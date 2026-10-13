Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Peng Zhenqian 提到，在过去的几年中，发生了许多著名的 DDoS 勒索事件。尤其值得注意的是，金融行业是黑客攻击的第一大目标，投资和信贷公司也属于这一行业。Taichung Bank Securities Investment Trust 一直以来都将避免网站停机视为头等大事，因为在现代，金融交易主要通过网络进行。无论是赎回基金的投资者、投资研究部门中接收信息的员工、还是针对一天中的市场变化平衡基金操作的基金经理，所有这些人都依赖于互联网。如果网络的某个区域出现故障，则所有这些操作都会受到影响。



该公司最初在几年前部署了 WAF 和 CDN 服务，以防止发生此类停机。最初，该公司考虑过构建内部 WAF 解决方案。该解决方案将花费大量时间和资源来维护和更新，因此，该公司决定投资购买专业供应商的服务。供应商对全球攻击趋势的了解以及自动规则调整算法有助于 Taichung Bank Securities Investment Trust 减轻维护负担。



Peng Zhenqian 和信息部门的同事仍然对现有的 WAF 服务感到担忧。WAF 服务通常根据攻击量计费。如果客户选择 1 Gbps 解决方案，则有一天可能会遇到超过 1 Gbps 的攻击流量。服务提供商将要求客户购买额外的容量，如果客户拒绝，则等同于完全没有防御。但是，额外容量的购买价格昂贵，一旦客户增加了容量，便几乎不可能回滚。例如，假设某个客户购买了 1 Gbps 解决方案，但是，为了抵御攻击，其容量增加到了 5 Gbps。未来将向客户收取 5 Gbps 的费用，这将逐渐增加财务负担。



“DDoS 是一种不时发生的攻击，其流量总是不规则且不可预测的。”Peng Zhenqian 说道。因此，无论客户购买多少容量（1 Gbps、5 Gbps、10 Gbps 或更高），都不足以给客户带来稳定感。因此，当现有 WAF 合同到期时，Taichung Bank Securities Investment Trust 决定趁机寻找更合适的解决方案。该公司选择了 WAF、Site Shield、DSA (CDN) 和 Akamai 提供的其他服务。



该公司之所以选择 Akamai，是因为通过代理商合作伙伴 Sysage Technology，该公司可以选择一项收费方案，在该方案中，将根据产生的流量收取费用。换句话说，无论 DDoS 攻击产生的是 5 Gbps、10 Gbps 乃至 100 Gbps 的流量，该公司只需要为清理的流量付费。这有助于 Taichung Bank Securities Investment Trust 从信息安全预算中削减不必要的 IT 支出。