームは高価であり、いったんボリュームを増やせば、その後もとに戻すことはほぼ不可能となります。たとえば、ある顧客が1 Gbpsのソリューションを購入した後で、攻撃に耐えるためにボリュームを5 Gbpsに増強したとします。その顧客はその後、5 Gbps分の料金を支払うことになり、経済的な負担は徐々に重くなっていきます。



「DDoSは散発的に発生し、そのトラフィックは常に不規則で予測困難です」とPeng Zhenqian氏は述べます。そのため、1 Gbps、5 Gbps、10 Gbps、それ以上と、どれだけ多くのボリュームを購入しても、安心は得られません。こうしたことから、Taichung Bank Securities Investment Trustは、それまでのWAF契約が満期となるタイミングで、よりニーズに適したソリューションに切り替えることにしました。同社が選んだのは、AkamaiのWAF、Site Shield、DSA（CDN）などのサービスです。



Akamaiが選ばれたのは、エージェンシーパートナーであるSysage Technologyを通じ、生成トラフィック量に対して料金を支払うプランが可能だったからです。つまり、DDoS攻撃によって、5 Gbps、10 Gbps、あるいは100 Gbpsのトラフィックが生成されたとしても、同社が支払うのはスクラブされたトラフィック量に対する料金だけです。これにより、Taichung Bank Securities Investment Trustは、情報セキュリティ予算から不要な支出を除くことができます。