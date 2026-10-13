Taichung Bank Securities Investment Trust Co., Ltd.

펑 전첸은 지난 몇 년 동안 눈에 띄게 많은 DDoS 랜섬 공격이 발생했다고 언급했습니다. 특히 금융 업계가 해커들의 1순위 표적이 되고 있으며 투자 및 신용 기관들도 영향을 받고 있습니다. Taichung Bank Securities Investment Trust는 최신 금융 거래가 주로 네트워크를 통해 이루어지기 때문에 웹사이트 다운타임을 방지하는 것을 항상 최우선 과제로 생각합니다. 자금을 회수하는 투자자, 정보를 수신하는 투자 연구 부서의 직원, 하루 동안의 시장 변화에 대비해 자산 균형을 잡는 펀드 매니저 등 모든 사람들이 인터넷에 의존합니다. 네트워크의 한 영역이 다운되면 이러한 모든 활동이 영향을 받습니다.



이 기업은 이러한 다운타임이 발생하지 않도록 몇 년 전에 WAF와 CDN 서비스를 처음 배포했습니다. 처음에는 사내 WAF 솔루션 구축을 고려했습니다. 그러나 이 솔루션은 유지 관리와 업데이트에 상당한 시간과 리소스가 소요되므로 전문 벤더사의 서비스에 투자하기로 했습니다. 글로벌 공격 추세와 자동화된 룰 조정 알고리즘에 대한 벤더사의 지식은 Taichung Bank Securities Investment Trust가 유지 관리 부담을 줄이는 데 도움을 줍니다.



펑 전첸과 정보 부서 동료들은 여전히 기존 WAF 서비스에 대한 염려가 있었습니다. WAF 서비스는 일반적으로 공격 규모에 따라 비용이 청구됩니다. 고객이 1Gbps 솔루션을 선택해도 언젠가는 1Gbps 이상의 공격 트래픽이 발생할 수도 있습니다. 서비스 공급자는 고객에게 추가 볼륨을 구매하도록 요청할 것이며 고객이 이를 거부할 경우 방어 체계가 없어지는 것과 마찬가지입니다. 하지만 추가 볼륨을 구매하면 비용 부담이 심하며 한 번 볼륨을 높이고 나면 롤백하기가 거의 불가능합니다. 예를 들어 고객이 1Gbps 솔루션을 구매했지만 공격에 대응했을 때 규모가 5Gbps로 증가했다고 가정해 보겠습니다. 향후 5Gbps의 요금이 청구될 것이며 이로 인한 재정적 부담은 점차 증가할 것입니다.



펑 전첸은 "DDoS는 산발적인 공격이며 트래픽은 항상 불규칙하고 예측할 수 없습니다." 라고 말했습니다. 따라서 고객이 1Gbps, 5Gbps, 10Gbps, 또는 그 이상의 볼륨을 구매해도 이와 관계없이 안정성을 확보하기에는 부족합니다. 따라서 기존 WAF 계약이 만료되었을 때 Taichung Bank Securities Investment Trust는 더 적합한 솔루션을 찾을 기회라고 생각했습니다. 이 기업은 WAF, Site Shield, DSA(CDN)와 Akamai에서 제공하는 기타 서비스를 선택했습니다.



Akamai를 선택한 이유는 파트너사인 Sysage Technology를 통해 생성된 트래픽 양에 대해 요금 청구 계획을 수립할 수 있기 때문이었습니다. 즉, DDoS 공격이 5Gbps, 10Gbps 또는 100Gbps의 트래픽을 생성하는지와 관계없이 스크러빙된 트래픽 양에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 이를 통해 Taichung Bank Securities Investment Trust는 정보 보안 예산을 절감해 불필요한 IT 지출 비용을 줄일 수 있었습니다.