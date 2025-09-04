가상화된 보안(취약점): 공격자가 VBS 엔클레이브를 악용하는 방법

VBS 엔클레이브의 기반이 되는 VTL(가상 신뢰 수준)의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 각 신뢰 수준은 물리적 메모리에 대해 서로 다른 접속 권한을 가진 상태로 그 메모리에서 실행되는 엔터티를 제공합니다. 하위 VTL은 상위 VTL의 메모리에 접속할 수 없습니다.

현재 Windows는 주로 두 가지 신뢰 수준을 사용합니다. VTL0은 일반 커널 및 일반 사용자 실행 모드를 포함해 기존 OS 구성요소를 실행하는 데 사용되며, VTL0보다 더 높은 권한을 가진 VTL1은 보안 커널 모드와 격리된 사용자 모드의 두 가지 새로운 실행 모드를 생성합니다.

보안 커널 모드 는 보안 커널을 실행하는 데 사용됩니다. 보안 커널은 VTL1에서 실행되는 커널이기 때문에 일반 커널보다 더 많은 권한을 가지고 있습니다. 보안 커널은 일반 커널에 정책을 적용하고 민감한 메모리 영역에 대한 접속을 제한할 수 있습니다. 보안 커널은 매우 좁고 타사 드라이버를 지원하지 않기 때문에 공격 표면이 크게 줄어듭니다.

격리된 사용자 모드는 VTL1의 메모리 분리 기능을 사용하는 특별한 종류의 사용자 모드 프로세스인 보안 프로세스를 실행하는 데 사용됩니다. 격리된 사용자 모드의 메모리는 일반 커널을 포함한 어떤 VTL0 코드도 접속할 수 없습니다.

VTL0 및 VTL 1을 함께 사용하면 4가지 실행 모드가 생성됩니다.

Ring0 VTL0 - 일반 커널 모드

Ring0 VTL1 - 보안 커널 모드

Ring3 VTL0 - 일반 사용자 모드

Ring3 VTL1 - 격리된 사용자 모드

VBS 엔클레이브는 격리된 사용자 모드에 상주하는 사용자 모드 프로세스의 한 부분을 생성해 ‘엔클레이브 모듈’이라고 불리는 DLL을 이 부분에 로딩할 수 있습니다. 이는 VTL0에서 실행되는 그 어떤 항목에도 접속할 수 없는 데이터와 코드를 포함하는 ‘신뢰할 수 있는 실행 환경’이 되므로 시스템을 감염시킬 수 있는 공격자로부터 민감한 작업을 격리하는 데 용이합니다.

VTL1에 대한 접속이 제한되기 때문에 DLL을 엔클레이브에 로딩하려면 Microsoft가 발급한 특별한 인증서를 사용해 적절하게 서명해야 합니다. 그런 서명 없이 모듈을 로딩하려고 하면 실패하게 됩니다. 신뢰할 수 있는 제3자만 엔클레이브 모듈에 서명할 수 있지만, 이러한 모듈을 로드할 수 있는 사람에 대한 제한은 없으므로 이러한 모듈에 서명이 되어 있는 한, 어떤 프로세스든 임의의 모듈을 엔클레이브에 로딩할 수 있습니다.