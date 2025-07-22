Coyote : le tout premier logiciel malveillant qui exploite UI Automation

En décembre 2024, nous avons publié un article de blog qui soulignait comment les pirates pouvaient exploiter l'infrastructure UIA de Microsoft pour voler des identifiants, exécuter du code, etc. Jusqu'à présent, l'exploitation n'était qu'une démonstration de faisabilité.

Environ deux mois après la publication de cet article, nos inquiétudes se sont confirmées lorsqu'une variante du cheval de Troie bancaire Coyote a été observée en train d'utiliser UIA à mauvaise escient en conditions réelles, marquant ainsi le premier cas connu d'une telle exploitation.

Cet abus d'UIA est le dernier en date des agissements malveillants de Coyote dans son habitat digital depuis sa découverte en février 2024.

Dans cet article de blog, nous examinons de plus près cette variante afin de mieux comprendre comment UIA est exploitée à des fins malveillantes et ce que cela signifie pour les défenseurs.