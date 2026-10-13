Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Peng Zhenqian mencionou que, nos últimos anos, ocorreram vários incidentes notáveis de resgate de DDoS. Em particular, o setor financeiro é o alvo número um dos hackers, e as empresas de investimento e de crédito também se enquadram nesse âmbito. O Taichung Bank Securities Investment Trust sempre considerou evitar o tempo de inatividade do website como prioridade máxima, pois as transações financeiras são amplamente realizadas em redes nos tempos modernos. Sejam investidores resgatando fundos, funcionários do departamento de pesquisa de investimento recebendo informações ou gerentes de fundos fazendo o balanço dos fundos de acordo com as mudanças do mercado ao longo do dia, todas essas pessoas dependem da internet. Se uma área da rede sair do ar, todas essas operações serão afetadas.



A empresa implantou inicialmente os serviços WAF e CDN há vários anos para evitar a ocorrência desse tempo de inatividade. A princípio, a empresa pensou em criar uma solução WAF interna. Essa solução consumiria muito tempo e recursos para preservação e atualização. Portanto, a empresa decidiu investir nos serviços de um fornecedor profissional. O conhecimento dos fornecedores sobre as tendências de ataques globais, bem como os algoritmos automatizados de ajuste de regras, ajudam o Taichung Bank Securities Investment Trust a reduzir a carga de manutenção.



Peng Zhenqian e os colegas do departamento de informações ainda estavam preocupados com o serviço WAF existente. Os serviços WAF são geralmente cobrados de acordo com o volume de ataque. Se um cliente escolher uma solução de 1 Gbps, um dia poderá se deparar com mais de 1 Gbps de tráfego de ataque. O provedor de serviços solicitará ao cliente que adquira um volume adicional e, se o cliente se recusar, será o mesmo que não ter nenhuma defesa. Mas a compra de um volume adicional é cara e, uma vez que um cliente aumenta o seu volume, é quase impossível reverter. Por exemplo, digamos que um cliente adquira uma solução de 1 Gbps, mas, para resistir a um ataque, o volume é aumentado para 5 Gbps. O cliente será cobrado por 5 Gbps no futuro, o que aumentará gradualmente os encargos financeiros.



"O DDoS é um ataque esporádico e o tráfego é sempre irregular e imprevisível", disse Peng Zhenqian. Portanto, não importa o volume que um cliente adquira, seja 1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps ou mais, nunca será suficiente para trazer uma sensação de estabilidade. Portanto, quando o contrato do WAF existente expirou, o Taichung Bank Securities Investment Trust decidiu aproveitar a oportunidade para encontrar uma solução mais adequada. A empresa escolheu o WAF, Site Shield, DSA (CDN) e outros serviços fornecidos pela Akamai.



A empresa escolheu a Akamai porque, por meio da agência parceira Sysage Technology, a empresa pode trabalhar com um plano no qual é cobrada pela quantidade de tráfego gerado. Em outras palavras, independentemente do ataque DDoS gerar 5 Gbps, 10 Gbps ou mesmo 100 Gbps de tráfego, a empresa paga somente pela quantidade de tráfego depurado. Isso ajuda o Taichung Bank Securities Investment Trust a reduzir seu orçamento de segurança da informação com gastos desnecessários com TI.