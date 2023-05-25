L'énigme de Dark Frost : un profil d'auteur de botnets étonnamment répandu

Les botnets servent une myriade de buts et de motivations. Dans le monde criminel, les opérateurs de botnets peuvent choisir d'utiliser leurs botnets pour n'importe quoi, du minage de cryptomonnaie à la distribution de spams. Avec la montée en puissance des services de botnet disponibles à la location, le niveau d'effort requis pour lancer une attaque par déni de service distribué (DDoS) a considérablement diminué. Attaque DDoS a diminué de manière significative. Aujourd'hui, n'importe qui peut choisir de mener une attaque pour n'importe quelle raison, tant qu'elle peut payer, avec des applications banales ou plus complexes.

Ces dernières années, l'accès pour ceux qui cherchent à construire leur propre botnet, plutôt que de simplement en louer l'accès, a également été facilité de manière significative, ce qui pose une menace importante pour les victimes non protégées. Bien que l'orchestration de centaines d'appareils pour exécuter des tâches sans le consentement de leurs propriétaires puisse sembler difficile, de tels actes criminels peuvent être d'une incroyable simplicité.

Bien que nous ayons tendance à considérer les opérateurs de botnet comme des criminels sophistiqués et organisés, la disponibilité du code source issu de souches de programmes malveillants ayant déjà réussi et la génération de code d'IA de plus en plus efficace permet aux personnes ayant peu de connaissances de produire leurs propres programmes malveillants. Ces botnets « sans fioritures » continuent d'être couronnés de succès, malgré leur manque de sophistication, ce qui ne fait qu'ajouter au problème.