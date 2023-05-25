Dark Frost 에니그마: 의외로 널리 퍼져 있는 봇넷 작성자 프로파일

봇넷은 다양한 목적과 동기를 제공합니다. 범죄 세계에서 봇넷 운영자는 암호화에서 스팸 배포에 이르기까지 모든 용도로 봇넷을 사용할 수 있습니다. 봇넷 대행이 늘어남에 따라 분산 서비스 거부 (DDoS) 공격 을 시작하는 데 필요한 노력이 크게 감소했습니다. 이제 비용을 지불할 수 있는 누구든 어떤 이유로든지 일상적 애플리케이션부터 복잡한 애플리케이션까지 다양한 애플리케이션을 사용하여 공격할 수 있습니다.

최근 들어 봇넷 접속을 임대하는 대신 봇넷을 직접 구축하려는 사용자의 진입장벽이 크게 낮아져 무방비 상태의 피해자에게 심각한 위협이 되고 있습니다. 소유자의 동의 없이 수백 대의 디바이스를 오케스트레이션하여 작업을 실행하는 것은 어려워 보이지만 이 범죄에 개입하는 것은 믿을 수 없을 정도로 간단할 수 있습니다.

우리는 봇넷 운영자를 정교하고 조직화된 범죄자라고 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 이전에 성공한 멀웨어 변종의 소스 코드 사용 가능성과 점점 더 효과적인 AI 코드 생성은 최소한의 지식만으로도 자신만의 멀웨어를 만들 수 있도록 합니다. 이러한 "불필요한" 봇넷은 정교함이 부족함에도 불구하고 계속해서 문제를 가중시키며 성공하고 있습니다.