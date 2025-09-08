Docker 주의보: 노출된 API를 표적으로 삼는 새로운 멀웨어 변종

디지털 생태계가 상호 연결될수록, 탐지되었을 때 공격 전술을 바꾸는 등, 공격자가 숨을 수 있는 수단이 많아집니다. 새로운 위협 기법 또는 멀웨어 변종이 발견되고 보고되더라도 공격자가 해당 멀웨어를 수정해 탐지를 다시 우회하는 데까지는 몇 시간 또는 며칠밖에 걸리지 않습니다.

Akamai Hunt팀은 노출된 Docker API를 표적으로 하는 새로운 활발한 캠페인을 발견했습니다. 이 새로운 변종은 원래 변종과 유사한 툴을 사용하는 것으로 보이지만, 최종 목표가 다를 수 있습니다(복합 봇넷의 기반을 설정하는 등).

이 블로그 게시물에서는 이 멀웨어 변종의 기술적 세부 정보, 공격 체인 및 방어에 대해 자세히 살펴봅니다.