Taichung Bank Securities Investment Trust 成立于 1995 年，它是台湾地区第 17 家证券投资信托公司。它的产品包括股票基金、本货市场基金和海外股票基金。20 多年来，该公司围绕稳定和可靠的战略发展业务。通过精心开发具有稳定投资率的金融产品，该基金的表现跻身业内最佳之列。Taichung Bank Securities Investment Trust 目前正在积极利用金融技术，通过更多渠道为大众投资者提供迅捷和创新的投资服务。
该公司的投资与信息部信息办公室经理 Peng Zhenqian 表示，近年来，该公司围绕加强信息安全防御和信息安全预警系统制定了一些目标，以应对网络攻击和计算机病毒的迅速变化。
首先，公司致力于提高内部安全性。通过改善内部安全性，投资部门每天可以安全地接收和存储大量研究报告和财务信息，与此同时，仍允许交易员接收实时信息，以确保畅通无阻地掌握市场动态。其次，公司致力于提高外部安全性。通过改善外部安全性，投资者能够通过交易平台完成认购、赎回或转换基金等操作，而不必担心黑客阻止服务或窃取个人信息。
为了实现这两个目标，Taichung Bank Securities Investment Trust 知道，它需要引入 Web 应用程序防火墙 (WAF) 和内容交付网络 (CDN) 服务。这些服务将有效地防止 DDoS 攻击并加快网页速度。经过仔细评估，该公司决定实施 Akamai 解决方案，并于 2020 年 5 月正式部署。
由于网络攻击和计算机病毒每天都在变化，台中银行在过去几年中设定了几个主要目标，旨在加强信息安全防御和预警系统。——Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd. 信息办公室经理 Peng Zhenqian
Taichung Bank Securities Investment Trust 成立于 1995 年，它是台湾地区第 17 家证券投资信托公司。它的产品包括股票基金、本货市场基金和海外股票基金。20 多年来，该公司围绕稳定和可靠的战略发展业务。通过精心开发具有稳定投资率的金融产品，该基金的表现跻身业内最佳之列。Taichung Bank Securities Investment Trust 目前正在积极利用金融技术，通过更多渠道为大众投资者提供迅捷和创新的投资服务。
降低流量清理预算
Peng Zhenqian 提到，在过去的几年中，发生了许多著名的 DDoS 勒索事件。尤其值得注意的是，金融行业是黑客攻击的第一大目标，投资和信贷公司也属于这一行业。Taichung Bank Securities Investment Trust 一直以来都将避免网站停机视为头等大事，因为在现代，金融交易主要通过网络进行。无论是赎回基金的投资者、投资研究部门中接收信息的员工、还是针对一天中的市场变化平衡基金操作的基金经理，所有这些人都依赖于互联网。如果网络的某个区域出现故障，则所有这些操作都会受到影响。
该公司最初在几年前部署了 WAF 和 CDN 服务，以防止发生此类停机。最初，该公司考虑过构建内部 WAF 解决方案。该解决方案将花费大量时间和资源来维护和更新，因此，该公司决定投资购买专业供应商的服务。供应商对全球攻击趋势的了解以及自动规则调整算法有助于 Taichung Bank Securities Investment Trust 减轻维护负担。
Peng Zhenqian 和信息部门的同事仍然对现有的 WAF 服务感到担忧。WAF 服务通常根据攻击量计费。如果客户选择 1 Gbps 解决方案，则有一天可能会遇到超过 1 Gbps 的攻击流量。服务提供商将要求客户购买额外的容量，如果客户拒绝，则等同于完全没有防御。但是，额外容量的购买价格昂贵，一旦客户增加了容量，便几乎不可能回滚。例如，假设某个客户购买了 1 Gbps 解决方案，但是，为了抵御攻击，其容量增加到了 5 Gbps。未来将向客户收取 5 Gbps 的费用，这将逐渐增加财务负担。
“DDoS 是一种不时发生的攻击，其流量总是不规则且不可预测的。”Peng Zhenqian 说道。因此，无论客户购买多少容量（1 Gbps、5 Gbps、10 Gbps 或更高），都不足以给客户带来稳定感。因此，当现有 WAF 合同到期时，Taichung Bank Securities Investment Trust 决定趁机寻找更合适的解决方案。该公司选择了 WAF、Site Shield、DSA (CDN) 和 Akamai 提供的其他服务。
该公司之所以选择 Akamai，是因为通过代理商合作伙伴 Sysage Technology，该公司可以选择一项收费方案，在该方案中，将根据产生的流量收取费用。换句话说，无论 DDoS 攻击产生的是 5 Gbps、10 Gbps 乃至 100 Gbps 的流量，该公司只需要为清理的流量付费。这有助于 Taichung Bank Securities Investment Trust 从信息安全预算中削减不必要的 IT 支出。
隐藏 IP 地址以减少黑客攻击
2019 年，主管机关举行了跨境网络攻防演习。在所有参与者中，Akamai WAP 平台表现良好，并成功通过了金融行业要求的 3Gbps 攻击流量测试。这增加了 Taichung Bank Investment Trust 对于购买 Akamai 服务的信心。
Akamai 维护着全球大型云互联网平台，该平台每天承载着大量 Web 流量。这使 Akamai 能够使用大数据分析来有效识别各种威胁，并帮助 Taichung Bank Securities Investment Trust 在 DDoS 防护、Web 安全性和速度之间取得更好的平衡。最让 Peng Zhenqian 印象深刻的是，Akamai 提供了独特的 Site Shield 服务，这让防御效率更上一层楼。
大多数 WAF 和 CDN 服务都采用类似的代理运行模式。用户首先连接到 CDN 服务器，并且只有在检查确保流量干净之后，才将它们定向到应用程序源站。但问题在于，黑客通常会尝试绕过代理，并使用 IP 地址直接访问应用程序源站。Taichung Bank Securities Investment Trust 可以使用 Site Shield 服务隐藏其 IP 地址，并成功摆脱黑客的检测范围，从而大大降低了遭到攻击的可能性。
在五月份部署之前，Taichung Bank Securities Investment Trust 启动了为期两个月的概念验证 (POC)。在此阶段，Sysage Technology 与经销商合作伙伴合作，帮助 Taichung Bank Investment Trust 调整 WAF 管理规则，从而帮助 Akamai WAF 成功通过了第三方攻击和渗透团队的严格测试。Akamai 服务上线后，Sysage Technology 也与经销商合作伙伴合作提供季度策略审查和攻击趋势分析，以帮助确保公司网站保持高水平的性能和防护。这使信息办公室部门感到放心。
通过引入 Akamai 解决方案，Taichung Bank Securities Investment Trust 提升了网站的性能，同时还加强了 DDoS 防护和黑客防御。这使大众投资者、投资研究人员、基金经理以及其他内部和外部用户能够获得最优质的体验，从而轻松且安心地开展在线活动。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。