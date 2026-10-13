Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Laut Peng Zhenqian sind in den letzten Jahren zahlreiche erhebliche DDoS-Ransom-Vorfälle aufgetreten. Insbesondere die Finanzbranche ist ein bevorzugtes Ziel von Hackern, wobei auch Fonds- und Kreditgesellschaften in diese Kategorie fallen. Taichung Bank Securities Investment Trust hat schon immer die Vermeidung von Websiteausfällen als oberste Priorität eingestuft, da Finanztransaktionen in der heutigen Zeit größtenteils über Netzwerke abgewickelt werden. Ganz gleich, ob es sich um Investoren handelt, die Fonds zurückgeben, Mitarbeiter der Finanzanalyseabteilung, die Informationen erhalten, oder Fondsmanager, die Mittel gegen Marktveränderungen im Laufe des Tages abwägen – all diese Menschen verlassen sich auf das Internet. Wenn ein Bereich des Netzwerks ausfällt, sind alle diese Tätigkeiten betroffen.



Das Unternehmen hat vor einigen Jahren WAF- und CDN-Dienste eingeführt, um solche Ausfälle zu verhindern. Zunächst dachte das Unternehmen an die Entwicklung einer internen WAF-Lösung. Doch die Wartung und Aktualisierung dieser Lösung würde sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen. Daher entschied man sich, stattdessen in die Dienstleistungen eines professionellen Anbieters zu investieren. Mit dem entsprechenden Know-how zu globalen Angriffstrends sowie automatisierten Regelanpassungsalgorithmen konnte Taichung Bank Securities Investment Trust den Wartungsaufwand reduzieren.



Peng Zhenqian und seine Kollegen in der Informationsabteilung sorgten sich jedoch weiterhin um den bestehenden WAF-Dienst. WAF-Dienste werden in der Regel nach Angriffsvolumen abgerechnet. Wenn sich ein Kunde für eine Lösung mit 1 Gbit/s entscheidet, kann es trotzdem eines Tages zu mehr als 1 Gbit/s Angriffstraffic kommen. Der Serviceprovider wird den Kunden bitten, zusätzliches Volumen zu erwerben. Aber wenn der Kunde ablehnt, könnte er genauso gut überhaupt keine Verteidigung haben. Außerdem ist der Erwerb von zusätzlichem Volumen teuer, und wenn ein Kunde sein Volumen erst einmal erhöht hat, ist es fast unmöglich, es später zu reduzieren. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein Kunde eine 1 Gbit/s-Lösung kauft, aber dann das Volumen auf 5 Gbit/s erhöht, um einen Angriff abzuwehren. Dem Kunden werden zukünftig 5 Gbit/s in Rechnung gestellt, was die finanzielle Belastung sukzessive erhöhen wird.



„Beim DDoS-Angriff handelt es sich um einen sporadischen Angriff, bei dem der Traffic immer unregelmäßig und unvorhersehbar ist“, so Peng Zhenqian. Unabhängig davon, wie viel Volumen ein Kunde kauft – 1 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s oder noch mehr – reicht es also nie aus, ein Gefühl der Stabilität zu vermitteln. Als der bestehende WAF-Vertrag abgelaufen war, nutzte Taichung Bank Securities Investment Trust daher die Gelegenheit, um eine passendere Lösung zu finden. Das Unternehmen entschied sich für WAF, Site Shield, DSA (CDN) und andere Dienste von Akamai.



Dabei fiel die Wahl des Unternehmens auf Akamai, da es über den Agenturpartner Sysage Technology die Menge des generierten Traffics in Rechnung gestellt bekommt. Mit anderen Worten: Unabhängig davon, ob der DDoS-Angriff 5 Gbit/s, 10 Gbit/s oder sogar 100 Gbit/s Traffic generiert, muss das Unternehmen nur für das Volumen des gescrubbten Traffics bezahlen. Dies hilft Taichung Bank Securities Investment Trust, sein Informationssicherheitsbudget durch Wegfall unnötiger IT-Ausgaben zu senken.