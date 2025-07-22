Coyote à solta: o primeiro malware que viola a automação de IU

Em dezembro de 2024, fizemos uma publicação no blog que destacou como os invasores podem violar a estrutura da UIA da Microsoft para roubar credenciais, executar código e muito mais. A exploração era apenas uma prova de conceito (PoC). Até agora.

Aproximadamente dois meses após a publicação no blog, nossas preocupações foram validadas quando uma variante do malware de Cavalo de Troia bancário Coyote foi observada violando a UIA ativamente, marcando o primeiro caso conhecido dessa exploração.

Essa violação de UIA é a mais recente das marcas maliciosas deixadas pelo Coyote no seu habitat digital desde a sua descoberta em fevereiro de 2024.

Nesta publicação no blog, analisamos a variante de forma mais detalhada para entender melhor como a UIA está sendo aproveitada para fins mal-intencionados e o que isso significa para defensores.