Coyote in rete: il primo malware in grado di sfruttare l'automazione dell'interfaccia utente (UIA)

Il malware è in costante evoluzione e, come nel rincorrersi tra gatto e topo (o, in questo caso, tra coyote e scoiattolo), è fondamentale per gli addetti alla sicurezza e per i criminali tenersi aggiornati sulle tendenze monitorando le nuove minacce emergenti.

Anche se l'UIA potrebbe sembrare uno strumento innocuo, come abbiamo evidenziato nel nostro blog precedente, abusare delle sue funzionalità può condurre a seri danni per le organizzazioni. Divulgando le tattiche utilizzate dal malware Coyote, la nostra speranza è che gli addetti alla sicurezza siano equipaggiati meglio con più strumenti per poter rilevare e rispondere a questa minaccia.

Riteniamo che l'UIA rappresenti un vettore di attacco pericoloso che merita la dovuta attenzione e di cui, probabilmente, vedremo incrementare l'abuso in futuro.

Un ringraziamento speciale a @johnk3r per averci inizialmente segnalato questo malware.