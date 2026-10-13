Taichung Bank Securities Investment Trustは、台湾17番目の国内証券投資信託会社として1995年に創設されました。株式ファンド、国内MMF（マネー・マーケット・ファンド）、海外株式ファンドなどの商品を扱っています。同社は20年以上にわたり、堅実と信頼を戦略としてビジネスを確立してきました。安定した投資率の金融商品を慎重に開発することで、同社のファンドは業界有数の実績をあげています。現在、Taichung Bank Securities Investment Trustは、金融テクノロジーを活用し、利用しやすく革新的な投資サービスを、より多くのチャネルを通じて投資者に提供しています。
同社のInvestment and Information部門のInformation Officeでマネージャーを務めるPeng Zhenqian氏によると、同社はここ数年、急速に変化するサイバー攻撃やコンピューターウイルスに対抗するため、情報セキュリティ防御システムと情報セキュリティ早期警告システムの強化に関する目標をいくつか設定してきたとのことです。
第1の目標は社内セキュリティの改善です。社内のセキュリティが改善されれば、投資部門が毎日行う多数の調査レポートや金融情報の受信と保存が安全になり、なおかつトレーダーはリアルタイムの情報を取得して円滑かつ自由に市場にアクセスできます。第2の目標は外部セキュリティの改善です。外部セキュリティの改善によって、投資者は、取引プラットフォームを通じてファンドの申し込み、償還、転換などを行う際に、ハッカーによるサービス停止や個人情報の盗み取りを心配せずに済むようになります。
Taichung Bank Securities Investment Trustは、この2つの目標を達成するためにはWeb Application Firewall（WAF）サービスとコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）サービスの導入が必要であると認識しました。これらのサービスを活用すれば、DDoS攻撃を効果的に防御し、Webページをスピードアップできます。入念な評価の結果、同社はAkamaiソリューションの導入を決め、2020年5月に正式に導入しました。
サイバー攻撃とコンピューターウイルスは日々変化しています。これに対抗して情報セキュリティの防御および早期警告システムを強化するため、Taichung Bankはここ数年大きな目標をいくつか設定してきました。—Peng Zhenqian氏、Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.、Information Office Manager
Taichung Bank Securities Investment Trustは、台湾17番目の国内証券投資信託会社として1995年に創設されました。株式ファンド、国内MMF（マネー・マーケット・ファンド）、海外株式ファンドなどの商品を扱っています。同社は20年以上にわたり、堅実と信頼を戦略としてビジネスを確立してきました。安定した投資率の金融商品を慎重に開発することで、同社のファンドは業界有数の実績をあげています。現在、Taichung Bank Securities Investment Trustは、金融テクノロジーを活用し、利用しやすく革新的な投資サービスを、より多くのチャネルを通じて投資者に提供しています。
トラフィックスクラビングの予算を削減
Peng Zhenqian氏は、ここ数年、注目すべきランサムDDoSインシデントが多数発生していることに言及しました。特に、金融業界はハッカーの最大の標的であり、投資信託会社や信販会社も例外ではありません。Taichung Bank Securities Investment Trustは常にWebサイトのダウンタイム回避を最優先事項と考えてきました。今はほとんどの金融取引がネットワークを介して行われているためです。ファンドを償還する投資者も、情報を受信する投資調査部の従業員も、その日の市場変動に合わせてファンドを調整するファンドマネージャーも、みなインターネットを頼りにしています。ネットワークの1つの領域が停止するだけで、こうした作業すべてに影響が及びます。
同社は数年前、まず、このようなダウンタイムの発生を回避するために、WAFサービスとCDNサービスを導入しました。当初は社内開発によるWAFソリューションの構築を検討しましたが、メンテナンスや更新に多大な時間と資源を要することがわかり、専門ベンダーのサービスに資金を投じることにしました。ベンダーには、世界の攻撃傾向に関する知識や、自動ルール調整アルゴリズムがあり、これらを活用することで、Taichung Bank Securities Investment Trustはメンテナンスの負担を軽減できます。
