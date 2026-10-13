Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Peng Zhenqian menciona que, durante los últimos años, se han producido numerosos incidentes de ataques DDoS con fines de extorsión. En concreto, el principal objetivo de los hackers es el sector financiero, al que también pertenecen las sociedades de inversión y crédito. Evitar los tiempos de inactividad de los sitios web siempre ha sido una de las principales prioridades de Taichung Bank Securities Investment Trust, ya que, en los últimos tiempos, las transacciones financieras se llevan a cabo en gran medida a través de redes. Cuando los inversores canjean fondos, los empleados del departamento de análisis de inversiones reciben información o los gestores de fondos equilibran fondos conforme a los cambios del mercado a lo largo del día, todos ellos dependen de Internet. Si un área de la red falla, todas estas acciones se ven afectadas.



La empresa desplegó inicialmente los servicios de WAF y CDN hace varios años para evitar que se produzca este tiempo de inactividad. Al principio, la empresa pensó en crear una solución de WAF interna. Esta solución requeriría una gran cantidad de tiempo y recursos para mantener y actualizar, por lo que decidió invertir en los servicios de un proveedor profesional en su lugar. El conocimiento de los proveedores acerca de las tendencias de ataques globales, así como los algoritmos automatizados de ajuste de reglas, ayudan a Taichung Bank Securities Investment Trust a reducir la carga de mantenimiento.



A Peng Zhenqian y a sus compañeros del Departamento de Información les seguía preocupando el servicio actual de WAF. Por lo general, los servicios de WAF se facturan según el volumen de los ataques. Si un cliente elige una solución de 1 Gbps, es posible que algún día se encuentre con más de 1 Gbps de tráfico de ataque. El proveedor de servicios le pedirá al cliente que compre volumen adicional y, si el cliente se niega, será igual que no tener defensas. Pero comprar volumen adicional resulta caro y, una vez que un cliente aumenta su volumen, es casi imposible revertirlo. Por ejemplo, digamos que un cliente compra una solución de 1 Gbps, pero para resistir un ataque, el volumen se aumenta a 5 Gbps. Se le facturarán al cliente 5 Gbps en el futuro, lo que aumentará gradualmente la carga financiera.



"Los ataques DDoS son esporádicos y el tráfico siempre es irregular e impredecible", afirma Peng Zhenqian. Por lo tanto, no importa el volumen que el cliente compre (1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps o más): nunca será suficiente para generar una sensación de estabilidad. Por lo tanto, cuando el contrato existente de WAF venció, Taichung Bank Securities Investment Trust decidió aprovechar la oportunidad para encontrar una solución más adecuada. La empresa eligió WAF, Site Shield, DSA (CDN) y otros servicios proporcionados por Akamai.



La empresa escogió a Akamai porque, a través del partner de su agencia Sysage Technology, la empresa puede trabajar con un plan en el que se le factura según la cantidad de tráfico generado. En otras palabras, no importa si el ataque DDoS genera 5 Gbps, 10 Gbps o incluso 100 Gbps de tráfico, ya que la empresa solo debe pagar en función de la cantidad de tráfico barrido. Esto ayuda a Taichung Bank Securities Investment Trust a eliminar los gastos de TI innecesarios de su presupuesto de seguridad de la información.