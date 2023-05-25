Dark Frost の謎：予想外の広がりを見せるボットネット作者のプロファイル

ボットネット には、多くの目的や動機があります。犯罪界では、ボットネットオペレーターは、クリプトマイニング（仮想通貨マイニング）からスパムの拡散まで、さまざまな目的でボットネットを利用します。ボットネット請負業者の増加により、分散型サービス妨害 （DDoS）攻撃 を仕掛けるハードルは大幅に下がっています。今や、単純なアプリから複雑なアプリまで、料金さえ支払えば、理由はどうあれ誰でも攻撃者になり得る状況です。

近年は、単に既製のボットネットをレンタルするのではなく、自前のボットネットを構築するハードルも大幅に下がっており、無防備な被害者にとって大いなる脅威となっています。数百台のデバイスを組織化してオーナーの同意なくタスクを実行するのは至難の業に見えますが、この犯罪の難易度は見かけによらず単純です。

ボットネットオペレーターは巧妙で組織化された犯罪者と思われがちですが、過去に成功したマルウェアからソースコードを拝借するとともに、AI コード生成の有効性も高まっているため、最小限の知識しかなくても自前のマルウェアを作成できます。こうした「実用本位の」ボットネットは、巧妙さはなくとも効果はてきめんで、問題をさらに深刻化しています。