Peng Zhenqian氏とInformation部門のメンバーは、既存のWAFサービスも検討しました。一般的にWAFサービスの料金は攻撃ボリュームに基づいて決まります。1 Gbpsのソリューションを選択していても、ある日1 Gbpsを超える攻撃トラフィックが発生するかもしれません。その場合、サービスプロバイダーは顧客に追加ボリュームを購入するよう求めます。これを断れば、防御は無いも同然です。しかし、追加ボリュームは高価であり、いったんボリュームを増やせば、その後もとに戻すことはほぼ不可能となります。たとえば、ある顧客が1 Gbpsのソリューションを購入した後で、攻撃に耐えるためにボリュームを5 Gbpsに増強したとします。その顧客はその後、5 Gbps分の料金を支払うことになり、経済的な負担は徐々に重くなっていきます。
「DDoSは散発的に発生し、そのトラフィックは常に不規則で予測困難です」とPeng Zhenqian氏は述べます。そのため、1 Gbps、5 Gbps、10 Gbps、それ以上と、どれだけ多くのボリュームを購入しても、安心は得られません。こうしたことから、Taichung Bank Securities Investment Trustは、それまでのWAF契約が満期となるタイミングで、よりニーズに適したソリューションに切り替えることにしました。同社が選んだのは、AkamaiのWAF、Site Shield、DSA（CDN）などのサービスです。
Akamaiが選ばれたのは、エージェンシーパートナーであるSysage Technologyを通じ、生成トラフィック量に対して料金を支払うプランが可能だったからです。つまり、DDoS攻撃によって、5 Gbps、10 Gbps、あるいは100 Gbpsのトラフィックが生成されたとしても、同社が支払うのはスクラブされたトラフィック量に対する料金だけです。これにより、Taichung Bank Securities Investment Trustは、情報セキュリティ予算から不要な支出を除くことができます。
IPアドレスを隠してハッカーの攻撃を軽減
2019年に、所轄官庁がクロスボーダーネットワーク攻撃と防御の演習を実施しました。すべての参加者のなかで、Akamai WAPプラットフォームは高いパフォーマンスを示し、3 Gbpsのテスト攻撃トラフィックの処理に成功しました。これは金融業界が求めるボリュームに相当します。この結果により、Akamaiソリューションの購入に対するTaichung Bank Investment Trustの信頼感はますます高まりました。
Akamaiは世界最大規模のクラウド・インターネット・プラットフォームを維持し、毎日膨大な量のWebトラフィックを処理しています。そのため、Akamaiには、ビッグデータ解析を活用してさまざまな脅威を効果的に特定する能力があります。これは、Taichung Bank Securities Investment TrustがDDoS防御、Webセキュリティ、速度をバランスよく改善していくために役立ちます。Peng Zhenqian氏が最も注目したのは、効率よく防御層を追加できるAkamai独自のSite Shieldサービスでした。
ほとんどのWAFサービスやCDNサービスでは、みな同様のプロキシモードの動作が採用されています。ユーザーはまずCDNサーバーに接続し、トラフィックがクリーンであることが確認された場合にのみ、アプリケーションオリジンに到達できます。しかし問題なのは、通常、ハッカーはプロキシを迂回し、IPアドレスを使用してアプリケーションオリジンに直接到達しようとする点です。Site Shieldサービスを使用すれば、Taichung Bank Securities Investment Trustは同社のIPアドレスを隠し、ハッカーの検知範囲から逃れることができるため、攻撃を受ける可能性が著しく軽減されます。
5月の導入前に、Taichung Bank Securities Investment Trustは2か月間の概念実証（POC）を行いました。この段階で、Sysage TechnologyがディーラーパートナーとともにTaichung Bank Investment Trustを支援し、WAF管理ルールを調整しました。その結果、Akamai WAFは、攻撃および侵入に関するサードパーティーチームの厳しいテストに合格しました。Akamaiサービスの稼働後、Sysage Technologyはリセラーパートナーと協力し、四半期ごとのポリシーレビューや攻撃傾向分析も提供しています。これらは同社がWebサイトのパフォーマンスと保護機能を高いレベルに維持するために役立ちます。また、Information Office部門の不安も解消しました。
Akamaiソリューションを導入することでTaichung Bank Securities Investment TrustはWebサイトのパフォーマンスや速度を改善しながら、DDoS防御とハッキング阻止の機能も強化しました。その結果、一般投資家、投資リサーチャー、ファンドマネージャー、社内外のその他ユーザーの体験も向上し、安心してオンライン活動を実行できるようになりました。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。