Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Peng Zhenqian ha riferito che negli ultimi anni si sono verificati numerosi attacchi DDoS con richiesta di riscatto. In particolare, l'obiettivo prediletto dagli hacker è il settore finanziario, in cui rientrano anche le società di investimento e credito. Taichung Bank Securities Investment Trust ha sempre considerato come una delle priorità principali quella di evitare problemi di downtime del sito web poiché le transazioni finanziarie oggi vengono condotte in larga parte tramite le reti. Sia che si tratti di investitori che riscattano i fondi, dipendenti dell'ufficio di ricerca degli investimenti che ricevono informazioni o responsabili di fondi che li equilibrano in base ai cambiamenti del mercato, fanno tutti affidamento su Internet. Se un'area della rete si blocca, tutte queste operazioni ne vengono influenzate.



La società aveva inizialmente implementato i servizi WAF e CDN diversi anni fa per prevenire il verificarsi di problemi di downtime. All'inizio, la società pensava di realizzare una soluzione WAF interna, le cui operazioni di gestione e aggiornamento avrebbero sottratto una notevole quantità di tempo e risorse. Pertanto, si è deciso di affidarsi ai servizi di un vendor professionale. Le competenze dei vendor in merito alle tendenze degli attacchi globali, insieme agli algoritmi di adattamento delle regole automatizzati, consentono a Taichung Bank Securities Investment Trust di ridurre il carico di lavoro relativo alla gestione.



Peng Zhenqian e i suoi colleghi del reparto addetto alle informazioni erano comunque preoccupati riguardo al servizio WAF esistente. I servizi WAF vengono, di solito, fatturati in base al volume degli attacchi. Se un cliente sceglie una soluzione da 1 Gbps, potrebbe un giorno trovarsi di fronte a più di 1 Gbps di traffico generato dagli attacchi. In tal caso, il provider di servizi chiederà al cliente di acquistare un volume supplementare e, se il cliente rifiuta di farlo, sarà come non avere alcuna difesa. Tuttavia, l'acquisto di un volume supplementare è costoso e, una volta aumentato il volume, è quasi impossibile tornare indietro. Ad esempio, un cliente acquista una soluzione da 1 Gbps, ma, per resistere ad un attacco, il volume viene aumentato a 5 Gbps. Successivamente, al cliente verranno fatturati 5 Gbps, il che gradualmente andrà ad appesantire l'onere finanziario.



"Gli attacchi DDoS sono sporadici e il traffico è sempre irregolare e imprevedibile", ha affermato Peng Zhenqian. Pertanto, indipendentemente dal volume acquistato da un cliente (1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps o più), non sarà mai sufficiente a garantire un senso di stabilità. Una volta scaduto il contratto WAF esistente, quindi, Taichung Bank Securities Investment Trust ha deciso di cogliere l'opportunità per trovare una soluzione più appropriata. La società ha scelto le soluzioni WAF, Site Shield, DSA (CDN) e altri servizi forniti da Akamai,



poiché, tramite il partner Sysage Technology, la società può lavorare con un piano che prevede la fatturazione in base alla quantità di traffico generato. In altre parole, indipendentemente se l'attacco DDoS genera 5 Gbps, 10 Gbps o persino 100 Gbps di traffico, la società deve pagare solo per la quantità di traffico generato. In tal modo, Taichung Bank Securities Investment Trust ha tagliato le spese IT superflue dal budget destinato alla sicurezza delle informazioni.