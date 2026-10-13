Victorinox

世界中に事業を展開する中で、Victorinoxは、一貫したサイバーセキュリティポリシーをすべての地点に適用するという課題に直面していました。ネットワークファイアウォールは導入済みでしたが、ネットワーク内で何が起きているのかを明確に把握するためには不十分でした。

「私たちにはファイアウォール以上のものが必要でした。ファイアウォールではネットワークでのラテラルムーブメント（横方向の移動）を防止できません。私たちは、どのマシンが互いに通信しているのかさえわかりませんでした」と、Head of IT InfrastructureのStefan Epp氏は説明します。このような可視性の欠如により、Victorinoxではネットワーク全体の実際のセキュリティリスクに対する不安を抱えていました。