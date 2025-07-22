実環境で動く Coyote：UI Automation を悪用する初のマルウェア

2024 年 12 月に当社では、攻撃者が Microsoft の UIA フレームワークを悪用して資格情報を盗んだり、コードを実行したりするなどの方法を明らかにしたブログ記事を公開しました。これまで、攻撃は概念実証（PoC）に過ぎませんでした。

このブログ記事の公開から約 2 か月後、当社の懸念は現実のものとなり、UIA を悪用するバンキング型トロイの木馬マルウェア Coyote の亜種が出回っていることが観測され、そのような悪用が初めて確認されたケースとなりました。

この UI Automation（UIA）の悪用は、2024 年 2 月の Coyote 発見以来、これら悪性の Coyote がデジタル環境に残した最新の足跡です。

このブログ記事では、UIA が悪意のある目的にどのように利用されているか、それが防御者にとって何を意味するのかをより深く理解するために、この亜種について詳しく見ていきます。