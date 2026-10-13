Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

Peng Zhenqian a indiqué qu'au cours des dernières années de nombreuses attaques DDoS exigeant le versement de rançons ont été recensées. Le secteur financier est particulièrement touché et s'avère être la cible numéro un des hackers, mais les entreprises d'investissement et de crédit ne sont pas non plus épargnées. Taichung Bank Securities Investment Trust a toujours eu comme priorité absolue de prévenir les indisponibilités des sites Web, car les transactions financières sont aujourd'hui en grande partie effectuées par le biais des réseaux. Que ce soit les investisseurs qui rachètent des fonds, les employés du service de recherche sur les investissements qui reçoivent des informations ou les gestionnaires de fonds qui équilibrent les fonds pour les évolutions de marché au cours de la journée, toutes ces personnes dépendent d'Internet. Si une partie du réseau est défaillante, toutes ces actions s'en trouvent impactées.



La société a commencé par déployer des services WAF et CDN il y a plusieurs années pour prévenir tout risque de temps d'arrêt. Elle avait d'abord songé à développer une solution WAF en interne. Toutefois, la maintenance et la mise à jour de cette solution auraient nécessité beaucoup de temps et de ressources. Elle a donc décidé d'investir dans les services d'un fournisseur professionnel. La connaissance des fournisseurs des tendances mondiales en matière d'attaque, ainsi que les algorithmes automatisés d'ajustement des règles, aident Taichung Bank Securities Investment Trust à réduire la charge de travail liée à la maintenance.



Peng Zhenqian et ses collègues du service des informations étaient constamment préoccupés par le service WAF existant. Les services WAF sont généralement facturés en fonction du volume d'attaques. Si un client choisit une solution de 1 Gbit/s, il se peut qu'il ait un jour à faire face à plus de 1 Gbit/s de trafic d'attaque. Le fournisseur de services lui demandera alors d'acheter davantage de volume et, si le client refuse, cela reviendra à ne plus bénéficier d'aucune protection. Mais l'achat de volume supplémentaire est coûteux et une fois qu'un client augmente ses besoins, il est presque impossible de revenir en arrière. Imaginons par exemple qu'un client achète une solution de 1 Gbit/s, mais que pour résister à une attaque, le volume passe à 5 Gbit/s. Il sera alors par la suite facturé pour 5 Gbit/s, ce qui augmentera progressivement ses frais.



« Les attaques DDoS sont sporadiques et le trafic est toujours irrégulier et imprévisible », a déclaré Peng Zhenqian. Par conséquent, quel que soit le volume acheté par un client (1 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s ou plus), cela ne suffira jamais à apporter un sentiment de stabilité. Ainsi, lorsque son contrat WAF a expiré, Taichung Bank Securities Investment Trust a décidé d'en profiter pour trouver une solution plus adaptée. Elle a choisi WAF, Site Shield, DSA (CDN) et d'autres services proposés par Akamai.



La société a fait confiance à Akamai car, grâce à son partenaire Sysage Technology, elle peut bénéficier d'un forfait lui permettant d'être facturée pour la quantité de trafic généré. En d'autres termes, que l'attaque DDoS génère un trafic de 5 Gbit/s, 10 Gbit/s ou même 100 Gbit/s, Taichung Bank Securities Investment Trust paie uniquement pour le volume de trafic nettoyé, ce qui lui permet de réduire son budget consacré à la sécurité de l'information en éliminant les dépenses informatiques inutiles.